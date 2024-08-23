Древний Шахрисабз - родина Тамерлана (из Самарканда)

Погрузитесь в историю Шахрисабза, родного города Тамерлана. Посетите древние руины, мавзолеи и ремесленные мастерские. Узнайте о суфизме и культуре Тимуридов
Шахрисабз, основанный в 8 веке до н. э., является родным городом Амира Тимура (Тамерлана).

На экскурсии вы увидите руины дворца Ак-сарай, мавзолеи Дорус-Саодат и Дорус-Тиловат, а также мечеть Кок-Гумбаз. В программе
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также посещение ремесленных мастерских и колоритных рынков. Профессиональный гид расскажет об истории города, жизни и правлении Тимура и его династии. В стоимость включен трансфер от отеля в Самарканде на комфортабельном авто Chevrolet Cobalt. Дополнительные расходы включают входные билеты и обед по желанию

5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Руины дворца Ак-сарай
  • 🕌 Мавзолеи Дорус-Саодат и Дорус-Тиловат
  • 🕌 Мечеть Кок-Гумбаз
  • 🛍️ Ремесленные мастерские и рынки
  • 📜 Истории о Тимуре и Тимуридах
  • 🌍 Погружение в местную культуру
    • Древний Шахрисабз - родина Тамерлана (из Самарканда)
    Древний Шахрисабз - родина Тамерлана (из Самарканда)
    Древний Шахрисабз - родина Тамерлана (из Самарканда)
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00

    Что можно увидеть

  • Руины дворца Ак-сарай
  • Мавзолей Дорус-Саодат
  • Мавзолей Дорус-Тиловат
  • Мечеть Кок-Гумбаз

    • Описание экскурсии

    Что вас ожидает

    • Руины дворца Ак-сарай — грандиозное сооружение, словно из фильма.
    • Мавзолеи Дорус-Саодат и Дорус-Тиловат 14–15 веков, здесь вы узнаете о суфизме.
    • Мечеть Кок-Гумбаз 1435 года.
    • Ремесленные мастерские и колоритные рынки.
    • Рассказы об истории города, Тимуре и Тимуридах.
    • Погружение в местную культуру.

    Организационные детали

    • Время в пути до Шахрисабза — 2 часа.
    • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
    • По запросу проведём эту экскурсию в индивидуальном формате, только для вас.

    В стоимость включены:

    • трансфер от отеля в Самарканде на комфортабельном авто Chevrolet Cobalt.
    • рассказ профессионального гида в Шахрисабзе.

    Дополнительные расходы:

    • входные билеты — $10 с чел. за всё.
    • oбед (по желанию).

    ежедневно в 09:00

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет$81
    Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У вашего отеля в Самарканде
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно в 09:00
    Экскурсия длится около 7 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 2 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    2
    4
    3
    2
    1
    О
    23 авг 2024
    Отличная экскурсия
    Спасибо экскурсоводу Акабиру за экскурсию и оказанную помощь.
    Д
    4 авг 2024
    Хочу поблагодарить Давлата и его команду за чудесную поездку и экскурсию в городе Шахрисабз.
    Замечательный гид Акабир, приехал в отель вовремя, экскурсия была только для меня одной. Дорога в Шахрисабз лежит
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    через горы, а что может быть лучше… прекрасные виды, завораживающая красота гор.
    Шахрисабз прекрасен, как своей историей, так и архитектурой… однозначно рекомендую, вернусь обязательно ещё…
    P.S. обед в горах замечательный, на вкуснейшее тандырное мясо.

    Хочу поблагодарить Давлата и его команду за чудесную поездку и экскурсию в городе Шахрисабз.Хочу поблагодарить Давлата и его команду за чудесную поездку и экскурсию в городе Шахрисабз.Хочу поблагодарить Давлата и его команду за чудесную поездку и экскурсию в городе Шахрисабз.Хочу поблагодарить Давлата и его команду за чудесную поездку и экскурсию в городе Шахрисабз.Хочу поблагодарить Давлата и его команду за чудесную поездку и экскурсию в городе Шахрисабз.Хочу поблагодарить Давлата и его команду за чудесную поездку и экскурсию в городе Шахрисабз.Хочу поблагодарить Давлата и его команду за чудесную поездку и экскурсию в городе Шахрисабз.Хочу поблагодарить Давлата и его команду за чудесную поездку и экскурсию в городе Шахрисабз.

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