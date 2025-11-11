Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Вы отправитесь в риштанскую мастерскую неподалёку от Коканда: в дом потомственного гончара, где жёлтая глина превращается в изящную керамику.



Вас встретят чаем, проведут по семейному музею и покажут, как формуется, расписывается и глазуруется посуда сине-бирюзового блеска — символ Риштана. Вы понаблюдаете за работой мастера и при желании попробуете силы на гончарном круге.