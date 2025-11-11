На западе Таджикистана, в ущелье реки Шинг, находится красивейший природный комплекс Семь озёр. Он известен также как Маргузорские озёра, или Хафткул.
На комфортабельном транспорте мы отправимся в путь и посетим всю семëрку, ведь каждое озеро неповторимо и волшебно. Хотя бы потому, что с лёгкостью может менять свой цвет — но об этом при встрече!
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииКаждое из семи озёр имеет своё название. Знакомство мы начнём с озера Нежигон, затем посетим озёра Соя, Гушор, Нофин, Хурдак, крупнейшее из всех — Маргузор, и последнее, названное «тысячей родников» — Хазорчашма. Почти все озёра относятся к завальному типу. Что это такое и какое из семи не является завальным, я расскажу в поездке. А ещё покажу древние петроглифы, обнаруженные на берегу, что говорит о почтенном возрасте водоёмов. Поскольку озёра располагаются в Фанских горах, перепад высот между ними существенный — 760 м. Самое нижнее находится на высоте 1640 м. над уровнем моря, последнее — на отметке 2400 м. Мы посетим все семь озёр на комфортабельном внедорожнике: прокатимся по серпантину, полюбуемся лучшими видами и устроим лёгкий пикник в живописном месте.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуга гида. /nУслуга транспорта.
Что не входит в цену
- Обед. /nЛичные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало у вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
