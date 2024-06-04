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Наш гид Эркин - эрудированный, воспитанный, добрый и просто восхитительный человек. Благодаря его предусмотрительности, мы угощали местных ребятишек конфетами, которые наш гид сам заранее купил и отдал нам. Для меня это было приятной неожиданностью. Огромная благодарность за это и за мой браслет, который он купил у детей. Это было очень мило❤️ Наш водитель Ардамер (прошу прощения, если неправильно запомнила имя) - опытный профессионал, с ним было спокойно и нестрашно, хотя дорога в горах впечатлила. Пикник в горах посреди пасущихся козликов и овечек неповторим. Организация экскурсии выше всяких похвал. Огромное спасибо! Вы лучшие❤️