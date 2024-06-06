1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Самарканд на авто: индивидуальная экскурсия по знаковым местам
Насладитесь индивидуальной экскурсией по Самарканду на авто! Увидите площадь Регистан, обсерваторию Улугбека, Сиабский базар и многое другое
Начало: В отеле, аэропорту или на ж/д вокзале
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€125 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Из Самарканда - в Узбекскую Швейцарию
Путешествие на премиальном авто в Зааминский национальный парк. Оцените красоту природы, деревни вдали от цивилизации и уникальные мастер-классы
Начало: У отеля, на вокзале или в аэропорту
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
270€243 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
30 минут
Трансфер в Самарканд - из аэропорта или с вокзала
Комфортно, надежно и безопасно добраться до места назначения
Начало: У ж/д вокзала или аэропорта
Сегодня в 13:30
Завтра в 00:30
€25 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Самарканд 2 в 1: экскурсия по достопримечательностям и дегустация плова
Самарканд - город восточной сказки. За 5 часов вы увидите его главные достопримечательности и попробуете традиционный плов в аутентичном ресторане
Начало: На вокзале, в аэропорту или у вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
€80 за всё до 10 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта или вокзала Самарканда в любую точку города
Организуем индивидуальный трансфер на комфортабельном минивэне. Водитель встретит вас, поможет с багажом и доставит по указанному адресу
Начало: В аэропорту или на вокзале
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
35€28 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Голубые купола Самарканда: пешеходная прогулка
Начало: Я встречу вас на вокзале/в гостинице/в аэропорту
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$125 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта или вокзала в любую точку города
Начало: Аэропорт, вокзал, отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 03:00
Завтра в 00:00
$20 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер по Самарканду (включая аэропорт) на Mercedes Benz Viano Lux
Добраться до нужного вам места с повышенным комфортом
Начало: В аэропорту, на ж/д вокзале или в другом месте Сам...
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
€60 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия по Самарканду с погружением в мир ремесел
Начало: Отель, вокзал, аэропорт
Расписание: В любой день и в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Трансфер из Самарканда в Бухару на автомобиле
Начало: Отель, вокзал, аэропорт
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$170 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Фотосессия с экскурсией в Самарканде
Начало: Отель, вокзал, аэропорт
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Все самое главное в Самарканде и изысканный плов в узбекском ресторане
Начало: Вокзал,отель, аэропорт или место по договорённости
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$225 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Классический Самарканд на автомобиле
Начало: Отель, вокзал, аэропорт или место по договорённост...
Расписание: Ежедневно по договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$152.94 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Самарканд: тёплый и дружелюбный
Начало: Могу встретить у отеля/вокзала/аэропорта
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$100 за всё до 5 чел.
Мини-группа
6 часов
Трансфер по городу Самарканду
Начало: Аэропорт или вокзал
Расписание: По договорённости.
Завтра в 02:00
3 июля в 01:00
$100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим6 июня 2024Хороший автомобиль, встреча вовремя. Никаких проблем не возникло.
- ААнастасия3 июня 2024Природа Узбекистана невероятная и разнообразная, ущелья, горы и ледники. Всем рекомендуем эту экскурсию.
- ИИрина1 июня 2024Никаких замечаний. За сутки списались, уточнили все детали. Встретил водитель Юсиф с табличкой. Машина хорошая, чистая. Хоть дорога была недолгой, но Юсиф успел даже нам немного рассказать о городе. Спасибо большое.
- ЮЮлия16 мая 2024Спасибо большое за интересную экскурсию) я впервые в жизни сделала мало фото, потому что увлеченно слушала рассказ) и отдельное спасибо
- LLiudmila10 мая 2024Большое спасибо Бехзоду! Провели с ним целый день, учел все наши пожелания, накормил вкусным обедом, рассказал об истории Узбекистана и показал очень много красоты! несмотря на капризы погоды, экскурсия запомнилась, было очень комфортно и интересно. рекомендую!!
- ММарина5 мая 2024Отличная экскурсия! Узнали много нового об истории Узбекистана и мира 13-15 веков. Гид очень профессиональный и знающий. плов вкуснейший!!! Всем рекомендуем!!!
- ММарина29 апреля 2024Огромное спасибо Ситоре за очень интересную обзорную экскурсию! Мы с друзьями впервые в Самарканде, хотелось посмотреть город и узнать о
- ММария27 апреля 2024Наша группа из четырех девушек была в восторге от качества обслуживания транспортной компании! Сервис трансфера из аэропорта был безупречным, а
- ЛЛюбовь26 апреля 2024Неожиданно для первой поездки в Узбекистан. Ребята супер!!! Встретили, помогли с чемоданами, с дальнейшей программой пребывания. Вода в трансфере после перелета была приятным бонусом. Лучшие рекомендации 🥳🥳🥳 Фото от нашего водителя ✅
- ИИнна5 апреля 2024Это было очень красиво! Не смотря на о, что дорога в одну сторону занимает 3,5 часа, скучно вам не будет).
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Из аэропорта»
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