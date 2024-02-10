Семь озёр, Хафткул, Маргузорские озера — всё это варианты названия одного и того же сказочного озёрного заповедника в глубине Фанских гор. В него мы и отправимся! По пути остановимся в горных кишлаках и познакомимся с местными. И, конечно, поговорим о жизни в горах: особенностях быта, традициях и не всегда правдивых стереотипах.

Описание

Что вас ожидает

Наше путешествие будет посвящено фантастической природе Таджикистана, о которой пока мало кто знает. Фанские горы поразят вас мощью и величием, а озёра — удивительной синевой воды. Между первыми шестью есть дорога, мы преодолеем её на авто. Если вы решите увидеть также седьмое озеро, придется прогуляться пешком около 2,5 км в одну сторону. Рекомендуем взять с собой перекус — тогда мы сможем устроить пикник с живописным видом.

Организационные детали