Экскурсии из аэропорта Самарканда

Найдено 15 экскурсий в категории «Из аэропорта» в Самарканде на русском языке, цены от €20, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самарканд на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Самарканд на авто: индивидуальная экскурсия по знаковым местам
Насладитесь индивидуальной экскурсией по Самарканду на авто! Увидите площадь Регистан, обсерваторию Улугбека, Сиабский базар и многое другое
Начало: В отеле, аэропорту или на ж/д вокзале
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
125 за всё до 4 чел.
Из Самарканда - в Узбекскую Швейцарию
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Из Самарканда - в Узбекскую Швейцарию
Путешествие на премиальном авто в Зааминский национальный парк. Оцените красоту природы, деревни вдали от цивилизации и уникальные мастер-классы
Начало: У отеля, на вокзале или в аэропорту
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
270243 за всё до 4 чел.
Трансфер в Самарканд - из аэропорта или с вокзала
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
1 отзыв
Трансфер в Самарканд - из аэропорта или с вокзала
Комфортно, надежно и безопасно добраться до места назначения
Начало: У ж/д вокзала или аэропорта
Сегодня в 13:30
Завтра в 00:30
25 за всё до 4 чел.
Самарканд: экскурсия и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Самарканд 2 в 1: экскурсия по достопримечательностям и дегустация плова
Самарканд - город восточной сказки. За 5 часов вы увидите его главные достопримечательности и попробуете традиционный плов в аутентичном ресторане
Начало: На вокзале, в аэропорту или у вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
80 за всё до 10 чел.
Трансфер из аэропорта или вокзала Самарканда в любую точку города
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Трансфер из аэропорта или вокзала Самарканда в любую точку города
Организуем индивидуальный трансфер на комфортабельном минивэне. Водитель встретит вас, поможет с багажом и доставит по указанному адресу
Начало: В аэропорту или на вокзале
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
3528 за всё до 6 чел.
Голубые купола Самарканда: пешеходная прогулка
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Голубые купола Самарканда: пешеходная прогулка
Начало: Я встречу вас на вокзале/в гостинице/в аэропорту
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$125 за всё до 10 чел.
Трансфер из аэропорта или вокзала в любую точку города
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Трансфер из аэропорта или вокзала в любую точку города
Начало: Аэропорт, вокзал, отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 03:00
Завтра в 00:00
$20 за всё до 4 чел.
Трансфер по Самарканду (включая аэропорт) на Mercedes Benz Viano Lux
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Трансфер по Самарканду (включая аэропорт) на Mercedes Benz Viano Lux
Добраться до нужного вам места с повышенным комфортом
Начало: В аэропорту, на ж/д вокзале или в другом месте Сам...
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
60 за всё до 6 чел.
Экскурсия по Самарканду с погружением в мир ремесел
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия по Самарканду с погружением в мир ремесел
Начало: Отель, вокзал, аэропорт
Расписание: В любой день и в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$190 за всё до 4 чел.
Трансфер из Самарканда в Бухару на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Трансфер из Самарканда в Бухару на автомобиле
Начало: Отель, вокзал, аэропорт
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$170 за всё до 4 чел.
Фотосессия с экскурсией в Самарканде
Фотопрогулка
5 часов
Фотосессия с экскурсией в Самарканде
Начало: Отель, вокзал, аэропорт
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$190 за всё до 4 чел.
Все самое главное в Самарканде и изысканный плов в узбекском ресторане
Индивидуальная
6 часов
Все самое главное в Самарканде и изысканный плов в узбекском ресторане
Начало: Вокзал,отель, аэропорт или место по договорённости
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$225 за всё до 3 чел.
Классический Самарканд на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Классический Самарканд на автомобиле
Начало: Отель, вокзал, аэропорт или место по договорённост...
Расписание: Ежедневно по договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$152.94 за всё до 3 чел.
Самарканд: тёплый и дружелюбный
Индивидуальная
4 часа
Самарканд: тёплый и дружелюбный
Начало: Могу встретить у отеля/вокзала/аэропорта
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$100 за всё до 5 чел.
Трансфер по городу Самарканду
Мини-группа
6 часов
Трансфер по городу Самарканду
Начало: Аэропорт или вокзал
Расписание: По договорённости.
Завтра в 02:00
3 июля в 01:00
$100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    6 июня 2024
    Трансфер из аэропорта или вокзала в любую точку города
    Хороший автомобиль, встреча вовремя. Никаких проблем не возникло.
  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    Из Самарканда - в Узбекскую Швейцарию
    Природа Узбекистана невероятная и разнообразная, ущелья, горы и ледники. Всем рекомендуем эту экскурсию.
  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    Трансфер из аэропорта или вокзала Самарканда в любую точку города
    Никаких замечаний. За сутки списались, уточнили все детали. Встретил водитель Юсиф с табличкой. Машина хорошая, чистая. Хоть дорога была недолгой, но Юсиф успел даже нам немного рассказать о городе. Спасибо большое.
  • Ю
    Юлия
    16 мая 2024
    Самарканд на авто
    Спасибо большое за интересную экскурсию) я впервые в жизни сделала мало фото, потому что увлеченно слушала рассказ) и отдельное спасибо
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    за место обеда. Все было супер. Конечно, я бы немного скорректировала маршрут, чтобы в Шахи-Зида приехать пораньше и не попасть в самый пик наплыва людей. Ведь там так красиво, хочется сделать фото, но из-за количества туристов, это нереально. Фарход очень отзывчивый и приятный человек, отвечал на все вопросы) Рекомендую

    Спасибо большое за интересную экскурсию) я впервые в жизни сделала мало фото, потому что увлеченно слушалаСпасибо большое за интересную экскурсию) я впервые в жизни сделала мало фото, потому что увлеченно слушалаСпасибо большое за интересную экскурсию) я впервые в жизни сделала мало фото, потому что увлеченно слушалаСпасибо большое за интересную экскурсию) я впервые в жизни сделала мало фото, потому что увлеченно слушалаСпасибо большое за интересную экскурсию) я впервые в жизни сделала мало фото, потому что увлеченно слушалаСпасибо большое за интересную экскурсию) я впервые в жизни сделала мало фото, потому что увлеченно слушалаСпасибо большое за интересную экскурсию) я впервые в жизни сделала мало фото, потому что увлеченно слушалаСпасибо большое за интересную экскурсию) я впервые в жизни сделала мало фото, потому что увлеченно слушала
  • L
    Liudmila
    10 мая 2024
    Самарканд на авто
    Большое спасибо Бехзоду! Провели с ним целый день, учел все наши пожелания, накормил вкусным обедом, рассказал об истории Узбекистана и показал очень много красоты! несмотря на капризы погоды, экскурсия запомнилась, было очень комфортно и интересно. рекомендую!!
    Большое спасибо Бехзоду! Провели с ним целый день, учел все наши пожелания, накормил вкусным обедом, рассказал
  • М
    Марина
    5 мая 2024
    Самарканд: экскурсия и легенды
    Отличная экскурсия! Узнали много нового об истории Узбекистана и мира 13-15 веков. Гид очень профессиональный и знающий. плов вкуснейший!!! Всем рекомендуем!!!
  • М
    Марина
    29 апреля 2024
    Самарканд: экскурсия и легенды
    Огромное спасибо Ситоре за очень интересную обзорную экскурсию! Мы с друзьями впервые в Самарканде, хотелось посмотреть город и узнать о
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    нем. На экскурсии мы объездили и обошли самые важные и интересные места, покушали замечательный плов. Ситора отлично говорит по-русски, много знает, увлеченно рассказывает. Но, под конец экскурсии устали, т. к. много ходили. Совет: предлагайте использовать, где это возможно электрокары в долгих пеших прогулках. Рекомендуем всем эту экскурсию и экскурсовода Ситора!

  • М
    Мария
    27 апреля 2024
    Трансфер из аэропорта или вокзала Самарканда в любую точку города
    Наша группа из четырех девушек была в восторге от качества обслуживания транспортной компании! Сервис трансфера из аэропорта был безупречным, а
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    поездка по городу была комфортной и удобной благодаря внимательному водителю. Особенно приятно было получить фотографии на память – это добавило неповторимых впечатлений в наше путешествие. Благодарим за замечательный опыт! Однозначно рекомендуем

    Наша группа из четырех девушек была в восторге от качества обслуживания транспортной компании! Сервис трансфера изНаша группа из четырех девушек была в восторге от качества обслуживания транспортной компании! Сервис трансфера изНаша группа из четырех девушек была в восторге от качества обслуживания транспортной компании! Сервис трансфера изНаша группа из четырех девушек была в восторге от качества обслуживания транспортной компании! Сервис трансфера изНаша группа из четырех девушек была в восторге от качества обслуживания транспортной компании! Сервис трансфера изНаша группа из четырех девушек была в восторге от качества обслуживания транспортной компании! Сервис трансфера из
  • Л
    Любовь
    26 апреля 2024
    Трансфер из аэропорта или вокзала Самарканда в любую точку города
    Неожиданно для первой поездки в Узбекистан. Ребята супер!!! Встретили, помогли с чемоданами, с дальнейшей программой пребывания. Вода в трансфере после перелета была приятным бонусом. Лучшие рекомендации 🥳🥳🥳 Фото от нашего водителя ✅
    Неожиданно для первой поездки в Узбекистан. Ребята супер!!! Встретили, помогли с чемоданами, с дальнейшей программой пребывания
  • И
    Инна
    5 апреля 2024
    Из Самарканда - в Узбекскую Швейцарию
    Это было очень красиво! Не смотря на о, что дорога в одну сторону занимает 3,5 часа, скучно вам не будет).
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    Шохрух рассказывал нам о стране, о том как живут обычные люди, о их традициях, всякие интересные бытовые вещи, ну и о истории, конечно. По дороге мы остановились, чтобы купить вкуснейшую клубнику, так что не отказываетесь, когда будете проезжать, она на самом деле наивкуснейшая. Ну а по приезду нас ждали просто захватывающие виды! Горы есть горы, что же может быть лучше). Сам мост тоже потрясающий, но возьмите с собой тёплые вещи! Жаль, что именно в этот день не работала канатная дорога, но впечатлений хватило и без неё. А вкуснейшие шашлыки в ресторане- это вишенка на торте)). Приятно удивили адекватные цены. Настоятельно советую эту экскурсию, особенно если у вас 3 города в маршруте, чтобы немного сместить акценты и не устать от сплошной архитектуры. Также хотела поблагодарить за совет посетить дворец эмира в Кагане сразу по приезду в город, не уезжая с вокзала. Это заметно облегчило нам логистику и сэкономило время)

    Это было очень красиво! Не смотря на о, что дорога в одну сторону занимает 3,5 часаЭто было очень красиво! Не смотря на о, что дорога в одну сторону занимает 3,5 часаЭто было очень красиво! Не смотря на о, что дорога в одну сторону занимает 3,5 часаЭто было очень красиво! Не смотря на о, что дорога в одну сторону занимает 3,5 часаЭто было очень красиво! Не смотря на о, что дорога в одну сторону занимает 3,5 часаЭто было очень красиво! Не смотря на о, что дорога в одну сторону занимает 3,5 часаЭто было очень красиво! Не смотря на о, что дорога в одну сторону занимает 3,5 часаЭто было очень красиво! Не смотря на о, что дорога в одну сторону занимает 3,5 часаЭто было очень красиво! Не смотря на о, что дорога в одну сторону занимает 3,5 часаЭто было очень красиво! Не смотря на о, что дорога в одну сторону занимает 3,5 часа

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Из аэропорта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Самарканд на авто
  2. Из Самарканда - в Узбекскую Швейцарию
  3. Трансфер в Самарканд - из аэропорта или с вокзала
  4. Самарканд: экскурсия и легенды
  5. Трансфер из аэропорта или вокзала Самарканда в любую точку города
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Площадь Регистан
  2. Самое главное
  3. Мечеть Биби-Ханым
  4. Некрополь Шахи Зинда
  5. Сиабский Базар
  6. Восточный базар
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июле 2024
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