Откройте для себя Самарканд, исследуя его архитектурные сокровища, такие как Гури Эмир и Площадь Регистан, насладитесь узбекской культурой и кулинарией на Сиабском базаре.

Описание экскурсии

Самарканд один из древнейших городов на планете и та самая открытка, та самая приманка, которая цепляет и не отпускает. Покажем город глазами тех, кто здесь родился и вырос. Что вас ждёт: ☑️Гур-Эмир: За кулисами великой усыпальницы."Проклятие" 1941 года — правда или вымысел?

Как студенты 600 лет назад учились в медресе?

Где сделать тот самый кадр, который соберёт все лайки? ☑️Биби-Ханым без прикрас — Почему купол мечети начал рушиться ещё до окончания стройки? Базар как у местных — Как отличить настоящий шелк от подделки за 30 секунд?

В какой лавке делают ту самую халву по рецепту XV века? ☑️Шахи-Зинда без толп — Почему здесь ровно 11 мавзолеев? Почему нам можно верить? ** Что на самом деле произошло, когда вскрыли гробницу, и почему об этом не любят говорить. ☑️ Регистан с секретами.

* ✔️ Гид — коренной самаркандец, знает каждый камень ✔️ Маршрут проложен так, чтобы вы успели всё без спешки ✔️ Расскажем то, о чём не пишут в путеводителях Важная информация: Перед бронированием экскурсии, каждая программа обговаривается с гостями. Так же опционально можно забронировать разные мастер-классы.

