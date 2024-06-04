Познавательные экскурсии на природе в Самарканде

Найдено 29 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Самарканде на русском языке, цены от €80, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Цветущие горы Самарканда
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
56 отзывов
Тюльпаны и горы Самарканда: уникальное путешествие в деревню Ургут
Откройте для себя красоту весенних тюльпанов и живописные Зеравшанские горы в компании местных жителей
«В дороге и на месте вы полюбуетесь прекрасными пейзажами: скалистыми горами, весенними ручьями и великолепными цветочными полями»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 110 за всё до 10 чел.
Долина демонов - поездка в горы Самарканда
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
18 отзывов
Популярное предложение
Долина демонов - поездка в горы Самарканда
Проехать по серпантину и увидеть результат борьбы тёмных и светлых сил
«За самой вкусной бараниной в Узбекистане мы отправимся в горный ресторан «Катта Тош»»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 7 чел.
Хафткул: семь удивительных озёр
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
9 часов
35 отзывов
Хафткул: семь удивительных озёр
На западе Таджикистана, в ущелье реки Шинг, находится природный комплекс Хафткул. Путешествие на комфортабельном транспорте к семи уникальным озёрам
«На западе Таджикистана, в ущелье реки Шинг, находится красивейший природный комплекс Семь озёр»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
375282 за всё до 3 чел.
Шахрисабз: история и природа
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Шахрисабз: исторические чудеса и природные красоты Узбекистана
Погрузитесь в мир древних легенд и живописных пейзажей на экскурсии в Шахрисабз. Откройте для себя секреты Амира Темура и вкус национальной кухни
«Вы полюбуетесь живописной природой Узбекистана и узнаете историю этих мест, а также познакомитесь с нашей национальной кухней»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
180144 за всё до 7 чел.
Из Самарканда - в Узбекскую Швейцарию
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Из Самарканда - в Узбекскую Швейцарию
Путешествие на премиальном авто в Зааминский национальный парк. Оцените красоту природы, деревни вдали от цивилизации и уникальные мастер-классы
Начало: У отеля, на вокзале или в аэропорту
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
299255 за всё до 4 чел.
В Шахрисабз - на родину Тамерлана
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
92 отзыва
В Шахрисабз из Самарканда: путешествие на родину Тамерлана
Погрузитесь в мир средневекового Востока, посетив родину Амира Тимура. Уникальные пейзажи, исторические рассказы и вкус тандыр-гушта ждут вас
Начало: По запросу гостей. Пр. Отель, Вокзал, Аэрапорт и т...
«А по пути полюбуетесь горными пейзажами и отведаете лучший тандыр-гушт»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Из Самарканда - в древний Шахрисабз
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Из Самарканда - в древний Шахрисабз: индивидуальная экскурсия
Шахрисабз - зелёный город с богатой историей. Посетите мавзолеи, мечети и дворцы, связанные с Амиром Тимуром, и насладитесь горными пейзажами
«Помимо природных красот, я покажу вам мавзолеи, мечети и другие шедевры древнего зодчества, связанные с основателем династии Тимуридов — Амиром Тимуром (Тамерланом)»
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
130 за всё до 3 чел.
Шесть озёр - из Самарканда и обратно (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
4 отзыва
Шесть озёр - из Самарканда и обратно (всё включено)
Увидеть волшебные озёра Таджикистана и сравнить уклад жизни двух соседних народов
Начало: В вашем отеле
«До шестого озера можно добраться на любой машине, а вот до Хазорчашмы проедет только джип, поэтому мы его не посетим»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
266 за всё до 3 чел.
Огни Самарканда
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Огни Самарканда: вечерняя экскурсия по историко-этнографическому комплексу
Погрузитесь в атмосферу древнего восточного города, прогуляйтесь по подсвеченным улицам и насладитесь уникальными ремеслами и гастрономией
«Кроме того, погуляете по живописной набережной и, по желанию, попробуете местные гастрономические специалитеты: слоеную самсу из тандыра и ароматные марочные вина»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
103 за всё до 4 чел.
Пещера Хазрата Дауда: священное и живописное место в горах
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Пещера Хазрата Дауда: историческое и природное наследие Самарканда
Откройте для себя красоту и духовность пещеры Хазрата Дауда, погрузитесь в мир древних легенд и невероятных пейзажей
«Это не только сакральное место, но и просто красивая природная локация»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10090 за всё до 4 чел.
Из Самарканда - к Фанским горам и Семи озёрам в Таджикистане
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
11 отзывов
Из Самарканда - к Фанским горам и Семи озёрам в Таджикистане
Индивидуальная экскурсия к Семи озёрам через Фанские горы. Путешествие на внедорожнике, остановки в горных кишлаках и знакомство с местными традициями
Начало: У вашего отеля
«Наше путешествие будет посвящено фантастической природе Таджикистана, о которой пока мало кто знает»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
290 за всё до 3 чел.
Плато Дьявола и загадочный Шахрисабз
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
34 отзыва
Путешествие по следам Тамерлана: Шахрисабз и Плато Дьявола
Исследуйте древний Шахрисабз и загадочное Плато Дьявола, насладитесь красотой и историей Узбекистана
Начало: Место встречи уточняется с туристами
«Мы проедем через величественные горные ущелья и панорамные перевалы Каратегинского хребта»
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
180162 за всё до 4 чел.
Магия восточной кухни: дегустация узбекских вин и тандыр-кебаб в горах
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Магия восточной кухни: уникальный тандыр-кебаб и дегустация вин в Самарканде
Вас ждет незабываемое путешествие по вкусам Узбекистана: от изысканных вин до аутентичного тандыр-кебаба в горах Самарканда
«Здесь, среди марсианских пейзажей, где прежде снимали советские приключенские фильмы, мы устроим эффектную фотосессию»
Сегодня в 11:00
Завтра в 07:00
180 за всё до 4 чел.
В горы с ночёвкой. Жизнь пастуха (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
В горы с ночёвкой. Жизнь пастуха (всё включено)
Отправиться в живописные уголки, поесть в гостях у местных жителей, а с утра - пойти пасти скот
Начало: В вашем отеле
«Вы проникнетесь образом жизни «философов гор» и по-новому взглянете на пейзажи»
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
от 230 за всё до 10 чел.
Хафткуль «Семь озер» - жемчужина Таджикистана в Фанских горах
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Хафткуль «Семь озер» - жемчужина Таджикистана в Фанских горах
Начало: Ваш отель
«Природная достопримечательность находится в 40 километрах от городка Пенджикент в длинном ущелье реки Шинг»
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
$270 за всё до 4 чел.
Поездка в горы Шахрисабза
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Поездка в горы Шахрисабза
Начало: Ваш отель
«Вас ожидает подъем на авто на горный перевал, где цветет живописная природа и зелень, а величественные горы подарят вам заряд энергии и массу невероятных эмоций»
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$130 за всё до 3 чел.
Попробовать барашка, запеченного в тандыре, и насладиться красотой гор
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Попробовать барашка, запеченного в тандыре, и насладиться красотой гор
Начало: Ваш отель, вокзал
«Насладимся красотой гор, попробуем мясо «Тандыр гушт», побываем в горах, покатаемся на осликах, посмотрим место, где снимали фильм про индейцев»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 4 чел.
2000 ступеней в пещеру к Святому Давиду-Хазрати Довуд
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
2000 ступеней в пещеру к Святому Давиду-Хазрати Довуд
Начало: Ваш отель
«По дороге вы сможете насладиться великолепными горными пейзажами, поднявшись на смотровую площадку»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 89$80 за всё до 4 чел.
Путешествие из Самарканда в национальный парк Заамин
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Путешествие из Самарканда в национальный парк Заамин
Погулять по стеклянному мосту и насладиться горными пейзажами
Начало: От места вашего проживания в Самарканде
«По пути вы полюбуетесь Зааминском водохранилищем и живописной природой Узбекистана»
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
120 за всё до 3 чел.
На озеро Айдаркуль из Самарканда
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
На озеро Айдаркуль из Самарканда
Искупаться в одном из крупнейших озёр страны и посетить старинный город Нурата за 1 день
«На берегу озера вы ощутите себя словно в другом мире: вокруг только песчаные дюны, синее небо и кристально чистая вода»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
190 за всё до 3 чел.
Путешествие в Таджикистан: Семь озёр, древний Саразм и Пенджикент
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в Таджикистан: Семь озёр, древний Саразм и Пенджикент
Исследовать живописные природные и исторические локации
«Какой бы вариант вы ни предпочли, дорога Хафт-Куль — один из самых доступных маршрутов в Таджикистане, идеальное знакомство с его природной красотой»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
454 за всё до 4 чел.
К Фанским горам и озерам одним днем из Самарканда
Индивидуальная
8 часов
К Фанским горам и озерам одним днем из Самарканда
Начало: Ваш отель
«Это один из самых красивейших природных комплексов Таджикистана»
Расписание: Каждый день в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Из Самарканда - к красным каньонам Дарбанда
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Из Самарканда - к красным каньонам Дарбанда
Отправиться к загадочным ущельям и увидеть нетронутую природу Сурхандарьи
«Вы побываете в местах, где сошлись природные достопримечательности редкой красоты и разнообразия»
10 июня в 03:00
11 июня в 03:00
450 за всё до 3 чел.
Из Самарканда - к Фанским горам и Маргузорским озёрам
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Из Самарканда - к Фанским горам и Маргузорским озёрам
Увидеть 7 голубооких красавиц-озёр и пообщаться с горцами
«А потом счастливые и наполненные энергией природы, устроим пикник в живописном уголке Фанских гор»
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
350 за всё до 3 чел.
Из Самарканда в Шахрисабз
Индивидуальная
6 часов
Из Самарканда в Шахрисабз
Начало: Ваш адрес
«Природ, история и гастрономическая часть все в одном»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Шахрисабз и великие памятники династии Тимуридов
Индивидуальная
7 часов
Шахрисабз и великие памятники династии Тимуридов
Начало: Ваш отель
«Присоединяйтесь к увлекательному путешествию, чтобы изучить величественные сооружения, задуманные как вторая роскошная столица империи, и насладиться завораживающими горными пейзажами Дагестана»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$140 за всё до 4 чел.
Самарканд «Рим Востока»: архитектура и горы
Индивидуальная
6 часов
Самарканд «Рим Востока»: архитектура и горы
Начало: По договорённости
«Начнём экскурсию с посещения шедевров архитектуры города далее поедем в горы и полюбуемся невероятной природой и горными пейзажами»
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$120 за всё до 3 чел.
Из древнего Самарканда в древний Шахрисабз
Мини-группа
8 часов
Из древнего Самарканда в древний Шахрисабз
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
«Экскурсия обещает насыщенное погружение в историю и природу одного из самых живописных уголков Средней Азии»
Расписание: По договорённости.
Сегодня в 14:00
10 июня в 10:00
$135 за человека
Прогулка по горам Заамина
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Прогулка по горам Заамина
Побывать в национальном парке и походить по экстремальному Мосту счастья
«По дороге смотрим Зааминское водохранилище и наслаждаемся живописной природой Узбекистана»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
180162 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    4 июня 2024
    Из Самарканда - к Фанским горам и Семи озёрам в Таджикистане
    Отличные гиды и в Узбекистане, и Таджикистане. Было очень интересно и познавательно. А сама экскурсия крайне живописная!
    Отличные гиды и в Узбекистане, и Таджикистане. Было очень интересно и познавательно. А сама экскурсия крайне живописная!Отличные гиды и в Узбекистане, и Таджикистане. Было очень интересно и познавательно. А сама экскурсия крайне живописная!Отличные гиды и в Узбекистане, и Таджикистане. Было очень интересно и познавательно. А сама экскурсия крайне живописная!
  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    Долина демонов - поездка в горы Самарканда
    Спасибо Евгению за экскурсию. Было очень интересно и красиво. Отдельное спасибо за невероятно вкусный обед в ресторане, где готовят баранину в тандыре. Всем советую попробовать.
  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    Из Самарканда - в Узбекскую Швейцарию
    Природа Узбекистана невероятная и разнообразная, ущелья, горы и ледники. Всем рекомендуем эту экскурсию.
  • L
    Lydia
    2 июня 2024
    В горы с ночёвкой. Жизнь пастуха (всё включено)
    Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018. Живописные пейзажи, веселая компания и вкусная еда. И плюсом мы посетили дополнительные места по дороге, которые не планировали и покатались на корабле по водохранилищу. Рекомендую
    Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018
  • Н
    Наталия
    1 июня 2024
    Хафткул: семь удивительных озёр
    Эта экскурсия попала в самое сердечко. Если быть краткой - впечатляюще и незабываемо. Природные красоты и самобытность жизни местных неповторимы.
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    Наш гид Эркин - эрудированный, воспитанный, добрый и просто восхитительный человек. Благодаря его предусмотрительности, мы угощали местных ребятишек конфетами, которые наш гид сам заранее купил и отдал нам. Для меня это было приятной неожиданностью. Огромная благодарность за это и за мой браслет, который он купил у детей. Это было очень мило❤️ Наш водитель Ардамер (прошу прощения, если неправильно запомнила имя) - опытный профессионал, с ним было спокойно и нестрашно, хотя дорога в горах впечатлила. Пикник в горах посреди пасущихся козликов и овечек неповторим. Организация экскурсии выше всяких похвал. Огромное спасибо! Вы лучшие❤️

    Эта экскурсия попала в самое сердечко. Если быть краткой - впечатляюще и незабываемо. Природные красоты иЭта экскурсия попала в самое сердечко. Если быть краткой - впечатляюще и незабываемо. Природные красоты иЭта экскурсия попала в самое сердечко. Если быть краткой - впечатляюще и незабываемо. Природные красоты иЭта экскурсия попала в самое сердечко. Если быть краткой - впечатляюще и незабываемо. Природные красоты иЭта экскурсия попала в самое сердечко. Если быть краткой - впечатляюще и незабываемо. Природные красоты иЭта экскурсия попала в самое сердечко. Если быть краткой - впечатляюще и незабываемо. Природные красоты иЭта экскурсия попала в самое сердечко. Если быть краткой - впечатляюще и незабываемо. Природные красоты и
  • А
    Анна
    31 мая 2024
    Цветущие горы Самарканда
    Огромное спасибо Шодиеру, Камалю и Шекуру! Сбылась моя мечта - увидеть цветение маков в горах! Были на экскурсии 22 мая!
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    Нереально красивая маковая долина обрамленная желтым шиповником! Невозможно было отрвать взор! Весь маршрут был очень красивым и проводник с такой любовью рассказывал про свои места, что было очень уютно! Купались в холодном водопаде - рекомендую, усталость как рукой снимает. И обед по возвращению очень вкусный! Ослик Алик - само очарование!

    Огромное спасибо Шодиеру, Камалю и Шекуру! Сбылась моя мечта - увидеть цветение маков в горах! БылиОгромное спасибо Шодиеру, Камалю и Шекуру! Сбылась моя мечта - увидеть цветение маков в горах! БылиОгромное спасибо Шодиеру, Камалю и Шекуру! Сбылась моя мечта - увидеть цветение маков в горах! БылиОгромное спасибо Шодиеру, Камалю и Шекуру! Сбылась моя мечта - увидеть цветение маков в горах! Были
  • А
    Анна
    29 мая 2024
    Хафткул: семь удивительных озёр
    Ездили к озерам с Эркином. Очень понравилась экскурсия, гид мега дружелюбный и приятный в общении. Благодарим от души!
  • М
    Мария
    28 мая 2024
    В Шахрисабз - на родину Тамерлана
    Про экскурсию: надо брать! Сочетание природы, истории, архитектуры, святых мест и всё это с комфортом. Прошел месяц после экскурсии, но
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    впечатления от этого не стали тускнее. Про гида: Фуркат. пунктуальный, тактичный, отзывчивый и очень доброжелательный. Нам очень повезло – наблюдали гало, останавливались в маках, помог нам с размещением на самом видовом тапчане и с заказом (сделать заказ без мяса самостоятельно оказалось проблематично) - но дипломатия нашего гида везде открывала нам двери. Экскурсия в итоге по времени длилась даже дольше чем в описании, на все вопросы мы получали развернутый ответ – за что очень благодарим гида🙏 Рекомендации – как и написано в описании – с этой экскурсии стоит начинать знакомство)

    Про экскурсию: надо брать! Сочетание природы, истории, архитектуры, святых мест и всё это с комфортом. ПрошелПро экскурсию: надо брать! Сочетание природы, истории, архитектуры, святых мест и всё это с комфортом. ПрошелПро экскурсию: надо брать! Сочетание природы, истории, архитектуры, святых мест и всё это с комфортом. ПрошелПро экскурсию: надо брать! Сочетание природы, истории, архитектуры, святых мест и всё это с комфортом. ПрошелПро экскурсию: надо брать! Сочетание природы, истории, архитектуры, святых мест и всё это с комфортом. ПрошелПро экскурсию: надо брать! Сочетание природы, истории, архитектуры, святых мест и всё это с комфортом. ПрошелПро экскурсию: надо брать! Сочетание природы, истории, архитектуры, святых мест и всё это с комфортом. Прошел
  • Е
    Евгений
    28 мая 2024
    Из Самарканда - к Фанским горам и Семи озёрам в Таджикистане
    Выбрал эту экскурсию для встречи своего 50-и летнего юбилея, о чём ни разу не пожалел, я люблю ГОРЫ! Гид и
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    водитель дружелюбные и весёлые люди, приятно дополнили атмосферу красивейшей природы. К сожалению не все озёра встретили нас прозрачными водами, но мы знали на что шли, самое лучшее время август-сентябрь. Благодарю весь коллектив организаторов!

    Выбрал эту экскурсию для встречи своего 50-и летнего юбилея, о чём ни разу не пожалел, яВыбрал эту экскурсию для встречи своего 50-и летнего юбилея, о чём ни разу не пожалел, яВыбрал эту экскурсию для встречи своего 50-и летнего юбилея, о чём ни разу не пожалел, яВыбрал эту экскурсию для встречи своего 50-и летнего юбилея, о чём ни разу не пожалел, я
  • Б
    Борис
    28 мая 2024
    В Шахрисабз - на родину Тамерлана
    Спасибо! Это место для меня новое, хотя в Самарканде пожил прилично. Рекомендую всем. Познавательно перебраться через перевал и узреть былое величие империи. Там на перевале ещё и кормят вкусно. P.S. Заказывал две экскурсии и трансфер.

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Природа и пейзажи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 29
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9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  3. Мечеть Биби-Ханым
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  5. Сиабский Базар
  6. Восточный базар
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июне 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 29 экскурсий и билетов от 80 до 454 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 315 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 29 экскурсий на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 315 ⭐ отзывов, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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