Откройте для себя Шахрисабз — древний город и родину Амира Темура, который по праву входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.



Во время экскурсии вы увидите величественные руины дворца Ак-Сарай, посетите ансамбль Дорус-Саодат и мечеть Кок-Гумбаз, а наш гид расскажет захватывающие истории о великом прошлом этого места.

Описание экскурсии Откройте для себя древний Шахрисабз и его тайны Погрузитесь в атмосферу Средневековья и откройте для себя Шахрисабз — один из самых древних городов Узбекистана и родину великого полководца Амира Темура. Этот город, внесённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО, по сей день хранит величие эпохи Темуридов. Во время экскурсии вы увидите монументальные руины дворца Ак-Сарай, посетите ансамбль Дорус-Саодат, где захоронен старший сын Темура, и зайдёте в мечеть Кок-Гумбаз с её величественным куполом и редкой росписью XIV века. Профессиональный гид раскроет тайны древних построек и поделится легендами о жизни Амира Темура и его династии. Это не просто поездка — это живое путешествие в сердце восточной истории, где каждый камень хранит память о великом прошлом.

