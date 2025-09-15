Приглашаю вас в незабываемое путешествие по древним городам Самарканд и Шахрисабз! Откройте для себя историю и культуру Узбекистана, посетив уникальные архитектурные памятники, такие как мавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан, комплекс Шахи-Зинда и обсерватория Улугбека.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание экскурсииВо время этой экскурсии вы узнаете об историческом значении города, а также о его тайнах и легендах. У вас будет возможность осмотреть основные памятники Самарканда, включая древние мечети, медресе и гробницы. Помимо исторических аспектов, вы также сможете попробовать легендарный самаркандский плов — блюдо, которое стало синонимом города. Кроме того, у вас будет возможность посетить базар, где вы сможете найти широкий ассортимент азиатских товаров. Что вас ждёт?
- Мавзолей Гур-Эмир — великолепный комплекс, прекрасный образец средневекового архитектурного мастерства. Здесь покоятся великий завоеватель Амир Тимур, его сыновья, внуки и духовный наставник. Мавзолей также известен как прототип Тадж-Махала в Индии.
- Площадь Регистан — сердце Самарканда. На ней расположены три величественных медресе, великолепный архитектурный комплекс, ставший памятником восточного зодчества.
- Мечеть Биби-ханым — грандиозная соборная мечеть Амира Тимура. Он был восстановлен из руин в конце XX века.
- Сиабский базар — один из крупнейших и старейших базаров Узбекистана и Центральной Азии. Он функционирует с XVIII века нашей эры и является одним из самых посещаемых туристами мест в городе.
• Комплекс Шахи-Зинда — один из самых загадочных и уникальных архитектурных памятников Самарканда. Важная информация:
- Не забудьте взять с собой паспорт. Вы также можете взять с собой немного воды и надеть удобную обувь.
- Восточный Сиабский базар закрыт по понедельникам.
- Экскурсию можно провести как пешком, так и на транспорте (по желанию). Если вы решите воспользоваться автомобилем, взимается дополнительная плата в зависимости от марки транспортного средства. В качестве альтернативы, если вы предпочитаете, мы можем воспользоваться услугами такси за ваш счёт.
- В основном места на маршруте не являются замкнутыми пространствами, поэтому вам нужно одеваться в соответствии с погодой.
Ежедневно с 10:00 до 16:30.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Гур-Эмир
- Площадь Регистан
- Мечеть Биби-Ханым
- Сиабский базар
- Комплекс Шахи-Зинда
- Бумажная фабрика «Конигил Мерос» (за городом по желанию)
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспорт или такси (по желанию)
- Входные билеты - около €20/чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мавзолей Гур Эмир или усыпальница Амира Темура
Завершение: Некрополь Шахи Зинда
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 16:30.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
