Вы посетите мастер-классы, где под руководством читать дальше опытных мастеров научитесь готовить знаменитый узбекский плов и традиционный самаркандский хлеб.



Секреты этих блюд передаются из поколения в поколение, и теперь у вас будет возможность прикоснуться к этой кулинарной магии.



Помимо этого, вас ждут увлекательные занятия в мастерских, где вы откроете для себя искусство создания самаркандских ковров и знаменитой шелковой бумаги, известной своей прочностью и уникальной текстурой. Погрузитесь в уникальный мир узбекских традиций и ремесел, где наше путешествие позволит вам не просто увидеть Самарканд, но и стать участником его богатой культурной жизни.Вы посетите мастер-классы, где под руководством

Описание экскурсии Начните свое увлекательное путешествие в Самарканде с погружения в культуру и традиции Узбекистана. Посещение фабрики шелковой бумаги «Конигиль» В первой половине дня отправитесь в деревню Конигиль, чтобы увидеть, как древние методы производства шелковой бумаги сохраняются и применяются в наши дни. Мастера фабрики проведут для вас экскурсию, демонстрируя все этапы процесса от обработки шелковичных коконов до создания готовой бумаги. Посещение фабрики ковров «Худжум» Затем поедете на фабрику ковров «Худжум», где вы увидите, как вручную создаются уникальные узбекские ковры. Мастера покажут, как выбираются материалы, как идет процесс плетения, и как ковры обретают свою форму и рисунок. Мастер-класс по приготовлению плова и хлеба В обед вас ждет мастер-класс, где вы научитесь готовить знаменитый узбекский плов и традиционный самаркандский хлеб. Под руководством опытного шеф-повара и пекаря вы познакомитесь с тонкостями этих блюд, которые являются неотъемлемой частью узбекской кухни. После приготовления вы сможете насладиться плодами своего труда, попробовав свежеприготовленные блюда. Этот насыщенный день позволит вам погрузиться в аутентичную атмосферу Самарканда, познакомиться с культурными традициями и ремеслами, которые делают Узбекистан по-настоящему уникальным.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? ‭ фабрика ковров Худжум

‭ фабрики шелковой бумаги Конигиль

‭ национальный дом, где будет проводится мастер-класс по приготовлению плова

‭ пекарня самаркандского хлеба Что включено Участие в мастер-классах по приготовлению плова и самаркандского хлеба, включая все необходимые ингредиенты и материалы

Обед, состоящий из приготовленного плова и хлеба, а также традиционных узбекских блюд

Транспортное обслуживание по всему маршруту

Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Водитель заберет из отеля или вокзала Завершение: Отель или вокзал/ аэропорт Когда и сколько длится? Когда: По всем дням недели в 09:00 Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться