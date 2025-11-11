Мои заказы

В мастерскую риштанской керамики из Коканда

Увидеть, как живая глина превращается в сверкающий сосуд
Вы отправитесь в риштанскую мастерскую неподалёку от Коканда: в дом потомственного гончара, где жёлтая глина превращается в изящную керамику.

Вас встретят чаем, проведут по семейному музею и покажут, как формуется, расписывается и глазуруется посуда сине-бирюзового блеска — символ Риштана. Вы понаблюдаете за работой мастера и при желании попробуете силы на гончарном круге.
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

  • Гончарная мастерская с семейным музеем керамики
  • Риштанская глина, известная с 9 века
  • Живая работа мастеров: формовка, роспись и покрытие глазурью
  • Коллекция блюд и кувшинов с узорами «ислими», птицами и гранатами, а также изделия на продажу
  • Мастер-класс (по желанию и за доплату): если вы будете гостить в Узбекистане ещё какое-то время, то сможете забрать свои изделия (высохшие или после обжига)

Вы узнаете:

  • Почему именно риштанская глина стала символом региона
  • Что означает бирюзовый цвет и как добиваются его блеска
  • В чём особенности глазури «ишкор» и как её наносят
  • Как из простой глины рождаются формы, знакомые всему миру

Примерный тайминг

  • 1 час в пути до деревни мастеров
  • Около 2 часов в мастерской (включая мастер-класс)
  • 1 час — дорога обратно
    Общая продолжительность — до 5 часов с учётом остановок

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном седане. Могу провести экскурсию для группы от 4 человек на минивэне (стоимость уточняйте в переписке).

Условия мастер-класса

  • Стоимость: $10 за чел.
  • Забрать высохшее изделие (без обжига, в течение 2 дней): $15
  • Забрать изделие после обжига (в течение недели): $25

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сардорбек
Сардорбек — ваш гид в Коканде
Провёл экскурсии для 89 туристов
Здравствуйте, я родился и живу в Узбекистане. Работаю гидом вот уже более 12 лет. Также занимаюсь горным пешим туризмом, спортом и рисованием, люблю слушать музыку и исследовать новые неизведанные места. С радостью стану вашим проводником по любимой стране!
