Откройте для себя Самарканд, исследуя его архитектурные сокровища, такие как Гури Эмир и Площадь Регистан, насладитесь узбекской культурой и кулинарией на Сиабском базаре.
Описание экскурсии
Самарканд один из древнейших городов на планете и та самая открытка, та самая приманка, которая цепляет и не отпускает. Покажем город глазами тех, кто здесь родился и вырос. Что вас ждёт: ☑️Гур-Эмир: За кулисами великой усыпальницы."Проклятие" 1941 года — правда или вымысел?
** Что на самом деле произошло, когда вскрыли гробницу, и почему об этом не любят говорить. ☑️ Регистан с секретами.
- Как студенты 600 лет назад учились в медресе?
- Где сделать тот самый кадр, который соберёт все лайки? ☑️Биби-Ханым без прикрас — Почему купол мечети начал рушиться ещё до окончания стройки? Базар как у местных — Как отличить настоящий шелк от подделки за 30 секунд?
- В какой лавке делают ту самую халву по рецепту XV века? ☑️Шахи-Зинда без толп — Почему здесь ровно 11 мавзолеев? Почему нам можно верить?
* ✔️ Гид — коренной самаркандец, знает каждый камень ✔️ Маршрут проложен так, чтобы вы успели всё без спешки ✔️ Расскажем то, о чём не пишут в путеводителях Важная информация: Перед бронированием экскурсии, каждая программа обговаривается с гостями. Так же опционально можно забронировать разные мастер-классы.
Каждый день в 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Гур-Эмир - усыпальница Великого Тамерлана
- Самая известная площадь Центральной Азии - Регистан (медресе Улугбека, медресе Шер-Дор, медресе Тилля-Кари)
- Знаменитый Сиаб базар
- Мечеть Биби-Ханум
- Архитектурный ансамбль Шахи-Зинда
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираю вас с вашего отеля (вокзала или же аэропорт)
Завершение: Место встречи по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Перед бронированием экскурсии
- Каждая программа обговаривается с гостями. Так же опционально можно забронировать разные мастер-классы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
7 июн 2025
Джони — отличный экскурсовод. Учел все наши пожелания по времени экскурсии и по локациям. Было очень интересно и не навязчиво, 6 часов пролетели незаметно.
А
Алина
11 сен 2024
Еще раз хотели бы поблагодарить вас за нашу экскурсию в Самарканде, мы до сих пор пребываем под огромным впечатлением🤩 тот день останется в нашей памяти благодаря вашей экскурсии и посещенных
В
Виктория
23 авг 2024
Имея большой ”багаж” туристических поездок и общения с множеством гидов по миру, однозначно скажу, что Джони входит в 10 лучших. Спасибо за познавательную, интересную и яркую экскурсию по Самарканду и вкуснейший обед.
И
Игорь
9 мар 2024
Позвольте еще раз поблагодарить Вас за сегодняшнее знакомство с прекрасным городом Самаркандом и его историей. Ваша удивительная экскурсия дала нам много больше, чем путеводитель, что мы читали готовясь к поездке.
А
Алексей
28 апр 2023
Джонибек - интеллигентный, высокообразованный и компетентный человек. Очень подкупает сочетание молодости и профессионального опыта. Способен говорить на разные темы и ответить на любой вопрос. Богатый русский язык и фундаментальные знания
Входит в следующие категории Самарканда
