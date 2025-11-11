Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы На западе Таджикистана, в ущелье реки Шинг, находится красивейший природный комплекс Семь озёр. Он известен также как Маргузорские озёра, или Хафткул.



На комфортабельном транспорте мы отправимся в путь и посетим всю семëрку, ведь каждое озеро неповторимо и волшебно. Хотя бы потому, что с лёгкостью может менять свой цвет — но об этом при встрече!

Описание экскурсии Каждое из семи озёр имеет своё название. Знакомство мы начнём с озера Нежигон, затем посетим озёра Соя, Гушор, Нофин, Хурдак, крупнейшее из всех — Маргузор, и последнее, названное «тысячей родников» — Хазорчашма. Почти все озёра относятся к завальному типу. Что это такое и какое из семи не является завальным, я расскажу в поездке. А ещё покажу древние петроглифы, обнаруженные на берегу, что говорит о почтенном возрасте водоёмов. Поскольку озёра располагаются в Фанских горах, перепад высот между ними существенный — 760 м. Самое нижнее находится на высоте 1640 м. над уровнем моря, последнее — на отметке 2400 м. Мы посетим все семь озёр на комфортабельном внедорожнике: прокатимся по серпантину, полюбуемся лучшими видами и устроим лёгкий пикник в живописном месте.

