Полюбоваться высокогорными озёрами и познакомиться с жителями кишлаков
Семь озёр, Хафткул, Маргузорские озера — всё это варианты названия одного и того же сказочного озёрного заповедника в глубине Фанских гор. В него мы и отправимся! По пути остановимся в горных кишлаках и познакомимся с местными.
И, конечно, поговорим о жизни в горах: особенностях быта, традициях и не всегда правдивых стереотипах.
И, конечно, поговорим о жизни в горах: особенностях быта, традициях и не всегда правдивых стереотипах.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Наше путешествие будет посвящено фантастической природе Таджикистана, о которой пока мало кто знает. Фанские горы поразят вас мощью и величием, а озёра — удивительной синевой воды. Между первыми шестью есть дорога, мы преодолеем её на авто. Если вы решите увидеть также седьмое озеро, придется прогуляться пешком около 2,5 км в одну сторону. Рекомендуем взять с собой перекус — тогда мы сможем устроить пикник с живописным видом.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Время в пути до границы — 1 час, прохождение границы пешком — полчаса, от границы до озёр ехать 80 км (с учетом остановок около 3 часов)
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике. Транспорт включён в стоимость.
- По запросу мы можем организовать экскурсию для большего количества участников
- Питание оплачивается дополнительно. Рекомендуем взять с собой еду для пикника.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ориз — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 101 туриста
Здравствуйте, меня зовут Ориз, мне 36 лет. Родом из Памира, живу в Душанбе. Более 10 лет занимаюсь организацией экскурсий по Таджикистану для путешественников из разных уголков мира на русском, английском и немецком языках. Работаю с командой профессиональных гидов и водителей. С удовольствием познакомим вас с нашей Родиной, покажем удивительные локации Таджикистана от руин Панчакента до Памирских гор, поможем прочувствовать культуру и традиции нашего народа и, конечно же, раскроем секреты и вкусы нашей бесподобной кухни.
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