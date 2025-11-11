Мои заказы

Путешествие в Таджикистан: Пенджикент и Семь озёр

Отправляйтесь в Таджикистан и откройте для себя живописные Семь озёр. Погрузитесь в атмосферу гор и узнайте тайны древних петроглифов
Путешествие в Таджикистан начинается из Самарканда и ведёт к Семи озёрам, известным своей бирюзовой водой и захватывающими видами. Эти озёра, расположенные в 40 км от Пенджикента, окружены Фанскими горами. Каждый
водоём имеет своё значение и историю, которые расскажет гид. Путь между озёрами составляет 15 км, с остановками для изучения местных достопримечательностей. Вечером возвращение в Самарканд. Не забудьте проверить визовый режим с Таджикистаном и подготовить горную одежду

4.8
23 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Живописные виды Фанских гор
  • 🏞️ Уникальные Семь озёр
  • 🗿 Древние петроглифы
  • 📜 Интересные легенды
  • 🚶‍♂️ Пешие прогулки по желанию
Что можно увидеть

  • Петроглифы
  • Полудрагоценные камни

Описание экскурсии

Путешествие к Семи озёрам рассчитано на целый день. Вы посетите озёра Нежигон, Соя, Гушор, Нофин, Хурдак, Маргузор, Хазорчашма. У каждого названия есть своё значение, о котором вам поведает гид. Дорога от первого озера к последнему протянулась на 15 километров, у каждого из водоёмов предусмотрены остановки, а полноценное изучение достопримечательностей растянется на 4-5 часов. В этих местах сохранились необычные истории, легенды и самобытная культура: недалеко найдены первобытные петроглифы, в Средние века тут велась добыча полудрагоценных камней. До Маргузора можно добраться на машине, а вот до Хазорчашма придётся идти пешком (по желанию). Вечером возвращаемся к границе, пересекаем ее и едем обратно в Самарканд. Важная информация: Экскурсию проведу либо я, либо мой коллега. Убедительно просим: проверьте свой режим с Таджикистаном (визовый/безвизовый). Надевайте подходящую горную одежду.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Вы посетите озера:
  • Первое - Нежигон («ресница»), высота 1640 м
  • Второе - Соя («тень»), высота 1740 м
  • Третье - Гушор, высота 1770 м
  • Четвертое - Нофин, высота 1820 м
  • Пятое - Хурдак («малыш»), высота 1870 м
  • Шестое - Маргузор («луг»), самое большое во всей цепочке озер, высота 2140 м
  • Седьмое - Хазорчашма («родники тысячи»), высота 2332 м
  • Дорога от первого озера до последнего тянется на 15 километров, у каждого из водоёмов есть остановки, а полное осмотр достопримечательностей продлится 4-5 часов
Что включено
  • Трансфер от вашего отеля в Самарканде до границы и обратно
  • Трансфер на территории Таджикистана
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы встретим вас где угодно, где вы предпочитаете
Завершение: Мы отнесём вас где угодно, где вы предпочитаете
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Экскурсию проведу либо я, либо мой коллега
  • Убедительно просим: проверьте свой режим с Таджикистаном (визовый/безвизовый). Надевайте подходящую горную одежду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Павел
11 ноя 2025
Поездка просто супер! Всё было организовано на высшем уровне — от выезда до возвращения. Границу прошли быстро и без проблем, гиды очень приветливые и заботливые. Озёра — невероятной красоты, фотографии
даже близко не передают ту атмосферу, что там!

Отдельное спасибо за честность и внимание: мы по ошибке переплатили 300 тысяч сум, и нам всё вернули спустя время — очень приятно, когда с тобой работают такие порядочные люди.

Впечатления остались только положительные, всем советуем! 🇹🇯✨

А
Анна
9 ноя 2025
Горы действительно красивы, озера великолепны. Но гидов говорящих и рассказывающих на русском языке нет. Информации дают очень мало, практически нет. Моя рекомендация обговорить все сразу, от стоимости до марок машин.
Границу пересели туда минут 20, обратно около 30/40 минут, трансфер все равно опоздал. Ресторан обещанный проехали все пассажиры были возмещены этим. На 7 озеро не поехали - гид сказал там снег лед и прочее. Хотя время на этом сэкономили, все равно в ресторан он не поехал просто его проехал, сказал мы так хотели- мы были крайне разочарованы этим, хотели попробовать национальной еды. Заехали на рынок 10 минут и на площадь сделали фото. Факты которые гид пытался рассказать про страну потом перепроверили и поняли что гид либо не знает, либо что-то еще. Итог: красиво очень, что поехали не жалеем но чудес от организаторов не ждите.

Е
Екатерина
2 ноя 2025
Потрясающая поездка, гид и водитель на высшем профессиональном уровне выполнили свою работу! Просто браво! Виды завораживают😍
Т
Татьяна
29 окт 2025
Очень довольны поездкой. Впечатлений море ((переход границы, другая страна, как живут люди по мере углубления в горы от города (тут начинаешь переосмысливать в целом жизнь), виды гор, озёра. .)) Удалось
посмотреть соревнования наездников на лошадях (победителю нужно было на скаку поднять барашка и довезти его до судейской точки, при этом другие участники всячески пытаются перехватить барашка…) Увлекательное было зрелище. Собрались похоже все жители гор), из-за этого попали в пробку в горах) и такое бывает). Гид Обид угостил нас горячими хрустящими лепешками, было очень вкусно и кстати), мы уже были голодные). Отдельное спасибо 😊!
Я переживала за безопасность… Переживать не стоит! Всё организовано, все координаты дали, довезли, забрали, помогли поменять деньги, отношение очень доброжелательное.
Однозначно стоит ехать!

ю
юлия
12 окт 2025
Очень довольны данной экскурсией, потрясающие виды, мы поразились, спасибо организаторам!
О
Ольга
11 окт 2025
Горы и озера прекрасны, виды шикарные, но назвать это экскурсией нельзя. Тебя просто забирают из отеля, довозят до границы, далее фоткают, чтобы в Таджикистане тебя встретили. С той стороны тебя
встречают и везут в горы. Останавливают в красивых местах для фото и везут дальше. Водитель, не гид, ничего не рассказывает. На обратном пути, уже на стороне Узбекистана, нас втречали аж два водителя и устроили разборку из-за того, кто нас повезет. Что очень не понравилось, у обоих водителей были наши фото в телефонах и скрины переписок с организатором, т. е. мой личный номер также был у всех участников. В общем организация -никакая, но за природу и места поставлю три звезды.

Ю
Юлия
8 окт 2025
Отличная экскурсия! Отлично все организовано! Отличные водители, очень аккуратно и быстро ехали! Машины у нас были комфортабельные! Единственно, нам говорили, что будут рассказывать историю. Этого не было и не надо. Посетили все 7 озер, везде останавливались. Никто нас не торопил. На таможне все без проблем и быстро. Водитель тебя находит сам по переходу границы. В общем, если присматриваетесь, очень рекомендую!
А
Алексей
6 окт 2025
Увидели Таджикистан из глубинки. Здесь можно снимать фильмы о жизни людей в начале 20 века.
Семь, так называемых, озер интересное создание. Стоит посмотреть.
И
Иван
3 окт 2025
Первый раз были в Таджикистане, до поездки почти не было представления о жизни в стране. Поразил уклад жизни в горах: каменные заборы, устройство дворов, местные школы и нарядные ученики, женщины и дети, спускающиеся с гор с ослами, груженными тюками и ветками. Озёра чистые, прозрачные, с бирюзовой водой. Туристов мало, что делает этот край ещё более привлекательным. Люди приветливые и добрые.
О
Ольга
19 сен 2025
Отличная экскурсия. Обид - гид который сопровождал нас в Таджикистане интересно рассказывал, отлично безопасно вел машину. Показал все красивейшие места. Спасибо большое
Т
Татьяна
11 сен 2025
Озёра красивые,но очень страшная и опасная дорога
К
Ксения
7 сен 2025
Ознакомились с историей Таджикистана, и увидели замечательные места. Люди здесь очень доброжелательные и отзывчивые. Они живут в удивительном месте с горной природой. Приездайте сюда, Вы не пожалеете!
К
Кристина
3 сен 2025
Н
Наталья
3 сен 2025
Это была потрясающая поездка на 7 озер. Увидеть восхитительную природную красоту и величие гор, однозначно стоит!
Огромная благодарность всем, кто принимал участие в нашей экскурсии, и организаторам, и гидам-водителям, Закиру, Исламу.
Отдельная,
большая благодарность Рауфу, замечательный человек, очень тактичный и комфортный. Провез аккуратно, заботливо, реагировал на все пожелания без проблем и с отзывчивостью. Мы остались под очень хорошим впечатлением от поездки!

С уважением, Артём и Наталья, Москва

А
Алёна
18 авг 2025
Огромное спасибо за экскурсию!!
Однозначно рекомендую всем ❤️

