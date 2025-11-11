Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Экспресс-экскурсия в индивидуальном формате — это уникальная возможность узнать древний город без суеты и беготни в дружеской атмосфере и в сопровождении сертифицированного гида.



Не сомневайтесь, у вас останутся положительные, яркие и незабываемые впечатления от нашей душевной прогулки.

Шавкат Ваш гид в Самарканде Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-4 человека Когда По договоренности $97 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Цель экскурсии — познакомить гостей с историей, культурой и красивой архитектурой древнего и вечно юного Самарканда, подарить им незабываемый отдых и яркие впечатления! Наша экскурсия подойдет всем, кто хочет познакомиться с одним из древнейших городов Востока в ходе атмосферной индивидуальной прогулки без суеты и спешки, в дружественной и радушной обстановке. За два часа вы узнаете интересные исторические факты, познакомитесь с культурой, традициями и архитектурой древнего Самарканда, который является ровесником Рима и Афин. Добро пожаловать в солнечный Узбекистан!

