М Максим Из Самарканда - к Фанским горам и Семи озёрам в Таджикистане Отличные гиды и в Узбекистане, и Таджикистане. Было очень интересно и познавательно. А сама экскурсия крайне живописная!

А Анастасия Долина демонов - поездка в горы Самарканда Спасибо Евгению за экскурсию. Было очень интересно и красиво. Отдельное спасибо за невероятно вкусный обед в ресторане, где готовят баранину в тандыре. Всем советую попробовать.

А Анастасия Из Самарканда - в Узбекскую Швейцарию Природа Узбекистана невероятная и разнообразная, ущелья, горы и ледники. Всем рекомендуем эту экскурсию.

А Анастасия Из Самарканда в Бухару за 1 день Спасибо Шохруху за экскурсию, классно проведёный день, узнали и увидели много нового и интересного. Советую всем.

L Lydia В горы с ночёвкой. Жизнь пастуха (всё включено) Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018. Живописные пейзажи, веселая компания и вкусная еда. И плюсом мы посетили дополнительные места по дороге, которые не планировали и покатались на корабле по водохранилищу. Рекомендую

Н Наталия Хафткул: семь удивительных озёр читать дальше Наш гид Эркин - эрудированный, воспитанный, добрый и просто восхитительный человек. Благодаря его предусмотрительности, мы угощали местных ребятишек конфетами, которые наш гид сам заранее купил и отдал нам. Для меня это было приятной неожиданностью. Огромная благодарность за это и за мой браслет, который он купил у детей. Это было очень мило❤️ Наш водитель Ардамер (прошу прощения, если неправильно запомнила имя) - опытный профессионал, с ним было спокойно и нестрашно, хотя дорога в горах впечатлила. Пикник в горах посреди пасущихся козликов и овечек неповторим. Организация экскурсии выше всяких похвал. Огромное спасибо! Вы лучшие❤️ Эта экскурсия попала в самое сердечко. Если быть краткой - впечатляюще и незабываемо. Природные красоты и самобытность жизни местных неповторимы.

С Светлана Шахрисабз и великие памятники династии Тимуридов Экскурсия очень понравилась! Большое спасибо гиду Зафару за экскурсию 👍🏻

А Анна Цветущие горы Самарканда читать дальше Нереально красивая маковая долина обрамленная желтым шиповником! Невозможно было отрвать взор! Весь маршрут был очень красивым и проводник с такой любовью рассказывал про свои места, что было очень уютно! Купались в холодном водопаде - рекомендую, усталость как рукой снимает. И обед по возвращению очень вкусный! Ослик Алик - само очарование! Огромное спасибо Шодиеру, Камалю и Шекуру! Сбылась моя мечта - увидеть цветение маков в горах! Были на экскурсии 22 мая!

С Светлана Из Самарканда в Бухару - на скоростном поезде (билеты включены) Экскурсия очень понравилась! Большое спасибо гиду Мадине!! Рекомендую на 100%