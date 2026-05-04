Отправляемся в сердце Ферганской долины, где тысячелетиями процветают древние ремёсла. Вы посетите Риштан — город мастеров, чья красная глина и лазурная глазурь известны на весь мир. И Маргилан, где по сей день вручную создают легендарный шёлк.
Это путешествие к истокам: от эпохи скифов и зороастризма до расцвета империи на Великом шёлковом пути.
Описание экскурсии
Риштан: магия четырёх стихий
- Гончарная мастерская: вы увидите процесс превращения бесформенного куска глины в изящное изделие, узнаете секреты ишкора — натуральной глазури, рецепт которой хранят веками, и поймёте, как гончарное искусство объединяет землю, воду, воздух и огонь
- Зороастрийский храм: мы прикоснёмся к доисламской истории региона и поговорим о верованиях народов, которые лежат в основе местной культуры
Маргилан: живая легенда шёлка
- Ремесленный центр: вы увидите полный цикл производства — от кокона тутового шелкопряда до переливающегося полотна с традиционными орнаментами атлас и адрас
- Комплекс «Пир Сиддик»: мы посетим сакральное место, окутанное легендами, и обсудим, как город выживал в периоды нашествий и глобализации
Фергана: имперский след (по желанию)
Если позволит время, мы заглянем в Фергану — город в колониальном стиле. Отыщем сад и резиденцию генерал-губернатора Скобелева и поговорим о том, как этот регион менялся в 19 веке.
Организационные детали
- Транспорт — легковой автомобиль для группы до 3 человек. Если в вашей группе 4 и более участников, стоимость транспорта согласовывается отдельно
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в музеи
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Умид — ваш гид в Коканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 88 туристов
Я родился в городе Коканд и живу здесь же. Окончил Петрозаводский государственный университет: учился на гида, сейчас работаю как туроператор. Увлекаюсь футболом. Ещё в школе начал интересоваться историей родных мест. Люблю проводить экскурсии для гостей нашего города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
3 мая мы отправились в путешествие «Шёлковый путь: Риштан и Маргилан в Ферганской долине». Программа оказалась очень насыщенной. Умид был предельно внимателен ко всем нашим вопросам и просьбам, тонко учитывал
