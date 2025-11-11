Экспресс-экскурсия в индивидуальном формате — это уникальная возможность узнать древний город без суеты и беготни в дружеской атмосфере и в сопровождении сертифицированного гида.
Не сомневайтесь, у вас останутся положительные, яркие и незабываемые впечатления от нашей душевной прогулки.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЦель экскурсии — познакомить гостей с историей, культурой и красивой архитектурой древнего и вечно юного Самарканда, подарить им незабываемый отдых и яркие впечатления! Наша экскурсия подойдет всем, кто хочет познакомиться с одним из древнейших городов Востока в ходе атмосферной индивидуальной прогулки без суеты и спешки, в дружественной и радушной обстановке. За два часа вы узнаете интересные исторические факты, познакомитесь с культурой, традициями и архитектурой древнего Самарканда, который является ровесником Рима и Афин. Добро пожаловать в солнечный Узбекистан!
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гур Эмир - шедевр исламской архитектуры построенный XIV веке
- Мавзолей Аксарай XVI века
- Регистан - ансамбль трёх медрессе XV века
- Медресе Улугбек
- Медресе Шердор
- Медресе Тилля-Кари
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Входные билеты.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Самарканд, Регистанская, 7
Завершение: Площадь Регистан
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
