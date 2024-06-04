1 чел.
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скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Шахрисабз и великие памятники династии Тимуридов
Изучить сооружения, которые должны были превратить город во вторую роскошную столицу империи
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
170€153 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тюльпаны и горы Самарканда: уникальное путешествие в деревню Ургут
Откройте для себя красоту весенних тюльпанов и живописные Зеравшанские горы в компании местных жителей
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Долина демонов - поездка в горы Самарканда
Проехать по серпантину и увидеть результат борьбы тёмных и светлых сил
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 7 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
9 часов
Хафткул: семь удивительных озёр
На западе Таджикистана, в ущелье реки Шинг, находится природный комплекс Хафткул. Путешествие на комфортабельном транспорте к семи уникальным озёрам
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
375€282 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
Шахрисабз: исторические чудеса и природные красоты Узбекистана
Погрузитесь в мир древних легенд и живописных пейзажей на экскурсии в Шахрисабз. Откройте для себя секреты Амира Темура и вкус национальной кухни
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
180€144 за всё до 7 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Из Самарканда - в Узбекскую Швейцарию
Путешествие на премиальном авто в Зааминский национальный парк. Оцените красоту природы, деревни вдали от цивилизации и уникальные мастер-классы
Начало: У отеля, на вокзале или в аэропорту
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
299€255 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
В Шахрисабз из Самарканда: путешествие на родину Тамерлана
Погрузитесь в мир средневекового Востока, посетив родину Амира Тимура. Уникальные пейзажи, исторические рассказы и вкус тандыр-гушта ждут вас
Начало: По запросу гостей. Пр. Отель, Вокзал, Аэрапорт и т...
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Самарканда - в древний Шахрисабз: индивидуальная экскурсия
Шахрисабз - зелёный город с богатой историей. Посетите мавзолеи, мечети и дворцы, связанные с Амиром Тимуром, и насладитесь горными пейзажами
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Самарканда - в Бухару: секреты Великого шёлкового пути
Проехать по следам торговых караванов и побывать в самом древнем городе Узбекистана
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Шесть озёр - из Самарканда и обратно (всё включено)
Увидеть волшебные озёра Таджикистана и сравнить уклад жизни двух соседних народов
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
€266 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Из Самарканда в Бухару: путешествие через века за один день
Погрузитесь в великолепие Бухары: от величественных медресе до исторических крепостей. Путешествие на комфортабельном автомобиле с личным гидом
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
399€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Самарканда - к Фанским горам и Семи озёрам в Таджикистане
Индивидуальная экскурсия к Семи озёрам через Фанские горы. Путешествие на внедорожнике, остановки в горных кишлаках и знакомство с местными традициями
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€290 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Винный тур «Багизаган» из Самарканда: дегустация и культура
Погрузитесь в мир узбекского виноделия с экскурсией на винодельню «Багизаган», где вас ждут дегустации и знания
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
€85 за человека
Индивидуальная
30 минут
Трансфер в Самарканд - из аэропорта или с вокзала
Комфортно, надежно и безопасно добраться до места назначения
Начало: у ж/д вокзала или аэропорта
Сегодня в 22:30
Завтра в 00:30
€25 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
Путешествие по следам Тамерлана: Шахрисабз и Плато Дьявола
Исследуйте древний Шахрисабз и загадочное Плато Дьявола, насладитесь красотой и историей Узбекистана
Начало: Место встречи уточняется с туристами
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
180€162 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Средневековый Самарканд и его древние ремёсла
Познакомиться со Старым городом и посетить мастер-классы по изготовлению шёлковой бумаги и шкатулки
Завтра в 09:00
10 июня в 08:30
€140 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
В горы с ночёвкой. Жизнь пастуха (всё включено)
Отправиться в живописные уголки, поесть в гостях у местных жителей, а с утра - пойти пасти скот
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
от €230 за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Загадочный Шахрисабз и проклятие Тамерлана: Индивидуальная экскурсия
Амир Темур - личность уникальная и неоднозначная. Прогулка по нетуристическим улочкам Шахрисабза, гробница великого завоевателя и тайны проклятия Тамерлана
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
150€135 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
Из Самарканда в Бухару - на скоростном поезде (билеты включены)
Осмотреть древние мечети и медресе, познакомиться с историей города и ощутить его особый дух
Начало: на вокзале в Бухаре
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 165€157 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие из Самарканда в национальный парк Заамин
Погулять по стеклянному мосту и насладиться горными пейзажами
Начало: От места вашего проживания в Самарканде
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
€120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
На озеро Айдаркуль из Самарканда
Искупаться в одном из крупнейших озёр страны и посетить старинный город Нурата за 1 день
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
€190 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
В поисках узбекских традиций
Побывать в гостях у местных жителей, познакомиться с их бытом и попробовать самаркандский плов
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в Таджикистан: Семь озёр, древний Саразм и Пенджикент
Исследовать живописные природные и исторические локации
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€454 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Самарканда - к красным каньонам Дарбанда
Отправиться к загадочным ущельям и увидеть нетронутую природу Сурхандарьи
10 июня в 03:00
11 июня в 03:00
€450 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Самарканда - к Фанским горам и Маргузорским озёрам
Увидеть 7 голубооких красавиц-озёр и пообщаться с горцами
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
€350 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие в Бухару (билеты на скоростной поезд включены)
Отправиться из Самарканда в один из древнейших городов Средней Азии и изучить его на авто с гидом
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €190 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
11 часов
Из Самарканда в Бухару: однодневное путешествие на скоростном поезде и авто
Погрузиться в настоящую восточную сказку среди главных достопримечательностей Бухары
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
от €300 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Прогулка по горам Заамина
Побывать в национальном парке и походить по экстремальному Мосту счастья
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
180€162 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим4 июня 2024Отличные гиды и в Узбекистане, и Таджикистане. Было очень интересно и познавательно. А сама экскурсия крайне живописная!
- ААнастасия3 июня 2024Спасибо Евгению за экскурсию. Было очень интересно и красиво. Отдельное спасибо за невероятно вкусный обед в ресторане, где готовят баранину в тандыре. Всем советую попробовать.
- ААнастасия3 июня 2024Природа Узбекистана невероятная и разнообразная, ущелья, горы и ледники. Всем рекомендуем эту экскурсию.
- ААнастасия3 июня 2024Спасибо Шохруху за экскурсию, классно проведёный день, узнали и увидели много нового и интересного. Советую всем.
- LLydia2 июня 2024Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018. Живописные пейзажи, веселая компания и вкусная еда. И плюсом мы посетили дополнительные места по дороге, которые не планировали и покатались на корабле по водохранилищу. Рекомендую
- ННаталия1 июня 2024Эта экскурсия попала в самое сердечко. Если быть краткой - впечатляюще и незабываемо. Природные красоты и самобытность жизни местных неповторимы.
- ССветлана1 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Большое спасибо гиду Зафару за экскурсию 👍🏻
- ААнна31 мая 2024Огромное спасибо Шодиеру, Камалю и Шекуру! Сбылась моя мечта - увидеть цветение маков в горах! Были на экскурсии 22 мая!
- ССветлана31 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Большое спасибо гиду Мадине!! Рекомендую на 100%
- ААнна29 мая 2024Ездили к озерам с Эркином. Очень понравилась экскурсия, гид мега дружелюбный и приятный в общении. Благодарим от души!
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Выездные»
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Экскурсии по окрестностям Самарканда и местам Узбекистана в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана