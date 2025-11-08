Отправьтесь в незабываемое путешествие по горам Таджикистана, чтобы насладиться кристально чистыми озерами Маргузор.
Выберите свой темп: легкая прогулка с живописными видами или активный поход с восхождением к селу Киогли — в любом случае, это приключение будет незабываемым!
Описание экскурсииПогрузитесь в удивительное путешествие по живописным горам Таджикистана. Начинается путь в древнем Пенджикенте на высоте 1000 м. и завершится на высоте 2400 м. Маршрут медленно, но верно поднимается вверх, открывая потрясающие виды и выведя вас к кристально чистым водам Семи озер возле Маргузора. В пункте пропуска в городе Шинг могут попросить предъявить паспорт и электронную визу. Для любителей неторопливых прогулок идеальным выбором станет путь от Падруда или Маргузора. Более активный маршрут предлагает подъем к селу Киогли. Этот день подарит вам уединение среди природных красот и ощущение настоящей свободы. Важная информация: Выезд до 8:30
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нежигон («ресница»), высота 1640 м
- Соя («тенистый»), высота 1740 м
- Гушор («шустрый»), высота 1770 м
- Нофин («пуп»), высота 1820 м
- Хурдак («маленький»), высота 1870 м
- Маргузор («цветущее место»), самое большое во всей цепочке озер, высота 2140 м
- Хазорчашма («тысяча родников»), высота 2332 м
Что включено
- Транспортное обслуживание
Место начала и завершения?
Самарканд
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
8 ноя 2025
Красивые места.
А
Анна
25 авг 2025
Отличная экскурсия, очень душевная, останавливались по запросу, удалось побывать на базаре в Таджикистане. Нашим гидом был Суннат, рассказывал интересные истории, сопровождал нас везде, порекомендовал места, которые стоит посетить в Узбекистане. Приятно, что позаботились и о пикнике, все же экскурсия достаточно длительная, но берите ланч-бокс из гостиницы. Шикарные виды на озера, очень красиво.
А
Анастасия
14 июн 2025
Д
Дмитрий
5 мая 2025
Увидели все семь озер. Обычно многие компании ограничиваются только шестью озерами из-за того, что их транспортное средство не позволяет добраться до седьмого, самого живописного (по нашему мнению). Нам была предложена опция поездки на более комфортном и хорошем внедорожнике, на котором мы успешно посетили все семь озер.
Поездка в целом была очень комфортной несмотря на тяжелые дорожные условия между озерами.
М
Михаил
4 мая 2025
Поездка понравилась, Давлат сопровождал нас всю экскурсию. Очень красивые места, приятные люди. Остались только положительные впечатления.
И
Инна
30 апр 2025
А
Александра
19 апр 2025
Прекрасная организация экскурсии (Давлат был с нами все время, и на границе, и на территории Таджикистана, рассказывал легенды об озерах, предвосхищал все наши вопросы и пожелания). Самые красивые горы и кишлаки, замечательные люди в деревнях, очень хороший курутоб, впечатления просто супер. Одна из лучших поездкок в жизни.
Д
Динара
25 мар 2025
Выражаем слова благодарности нашему гиду Шохруху и водителю Акбару за экскурсию на 7 озер Фанских гор Таджикистана! Нам все очень понравилось!
В
Валентина
23 фев 2025
Входит в следующие категории Самарканда
