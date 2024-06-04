1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Тюльпаны и горы Самарканда: уникальное путешествие в деревню Ургут
Откройте для себя красоту весенних тюльпанов и живописные Зеравшанские горы в компании местных жителей
«В дороге и на месте вы полюбуетесь прекрасными пейзажами: скалистыми горами, весенними ручьями и великолепными цветочными полями»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Долина демонов - поездка в горы Самарканда
Проехать по серпантину и увидеть результат борьбы тёмных и светлых сил
«За самой вкусной бараниной в Узбекистане мы отправимся в горный ресторан «Катта Тош»»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 7 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
9 часов
Хафткул: семь удивительных озёр
На западе Таджикистана, в ущелье реки Шинг, находится природный комплекс Хафткул. Путешествие на комфортабельном транспорте к семи уникальным озёрам
«На западе Таджикистана, в ущелье реки Шинг, находится красивейший природный комплекс Семь озёр»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
375€282 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
Шахрисабз: исторические чудеса и природные красоты Узбекистана
Погрузитесь в мир древних легенд и живописных пейзажей на экскурсии в Шахрисабз. Откройте для себя секреты Амира Темура и вкус национальной кухни
«Вы полюбуетесь живописной природой Узбекистана и узнаете историю этих мест, а также познакомитесь с нашей национальной кухней»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
180€144 за всё до 7 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Из Самарканда - в Узбекскую Швейцарию
Путешествие на премиальном авто в Зааминский национальный парк. Оцените красоту природы, деревни вдали от цивилизации и уникальные мастер-классы
Начало: У отеля, на вокзале или в аэропорту
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
299€255 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
В Шахрисабз из Самарканда: путешествие на родину Тамерлана
Погрузитесь в мир средневекового Востока, посетив родину Амира Тимура. Уникальные пейзажи, исторические рассказы и вкус тандыр-гушта ждут вас
Начало: По запросу гостей. Пр. Отель, Вокзал, Аэрапорт и т...
«А по пути полюбуетесь горными пейзажами и отведаете лучший тандыр-гушт»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Самарканда - в древний Шахрисабз: индивидуальная экскурсия
Шахрисабз - зелёный город с богатой историей. Посетите мавзолеи, мечети и дворцы, связанные с Амиром Тимуром, и насладитесь горными пейзажами
«Помимо природных красот, я покажу вам мавзолеи, мечети и другие шедевры древнего зодчества, связанные с основателем династии Тимуридов — Амиром Тимуром (Тамерланом)»
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Шесть озёр - из Самарканда и обратно (всё включено)
Увидеть волшебные озёра Таджикистана и сравнить уклад жизни двух соседних народов
Начало: В вашем отеле
«До шестого озера можно добраться на любой машине, а вот до Хазорчашмы проедет только джип, поэтому мы его не посетим»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
€266 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Огни Самарканда: вечерняя экскурсия по историко-этнографическому комплексу
Погрузитесь в атмосферу древнего восточного города, прогуляйтесь по подсвеченным улицам и насладитесь уникальными ремеслами и гастрономией
«Кроме того, погуляете по живописной набережной и, по желанию, попробуете местные гастрономические специалитеты: слоеную самсу из тандыра и ароматные марочные вина»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€103 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Пещера Хазрата Дауда: историческое и природное наследие Самарканда
Откройте для себя красоту и духовность пещеры Хазрата Дауда, погрузитесь в мир древних легенд и невероятных пейзажей
«Это не только сакральное место, но и просто красивая природная локация»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
100€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Самарканда - к Фанским горам и Семи озёрам в Таджикистане
Индивидуальная экскурсия к Семи озёрам через Фанские горы. Путешествие на внедорожнике, остановки в горных кишлаках и знакомство с местными традициями
Начало: У вашего отеля
«Наше путешествие будет посвящено фантастической природе Таджикистана, о которой пока мало кто знает»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€290 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
Путешествие по следам Тамерлана: Шахрисабз и Плато Дьявола
Исследуйте древний Шахрисабз и загадочное Плато Дьявола, насладитесь красотой и историей Узбекистана
Начало: Место встречи уточняется с туристами
«Мы проедем через величественные горные ущелья и панорамные перевалы Каратегинского хребта»
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
180€162 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Магия восточной кухни: уникальный тандыр-кебаб и дегустация вин в Самарканде
Вас ждет незабываемое путешествие по вкусам Узбекистана: от изысканных вин до аутентичного тандыр-кебаба в горах Самарканда
«Здесь, среди марсианских пейзажей, где прежде снимали советские приключенские фильмы, мы устроим эффектную фотосессию»
Сегодня в 11:00
Завтра в 07:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
В горы с ночёвкой. Жизнь пастуха (всё включено)
Отправиться в живописные уголки, поесть в гостях у местных жителей, а с утра - пойти пасти скот
Начало: В вашем отеле
«Вы проникнетесь образом жизни «философов гор» и по-новому взглянете на пейзажи»
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
от €230 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Хафткуль «Семь озер» - жемчужина Таджикистана в Фанских горах
Начало: Ваш отель
«Природная достопримечательность находится в 40 километрах от городка Пенджикент в длинном ущелье реки Шинг»
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
$270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Поездка в горы Шахрисабза
Начало: Ваш отель
«Вас ожидает подъем на авто на горный перевал, где цветет живописная природа и зелень, а величественные горы подарят вам заряд энергии и массу невероятных эмоций»
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Попробовать барашка, запеченного в тандыре, и насладиться красотой гор
Начало: Ваш отель, вокзал
«Насладимся красотой гор, попробуем мясо «Тандыр гушт», побываем в горах, покатаемся на осликах, посмотрим место, где снимали фильм про индейцев»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
2000 ступеней в пещеру к Святому Давиду-Хазрати Довуд
Начало: Ваш отель
«По дороге вы сможете насладиться великолепными горными пейзажами, поднявшись на смотровую площадку»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 89$80 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие из Самарканда в национальный парк Заамин
Погулять по стеклянному мосту и насладиться горными пейзажами
Начало: От места вашего проживания в Самарканде
«По пути вы полюбуетесь Зааминском водохранилищем и живописной природой Узбекистана»
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
€120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
На озеро Айдаркуль из Самарканда
Искупаться в одном из крупнейших озёр страны и посетить старинный город Нурата за 1 день
«На берегу озера вы ощутите себя словно в другом мире: вокруг только песчаные дюны, синее небо и кристально чистая вода»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
€190 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в Таджикистан: Семь озёр, древний Саразм и Пенджикент
Исследовать живописные природные и исторические локации
«Какой бы вариант вы ни предпочли, дорога Хафт-Куль — один из самых доступных маршрутов в Таджикистане, идеальное знакомство с его природной красотой»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€454 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
К Фанским горам и озерам одним днем из Самарканда
Начало: Ваш отель
«Это один из самых красивейших природных комплексов Таджикистана»
Расписание: Каждый день в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Самарканда - к красным каньонам Дарбанда
Отправиться к загадочным ущельям и увидеть нетронутую природу Сурхандарьи
«Вы побываете в местах, где сошлись природные достопримечательности редкой красоты и разнообразия»
10 июня в 03:00
11 июня в 03:00
€450 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Самарканда - к Фанским горам и Маргузорским озёрам
Увидеть 7 голубооких красавиц-озёр и пообщаться с горцами
«А потом счастливые и наполненные энергией природы, устроим пикник в живописном уголке Фанских гор»
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
€350 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Самарканда в Шахрисабз
Начало: Ваш адрес
«Природ, история и гастрономическая часть все в одном»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Шахрисабз и великие памятники династии Тимуридов
Начало: Ваш отель
«Присоединяйтесь к увлекательному путешествию, чтобы изучить величественные сооружения, задуманные как вторая роскошная столица империи, и насладиться завораживающими горными пейзажами Дагестана»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Самарканд «Рим Востока»: архитектура и горы
Начало: По договорённости
«Начнём экскурсию с посещения шедевров архитектуры города далее поедем в горы и полюбуемся невероятной природой и горными пейзажами»
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$120 за всё до 3 чел.
Мини-группа
8 часов
Из древнего Самарканда в древний Шахрисабз
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
«Экскурсия обещает насыщенное погружение в историю и природу одного из самых живописных уголков Средней Азии»
Расписание: По договорённости.
Сегодня в 14:00
10 июня в 10:00
$135 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Прогулка по горам Заамина
Побывать в национальном парке и походить по экстремальному Мосту счастья
«По дороге смотрим Зааминское водохранилище и наслаждаемся живописной природой Узбекистана»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
180€162 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим4 июня 2024Отличные гиды и в Узбекистане, и Таджикистане. Было очень интересно и познавательно. А сама экскурсия крайне живописная!
- ААнастасия3 июня 2024Спасибо Евгению за экскурсию. Было очень интересно и красиво. Отдельное спасибо за невероятно вкусный обед в ресторане, где готовят баранину в тандыре. Всем советую попробовать.
- ААнастасия3 июня 2024Природа Узбекистана невероятная и разнообразная, ущелья, горы и ледники. Всем рекомендуем эту экскурсию.
- LLydia2 июня 2024Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018. Живописные пейзажи, веселая компания и вкусная еда. И плюсом мы посетили дополнительные места по дороге, которые не планировали и покатались на корабле по водохранилищу. Рекомендую
- ННаталия1 июня 2024Эта экскурсия попала в самое сердечко. Если быть краткой - впечатляюще и незабываемо. Природные красоты и самобытность жизни местных неповторимы.
- ААнна31 мая 2024Огромное спасибо Шодиеру, Камалю и Шекуру! Сбылась моя мечта - увидеть цветение маков в горах! Были на экскурсии 22 мая!
- ААнна29 мая 2024Ездили к озерам с Эркином. Очень понравилась экскурсия, гид мега дружелюбный и приятный в общении. Благодарим от души!
- ММария28 мая 2024Про экскурсию: надо брать! Сочетание природы, истории, архитектуры, святых мест и всё это с комфортом. Прошел месяц после экскурсии, но
- ЕЕвгений28 мая 2024Выбрал эту экскурсию для встречи своего 50-и летнего юбилея, о чём ни разу не пожалел, я люблю ГОРЫ! Гид и
- ББорис28 мая 2024Спасибо! Это место для меня новое, хотя в Самарканде пожил прилично. Рекомендую всем. Познавательно перебраться через перевал и узреть былое величие империи. Там на перевале ещё и кормят вкусно. P.S. Заказывал две экскурсии и трансфер.
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 29
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июне 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 29 экскурсий и билетов от 80 до 454 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 315 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 29 экскурсий на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 315 ⭐ отзывов, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август