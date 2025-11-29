Откройте для себя Шахрисабз — древний город и родину Амира Темура, который по праву входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Во время экскурсии вы увидите величественные руины дворца Ак-Сарай, посетите ансамбль Дорус-Саодат и мечеть Кок-Гумбаз, а наш гид расскажет захватывающие истории о великом прошлом этого места.
Описание экскурсииОткройте для себя древний Шахрисабз и его тайны Погрузитесь в атмосферу Средневековья и откройте для себя Шахрисабз — один из самых древних городов Узбекистана и родину великого полководца Амира Темура. Этот город, внесённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО, по сей день хранит величие эпохи Темуридов. Во время экскурсии вы увидите монументальные руины дворца Ак-Сарай, посетите ансамбль Дорус-Саодат, где захоронен старший сын Темура, и зайдёте в мечеть Кок-Гумбаз с её величественным куполом и редкой росписью XIV века. Профессиональный гид раскроет тайны древних построек и поделится легендами о жизни Амира Темура и его династии. Это не просто поездка — это живое путешествие в сердце восточной истории, где каждый камень хранит память о великом прошлом.
Каждый день в 9:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Ак-Сарай
- Ансамбль Дорус-Саодат
- Мечеть Кок-Гумбаз
- Усыпальница Темуридов (Гумбази-Сайидан)
- Старый город
- Центральная площадь
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу с гостиницы
Завершение: Город Самарканд
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 9:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
