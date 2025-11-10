Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Насыщенная экскурсия по Самарканду: архитектура, культура, мастерство. Увидим Регистан, Гур-Эмир, Шахи-Зинда и многое другое.

Описание экскурсии Откройте для себя Самарканд — город, где история оживает на каждом шагу. Во время экскурсии вы посетите жемчужины архитектуры тимуридов: мавзолей Гур-Эмир, величественную площадь Регистан, мечеть Биби-Ханум и некрополь Шахи-Зинда. Увидите звёзды с обсерватории Улугбека, заглянете на фабрику шелковых ковров и познакомитесь с секретами самаркандской бумаги. Это не просто прогулка — это путешествие сквозь столетия в сопровождении опытного гида.

