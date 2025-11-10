Мои заказы

Экскурсия: Самарканд - жемчужина Узбекистана

Предлагаю познавательную экскурсию по Самарканду с посещением памятников истории и средневекового зодчества.

Возраст Самарканда очень солидный — 2750 лет сколько судеб великих предков видел Самарканд и обо всем этом мы поговорим на экскурсии.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Экскурсия по Самарканду

В этом удивительном путешествии вы прикоснетесь к богатой истории и культуре Самарканда. Начнем нашу экскурсию с посещения обсерватории Улугбека, где сохранились древние орудия астрономии, в том числе части секстанта XV века. Это место погружает в атмосферу научных открытий и стремления к познанию вселенной.

Некрополь Шахи-Зинда

Далее мы направимся к некрополю Шахи-Зинда – ансамблю мавзолеев самаркандской знати. Это уникальное место, где архитектура и дух истории сливаются в одно целое, призывая нас задуматься о вечности.

Соборная мечеть Биби-Ханум

Следующим пунктом будет великолепная соборная мечеть Биби-Ханум. Ее величественные купола и изысканные детали никого не оставят равнодушным.

Площадь Регистан

Прогуливаясь по аллее с сувенирными магазинами, вы окажетесь на известной площади Регистан, которая на протяжении веков была центром Самарканда. Это место вдохновляет своим величием и красотой архитектуры.

Сиабский базар

Во время экскурсии вы также сможете заглянуть на Сиабский базар, где от прилавков веет ароматом восточных сладостей, свежих фруктов и горячих лепешек. Это настоящий рай для гурманов и любителей местного колорита.

Мавзолей Гур-Эмир

В завершение экскурсии мы посетим мавзолей Гур-Эмир – усыпальницу Тамерлана и членов династии Тимуридов. Это величественное сооружение, наполненное духом истории, оставит яркий след в вашей памяти.

В завершение, наше путешествие по Самарканду подходит к концу. Мы надеемся, что вы получите множество положительных эмоций и впечатлений, погружаясь в культуру этой удивительной страны!

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Транспортный услуги
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Самарканд
Завершение: Гостиница
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

