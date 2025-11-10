Насыщенная экскурсия по Самарканду: архитектура, культура, мастерство. Увидим Регистан, Гур-Эмир, Шахи-Зинда и многое другое.
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание экскурсииОткройте для себя Самарканд — город, где история оживает на каждом шагу. Во время экскурсии вы посетите жемчужины архитектуры тимуридов: мавзолей Гур-Эмир, величественную площадь Регистан, мечеть Биби-Ханум и некрополь Шахи-Зинда. Увидите звёзды с обсерватории Улугбека, заглянете на фабрику шелковых ковров и познакомитесь с секретами самаркандской бумаги. Это не просто прогулка — это путешествие сквозь столетия в сопровождении опытного гида.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Гур-Эмир - усыпальница великого Тамерлана
- Регистан - сердце Самарканда с тремя медресе
- Мечеть Биби-Ханум - грандиозная постройка любви
- Комплекс Шахи-Зинда - священный некрополь с мозаичными усыпальницами
- Обсерватория Улугбека - древнейшая астрономическая школа
- Фабрика шелковых ковров - процесс от кокона до шедевра
- Производство самаркандской бумаги из тутового дерева
Что включено
- Услуги гида.
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Входные билеты на объекты
- Завтрак, обед, ужин
- Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Фабрика шелковых ковров или по желанию - центр города (Регистан или площадь Биби-Ханум)
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Самарканда
Похожие экскурсии из Самарканда
Индивидуальная
до 3 чел.
Древний Шахрисабз - родина Тамерлана (из Самарканда)
Погрузитесь в историю Шахрисабза, родного города Тамерлана. Посетите древние руины, мавзолеи и ремесленные мастерские. Узнайте о суфизме и культуре Тимуридов
Начало: У вашего отеля в Самарканде
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
О Самарканде с любовью: индивидуальная экскурсия
Самарканд захватит вас своей красотой и гармонией. Погружение в историю, традиции и ремесла древнего города с индивидуальным гидом
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
$188 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное о Самарканде и фрески Афросиаба
Раскрыть тайны древнего Самарканда через фрески согдийцев
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
$129 за всё до 4 чел.