Шахрисабз, основанный в 8 веке до н. э., является родным городом Амира Тимура (Тамерлана).
На экскурсии вы увидите руины дворца Ак-сарай, мавзолеи Дорус-Саодат и Дорус-Тиловат, а также мечеть Кок-Гумбаз. В программе
На экскурсии вы увидите руины дворца Ак-сарай, мавзолеи Дорус-Саодат и Дорус-Тиловат, а также мечеть Кок-Гумбаз. В программе
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Руины дворца Ак-сарай — грандиозное сооружение, словно из фильма.
- Мавзолеи Дорус-Саодат и Дорус-Тиловат 14–15 веков, здесь вы узнаете о суфизме.
- Мечеть Кок-Гумбаз 1435 года.
- Ремесленные мастерские и колоритные рынки.
- Рассказы об истории города, Тимуре и Тимуридах.
- Погружение в местную культуру.
Организационные детали
- Время в пути до Шахрисабза — 2 часа.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- По запросу проведём эту экскурсию в индивидуальном формате, только для вас.
В стоимость включены:
- трансфер от отеля в Самарканде на комфортабельном авто Chevrolet Cobalt.
- рассказ профессионального гида в Шахрисабзе.
Дополнительные расходы:
- входные билеты — $10 с чел. за всё.
- oбед (по желанию).
ежедневно в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$81
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Самарканде
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давлат — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 517 туристов
Приветствую! Я организатор туров по Узбекистану. С радостью и гордостью предлагаю вам незабываемые приключения в этой удивительной стране. С командой опытных гидов мы создаём идеальные маршруты, чтобы вы могли познакомиться с культурой, историей и природой Узбекистана. Наши туры спланированы так, чтобы вы могли увидеть максимум достопримечательностей и насладиться каждым моментом, не тратя много времени и средств.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
23 авг 2024
Отличная экскурсия
Спасибо экскурсоводу Акабиру за экскурсию и оказанную помощь.
Спасибо экскурсоводу Акабиру за экскурсию и оказанную помощь.
Д
Диана
4 авг 2024
Хочу поблагодарить Давлата и его команду за чудесную поездку и экскурсию в городе Шахрисабз.
Замечательный гид Акабир, приехал в отель вовремя, экскурсия была только для меня одной. Дорога в Шахрисабз лежит
Замечательный гид Акабир, приехал в отель вовремя, экскурсия была только для меня одной. Дорога в Шахрисабз лежит
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