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быт самаркандцев, Джафар рассказывал очень интересно!) Мы останавливались в месте где снимали фильм Аппачи, там были камни причудливых форм и бирюзовое озеро на фоне) Так же мы сыграли в местную игру и посмотрели как растут красные маки (до этого мы никогда не видели). Заехали на местный рынок и купили ароматных приправ) топ нашего шоппинга - это абрикосовые косточки и можжевеловая приправа)) Впервые мы попробовали корень ревеня!) очень классно, как соленый огурчик на вкус) Когда доехали до места, у нас был легкий хайкинг в гору с которой открывался живописный вид) Мы наслаждались тишиной, свежим воздухом и умопомрачительным пейзажем) Смотрели как растет горный миндаль) На обратной дороге заехали во вкуснейшую чайхану из которой открывался вид на горы) вкусно поели и заодно насладились видом напоследок) Джафар помог нам выбрать музыкальный инструмент (най) И показал рынок с фруктами и сладостями) Джафар, мы желаем Вам отличных туристов и процветающего дела!) Эля и Саша)