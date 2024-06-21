3 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
«50 оттенков бирюзового»: авторская фотопрогулка по Самарканду
Индивидуальная фото-прогулка по Самарканду. Запечатлейте бирюзовые купола мавзолея Гур-Эмир и традиционные махалли
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
22 дек в 09:30
$150 за всё до 4 чел.
скидка
9%
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская экскурсия по городищу Афрасиаб
Побывать в древнейшей части Самарканда и познакомиться с памятниками столицы Согдианы
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:30
117$106 за всё до 4 чел.
скидка
5%
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Сунниты и шииты: экскурсия по святыням Самарканда
Открыть атмосферные нетуристические локации и начать лучше разбираться в исламе
«В лёгкой форме я расскажу о главном и проведу вас оригинальным авторским маршрутом»
Завтра в 09:00
22 дек в 09:00
100$95 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООля21 июня 2024Шохрух молодец. Очень интересно, весело
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Авторские»
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