А Алексей Красивые места.

А Анна Отличная экскурсия, очень душевная, останавливались по запросу, удалось побывать на базаре в Таджикистане. Нашим гидом был Суннат, рассказывал интересные истории, сопровождал нас везде, порекомендовал места, которые стоит посетить в Узбекистане. Приятно, что позаботились и о пикнике, все же экскурсия достаточно длительная, но берите ланч-бокс из гостиницы. Шикарные виды на озера, очень красиво.

А Анастасия

Д Дмитрий Увидели все семь озер. Обычно многие компании ограничиваются только шестью озерами из-за того, что их транспортное средство не позволяет добраться до седьмого, самого живописного (по нашему мнению). Нам была предложена опция поездки на более комфортном и хорошем внедорожнике, на котором мы успешно посетили все семь озер.

Поездка в целом была очень комфортной несмотря на тяжелые дорожные условия между озерами.

М Михаил Поездка понравилась, Давлат сопровождал нас всю экскурсию. Очень красивые места, приятные люди. Остались только положительные впечатления.

И Инна

А Александра Прекрасная организация экскурсии (Давлат был с нами все время, и на границе, и на территории Таджикистана, рассказывал легенды об озерах, предвосхищал все наши вопросы и пожелания). Самые красивые горы и кишлаки, замечательные люди в деревнях, очень хороший курутоб, впечатления просто супер. Одна из лучших поездкок в жизни.

Д Динара Выражаем слова благодарности нашему гиду Шохруху и водителю Акбару за экскурсию на 7 озер Фанских гор Таджикистана! Нам все очень понравилось!