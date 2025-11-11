Путешествие в Таджикистан начинается из Самарканда и ведёт к Семи озёрам, известным своей бирюзовой водой и захватывающими видами. Эти озёра, расположенные в 40 км от Пенджикента, окружены Фанскими горами. Каждый
Что можно увидеть
- Петроглифы
- Полудрагоценные камни
Описание экскурсииПутешествие к Семи озёрам рассчитано на целый день. Вы посетите озёра Нежигон, Соя, Гушор, Нофин, Хурдак, Маргузор, Хазорчашма. У каждого названия есть своё значение, о котором вам поведает гид. Дорога от первого озера к последнему протянулась на 15 километров, у каждого из водоёмов предусмотрены остановки, а полноценное изучение достопримечательностей растянется на 4-5 часов. В этих местах сохранились необычные истории, легенды и самобытная культура: недалеко найдены первобытные петроглифы, в Средние века тут велась добыча полудрагоценных камней. До Маргузора можно добраться на машине, а вот до Хазорчашма придётся идти пешком (по желанию). Вечером возвращаемся к границе, пересекаем ее и едем обратно в Самарканд. Важная информация: Экскурсию проведу либо я, либо мой коллега. Убедительно просим: проверьте свой режим с Таджикистаном (визовый/безвизовый). Надевайте подходящую горную одежду.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вы посетите озера:
- Первое - Нежигон («ресница»), высота 1640 м
- Второе - Соя («тень»), высота 1740 м
- Третье - Гушор, высота 1770 м
- Четвертое - Нофин, высота 1820 м
- Пятое - Хурдак («малыш»), высота 1870 м
- Шестое - Маргузор («луг»), самое большое во всей цепочке озер, высота 2140 м
- Седьмое - Хазорчашма («родники тысячи»), высота 2332 м
- Дорога от первого озера до последнего тянется на 15 километров, у каждого из водоёмов есть остановки, а полное осмотр достопримечательностей продлится 4-5 часов
Что включено
- Трансфер от вашего отеля в Самарканде до границы и обратно
- Трансфер на территории Таджикистана
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы встретим вас где угодно, где вы предпочитаете
Завершение: Мы отнесём вас где угодно, где вы предпочитаете
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсию проведу либо я, либо мой коллега
- Убедительно просим: проверьте свой режим с Таджикистаном (визовый/безвизовый). Надевайте подходящую горную одежду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Павел
11 ноя 2025
Поездка просто супер! Всё было организовано на высшем уровне — от выезда до возвращения. Границу прошли быстро и без проблем, гиды очень приветливые и заботливые. Озёра — невероятной красоты, фотографии
А
Анна
9 ноя 2025
Горы действительно красивы, озера великолепны. Но гидов говорящих и рассказывающих на русском языке нет. Информации дают очень мало, практически нет. Моя рекомендация обговорить все сразу, от стоимости до марок машин.
Е
Екатерина
2 ноя 2025
Потрясающая поездка, гид и водитель на высшем профессиональном уровне выполнили свою работу! Просто браво! Виды завораживают😍
Т
Татьяна
29 окт 2025
Очень довольны поездкой. Впечатлений море ((переход границы, другая страна, как живут люди по мере углубления в горы от города (тут начинаешь переосмысливать в целом жизнь), виды гор, озёра. .)) Удалось
ю
юлия
12 окт 2025
Очень довольны данной экскурсией, потрясающие виды, мы поразились, спасибо организаторам!
О
Ольга
11 окт 2025
Горы и озера прекрасны, виды шикарные, но назвать это экскурсией нельзя. Тебя просто забирают из отеля, довозят до границы, далее фоткают, чтобы в Таджикистане тебя встретили. С той стороны тебя
Ю
Юлия
8 окт 2025
Отличная экскурсия! Отлично все организовано! Отличные водители, очень аккуратно и быстро ехали! Машины у нас были комфортабельные! Единственно, нам говорили, что будут рассказывать историю. Этого не было и не надо. Посетили все 7 озер, везде останавливались. Никто нас не торопил. На таможне все без проблем и быстро. Водитель тебя находит сам по переходу границы. В общем, если присматриваетесь, очень рекомендую!
А
Алексей
6 окт 2025
Увидели Таджикистан из глубинки. Здесь можно снимать фильмы о жизни людей в начале 20 века.
Семь, так называемых, озер интересное создание. Стоит посмотреть.
И
Иван
3 окт 2025
Первый раз были в Таджикистане, до поездки почти не было представления о жизни в стране. Поразил уклад жизни в горах: каменные заборы, устройство дворов, местные школы и нарядные ученики, женщины и дети, спускающиеся с гор с ослами, груженными тюками и ветками. Озёра чистые, прозрачные, с бирюзовой водой. Туристов мало, что делает этот край ещё более привлекательным. Люди приветливые и добрые.
О
Ольга
19 сен 2025
Отличная экскурсия. Обид - гид который сопровождал нас в Таджикистане интересно рассказывал, отлично безопасно вел машину. Показал все красивейшие места. Спасибо большое
Т
Татьяна
11 сен 2025
Озёра красивые,но очень страшная и опасная дорога
К
Ксения
7 сен 2025
Ознакомились с историей Таджикистана, и увидели замечательные места. Люди здесь очень доброжелательные и отзывчивые. Они живут в удивительном месте с горной природой. Приездайте сюда, Вы не пожалеете!
К
Кристина
3 сен 2025
Н
Наталья
3 сен 2025
Это была потрясающая поездка на 7 озер. Увидеть восхитительную природную красоту и величие гор, однозначно стоит!
Огромная благодарность всем, кто принимал участие в нашей экскурсии, и организаторам, и гидам-водителям, Закиру, Исламу.
А
Алёна
18 авг 2025
Огромное спасибо за экскурсию!!
Однозначно рекомендую всем ❤️
