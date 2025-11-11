Вы отправитесь в риштанскую мастерскую неподалёку от Коканда: в дом потомственного гончара, где жёлтая глина превращается в изящную керамику.
Вас встретят чаем, проведут по семейному музею и покажут, как формуется, расписывается и глазуруется посуда сине-бирюзового блеска — символ Риштана. Вы понаблюдаете за работой мастера и при желании попробуете силы на гончарном круге.
Описание экскурсии
- Гончарная мастерская с семейным музеем керамики
- Риштанская глина, известная с 9 века
- Живая работа мастеров: формовка, роспись и покрытие глазурью
- Коллекция блюд и кувшинов с узорами «ислими», птицами и гранатами, а также изделия на продажу
- Мастер-класс (по желанию и за доплату): если вы будете гостить в Узбекистане ещё какое-то время, то сможете забрать свои изделия (высохшие или после обжига)
Вы узнаете:
- Почему именно риштанская глина стала символом региона
- Что означает бирюзовый цвет и как добиваются его блеска
- В чём особенности глазури «ишкор» и как её наносят
- Как из простой глины рождаются формы, знакомые всему миру
Примерный тайминг
- 1 час в пути до деревни мастеров
- Около 2 часов в мастерской (включая мастер-класс)
- 1 час — дорога обратно
Общая продолжительность — до 5 часов с учётом остановок
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном седане. Могу провести экскурсию для группы от 4 человек на минивэне (стоимость уточняйте в переписке).
Условия мастер-класса
- Стоимость: $10 за чел.
- Забрать высохшее изделие (без обжига, в течение 2 дней): $15
- Забрать изделие после обжига (в течение недели): $25
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сардорбек — ваш гид в Коканде
Провёл экскурсии для 89 туристов
Здравствуйте, я родился и живу в Узбекистане. Работаю гидом вот уже более 12 лет. Также занимаюсь горным пешим туризмом, спортом и рисованием, люблю слушать музыку и исследовать новые неизведанные места. С радостью стану вашим проводником по любимой стране!Задать вопрос
