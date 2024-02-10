Из Самарканда - к Фанским горам и Семи озёрам в Таджикистане
Индивидуальная экскурсия в Самарканде

Полюбоваться высокогорными озёрами и познакомиться с жителями кишлаков

Семь озёр, Хафткул, Маргузорские озера — всё это варианты названия одного и того же сказочного озёрного заповедника в глубине Фанских гор. В него мы и отправимся! По пути остановимся в горных кишлаках и познакомимся с местными.

И, конечно, поговорим о жизни в горах: особенностях быта, традициях и не всегда правдивых стереотипах.
Из Самарканда - к Фанским горам и Семи озёрам в Таджикистане
Из Самарканда - к Фанским горам и Семи озёрам в Таджикистане
Из Самарканда - к Фанским горам и Семи озёрам в Таджикистане
Ближайшие даты:
10
фев
11
фев
12
фев
13
фев
14
фев
15
фев
16
фев
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даты

Описание

Что вас ожидает

Наше путешествие будет посвящено фантастической природе Таджикистана, о которой пока мало кто знает. Фанские горы поразят вас мощью и величием, а озёра — удивительной синевой воды. Между первыми шестью есть дорога, мы преодолеем её на авто. Если вы решите увидеть также седьмое озеро, придется прогуляться пешком около 2,5 км в одну сторону. Рекомендуем взять с собой перекус — тогда мы сможем устроить пикник с живописным видом.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Время в пути до границы — 1 час, прохождение границы пешком — полчаса, от границы до озёр ехать 80 км (с учетом остановок около 3 часов)
  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике. Транспорт включён в стоимость.
  • По запросу мы можем организовать экскурсию для большего количества участников
  • Питание оплачивается дополнительно. Рекомендуем взять с собой еду для пикника.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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