Границу пересели туда минут 20, обратно около 30/40 минут, трансфер все равно опоздал. Ресторан обещанный проехали все пассажиры были возмещены этим. На 7 озеро не поехали - гид сказал там снег лед и прочее. Хотя время на этом сэкономили, все равно в ресторан он не поехал просто его проехал, сказал мы так хотели- мы были крайне разочарованы этим, хотели попробовать национальной еды. Заехали на рынок 10 минут и на площадь сделали фото. Факты которые гид пытался рассказать про страну потом перепроверили и поняли что гид либо не знает, либо что-то еще. Итог: красиво очень, что поехали не жалеем но чудес от организаторов не ждите.