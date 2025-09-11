Эдем Востока — сказочный Самарканд — встретит вас роскошной архитектурой, ароматом шелка и дыханием веков. Здесь, среди медресе, минаретов и куполов, вы откроете для себя сердце древнего города.
Мы расскажем вам истории Тамерлана и его потомков, раскроем тайны восточного зодчества, покажем, как рождаются шелковые ковры и бумага.
Вы прикоснётесь к культуре, почувствуете живой колорит и, возможно, влюбитесь в Самарканд с первого взгляда.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииДорогие друзья, приглашаем вас в экспресс-путешествие в Самарканд — город, где история оживает на каждом шагу, а красота архитектуры захватывает дух! Всего за несколько часов вы познакомитесь с самыми знаковыми памятниками этого древнего города, который когда-то покорил самого Александра Македонского и стал сердцем империи Тамерлана. Мы начнём наш маршрут с мавзолея Гур-Эмир — усыпальницы великого Тамерлана. Его изящный купол, резной портал и богатая история перенесут вас в эпоху великих завоеваний. Здесь вы узнаете о жизни Амир Темура, о его походах и о том, почему его мавзолей стал архитектурным эталоном для всего Востока. Далее мы отправимся на площадь Регистан — истинное сердце Самарканда и, без преувеличения, всей Средней Азии. Этот ансамбль из трёх медресе восхищает даже самых искушённых путешественников. Я расскажу вам о тайнах каждого из зданий, о символике орнаментов и о том, как здесь кипела жизнь в эпоху Великого шёлкового пути. Следующая остановка — мечеть Биби Ханум, грандиозный храм, возведённый в честь победоносного возвращения Тамерлана. Вас ждёт романтическая легенда о том, как любимая жена правителя вдохновила мастеров создать этот архитектурный шедевр. Ансамбль Шахи Зинда раскроет перед вами тайны древнего некрополя. Прогуливаясь по его мозаичным коридорам, вы увидите одни из лучших образцов средневекового зодчества, узнаете об истории святого Кусама ибн Аббаса и откроете для себя мир восточной архитектурной магии. Мы заглянем и в обсерваторию Улугбека, где вы познакомитесь с наследием внука Тамерлана — великого астронома Средневековья. Здесь вам откроются тайны древних звёздных карт и наблюдений, которые на столетия опередили европейскую науку. Чтобы погрузиться в самаркандские ремёсла, мы посетим фабрику шёлковых ковров, где вы увидите, как вручную создаются настоящие произведения искусства. Каждый ковёр здесь — это труд десятков мастериц, секреты которых передаются из поколения в поколение. Также мы покажем вам традиционное производство бумаги из шелковицы, благодаря которой Самарканд в своё время стал известен далеко за пределами Востока. Это путешествие — идеальный способ за короткое время увидеть всё главное, прочувствовать атмосферу древнего города и услышать истории, которые превращают стены и купола в живых свидетелей истории. Самарканд — это город, в который невозможно не влюбиться. Присоединяйтесь к нашей экскурсии и откройте для себя сказку Востока! Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Экскурсия проходит на автомобиле.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гури Амир
- Площадь Регистан
- Биби Ханум
- Шахи Зинда
- Обсерватория Улугбека
- Производство ковров
- Производство бумаг
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Т
Татьяна
11 сен 2025
Е
Елена
4 июн 2025
Заказала экскурсию за день, через пару часов все подтвердили. Нас было трое. Гид Анвар забрал из отеля на комфортабельной машине, поехали по всем указанным местам. Экскурсии были интересными, познавательными. Получили
Входит в следующие категории Самарканда
