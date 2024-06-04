1 чел.
По популярности
Групповая
4 часа
Популярное предложение
Узбекский плов: кулинарный мастер-класс в Самарканде
Откройте для себя секреты узбекской кухни на мастер-классе по приготовлению плова. Путешествие в мир вкусов ждет вас
Начало: На площади Регистан
«Ужиная в саду, вы узнаете еще больше о гастрономических традициях узбеков, о чайной церемонии и о жизни одной большой гостеприимной семьи»
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€37 за человека
Индивидуальная
2 часа
Узбекская кухня: мастер-класс по приготовлению самаркандского плова
Плов - легенда среднеазиатской кухни. Узнайте секреты его приготовления на мастер-классе в уютной квартире самаркандской семьи
Начало: Частная квартира где проживает повар
«Кроме того, хозяйка, которая проведет для вас мастер-класс, — не только знаток национальной домашней кухни, но и профессиональный повар, поэтому вы освоите навыки эталонного приготовления гастрономического шедевра»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€150 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Как приготовить самаркандский плов: мастер-класс в традиционном доме
Приглашаем вас стать частью уникального кулинарного путешествия и научиться готовить самаркандский плов в аутентичной обстановке
«Вы увидите местный быт, проникнетесь колоритом страны и раскроете ее гастрономические секреты»
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
100€90 за всё до 4 чел.
скидка
4%
Индивидуальная
6 часов
Главное в Самарканде + обед в центре плова
Исследовать древнюю столицу, пройти по следам Тамерлана и отведать вкуснейшее национальное блюдо
Начало: В вашем отеле в городе Самарканд, либо на вокзале
«В середине дня мы остановимся на обед в ресторане и попробуем настоящий самаркандский плов, который отличается от традиционного ташкентского плова — и мы обязательно обсудим, чем именно»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 115€110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кухня и ремёсла Самарканда: мастер-класс по плову и коврам
Погрузитесь в мир самаркандской кухни и ремёсел. Плов, базар, шёлковая бумага и ковры ждут вас
Начало: В удобном вам месте
«Еда и напитки оплачиваются дополнительно: плов в аутентичном кафе — около 20-30$ с группы, дегустация вина (по желанию) — 15$ с человека»
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
€45 за человека
Индивидуальная
3 часа
Огни Самарканда: вечерняя экскурсия по историко-этнографическому комплексу
Погрузитесь в атмосферу древнего восточного города, прогуляйтесь по подсвеченным улицам и насладитесь уникальными ремеслами и гастрономией
«Кроме того, погуляете по живописной набережной и, по желанию, попробуете местные гастрономические специалитеты: слоеную самсу из тандыра и ароматные марочные вина»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€103 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вкусный Самарканд: гастрономическая экскурсия по древнему городу
Погружение в самаркандскую культуру через гастрономию и архитектуру. Вкусный завтрак, прогулки по старинным улицам и визит в Шахт-Зинда
«На обед отправимся на гастрономическую улицу, где каждое блюдо — настоящее произведение искусства»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€97 за всё до 6 чел.
скидка
9%
Мини-группа
5 часов
Главное о Самарканде: обзорная автоэкскурсия + традиционный обед в мини-группе
Самарканд радушно встречает гостей! Посетите знаковые места города, прогуляйтесь по базару и насладитесь традиционным пловом в мини-группе
Начало: Рядом с мавзолеем Гур-Эмира
«Вы посетите центр плова или национальный ресторан, чтобы прикоснуться к аутентичной самаркандской кухне, попробовать главное блюдо Узбекистана — ароматный плов — и узнать историю его появления»
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
45€41 за человека
Индивидуальная
3 часа
Винный тур «Багизаган» из Самарканда: дегустация и культура
Погрузитесь в мир узбекского виноделия с экскурсией на винодельню «Багизаган», где вас ждут дегустации и знания
«В стоимость включены: трансфер, рассказ гида винодельни, дегустация вин, сырная тарелка, фруктовое ассорти, безлимитные чай и вода»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
€85 за человека
скидка
4%
Индивидуальная
5 часов
Самарканд 2 в 1: экскурсия и дегустация плова
Посетить Регистан и Гур-Эмир, попробовать местные блюда и понять, почему Восток - дело тонкое
Начало: На вокзале, в аэропорту или у вашего отеля
«Вы посетите центр плова или национальный ресторан, чтобы прикоснуться к аутентичной самаркандской кухне, попробовать главное блюдо Узбекистана — ароматный плов — и узнать историю его появления»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
135€129 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Самарканд: ярко, вкусно, интересно
Увидеть «визитные карточки» города и познакомиться с национальной кухней за 1 день
Начало: Мавзолей Гур Эмир
«Еда и напитки оплачиваются дополнительно»
13 июля в 10:00
14 июля в 10:00
€99 за всё до 20 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Кулинарное путешествие: самса, манты, бичак - мастер-класс в Самарканде
Погрузитесь в мир восточной гастрономии, готовя традиционные узбекские блюда в атмосфере настоящего Самарканда
«При мысли о узбекской кухне на ум, конечно, приходит плов — но это не единственное, чем может вас удивить гастрономия Самарканда»
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
100€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Аппетитный самаркандский плов своими руками
Приготовить национальное блюдо с местной хозяйкой и раскрыть секреты узбекской кухни
Начало: В частном доме недалеко от Мавзолея Даниила
«Наше гастрономическое приключение будет проходить в уютном частном доме с садом, по всем законам восточного гостеприимства»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Магия восточной кухни: уникальный тандыр-кебаб и дегустация вин в Самарканде
Вас ждет незабываемое путешествие по вкусам Узбекистана: от изысканных вин до аутентичного тандыр-кебаба в горах Самарканда
«Переходим к гастрономической части программы»
Сегодня в 11:00
Завтра в 07:00
€180 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
4 часа
Гастропоездка по Самарканду: плов, самса, тандыр гушт + дегустация вин
Попробовать главные блюда страны и открыть для себя местные вина
Начало: В вашем отеле
«Вы познакомитесь с деталями винного производства и оцените местные вина: столовые, крепкие и десертные марочные и ординарные (в том числе вермут, портвейн, ликёр, кагор), а также коньяки и коньячные напитки»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
85€77 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Уникальный мастер-класс по приготовлению барака - пельмени по-узбекски в Самарканде
Погрузитесь в мир узбекской кулинарии: научитесь готовить барак, традиционные пельмени с восточным колоритом
«Узбекская кухня — это не только плов»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€54 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
В поисках узбекских традиций
Побывать в гостях у местных жителей, познакомиться с их бытом и попробовать самаркандский плов
«Основные элементы быта и традиционной кухни узбекской семьи — ароматная лепёшка и вкуснейший самаркандский плов на костре»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Винзавод Багизаган: дегустация редчайших вин Узбекистана
Начало: Ваш отель, вокзал
«Вы побываете в настоящем винном погребе, пообщайтесь с талантливыми виноделами и насладитесь дегустацией вин, коньяков и чачи»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$75 за человека
Индивидуальная
7 часов
Гастро-винный тур по Самарканду с экскурсией
Начало: Ваше место назначения
«Мы попробуем самые лучшие блюда узбекской кухни: самаркандский плов, слоеную самсу, сочные манты — а на десерт в Сиабском базаре вас ждут восточные сладости, орешки, фрукты, арбузы и дыни»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
По Самарканду транзитом: трансфер + обзорная экскурсия + дегустация плова
Посмотреть главные архитектурные шедевры Самарканда и попробовать плов во время ожидания рейса
«Если не успеваем по времени, мы предложим на замену дегустацию других блюд национальной кухни (самса/лагман/манты и т»
Сегодня в 10:30
Завтра в 05:30
от €130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Гастрономический мастер-класс - манты и машхурда своими руками
Начало: В частном доме, сами добираетесь до адреса
«Присоединяйтесь к нам, чтобы перенестись на восток и открыть для себя волшебный мир узбекской кухни в уютной и душевной обстановке»
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Все самое главное в Самарканде и изысканный плов в узбекском ресторане
Начало: Вокзал,отель, аэропорт или по договорённости
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 14:00
10 июня в 08:00
$225 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Мастер-класс по приготовлению мантов и машхурды
Вылепить сочные манты, сварить пряный суп и устроить настоящий восточный пир
Начало: в частном доме
«Останется только сесть за стол и насладиться вашими кулинарными творениями»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия на винзавод «Багизаган» и дегустация вин
Начало: Ваш отель
«В завершение для желающих будет организована дегустация вин и коньяков в колоритном подвальном дегустационном зале»
Расписание: Каждый день в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$72 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
3.5 часа
Узбекский лайфстайл
Позавтракать со старейшинами в чайхане, научиться торгу, погулять по махаллям и району цыган-люли
«С покупками отправимся в местную чайхану, где сядем на топчан и будем завтракать»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
150€113 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вечерний самаркандский плов + экскурсия по городу
Прогуляться по Самарканду, побывать в чайхане для местных и попробовать гордость узбекской кухни
Начало: у вашего отеля
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
€200 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина4 июня 2024Я могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычно не жду. Но тут
- ССофья2 июня 2024Это совершенно незабываемый опыт. Сначала сходить на базар, где покупают продукты местные. Побывать в гостях в узбекском доме. Узнать все
- ММария1 июня 2024Очень интересный мастер-класс! Если хочется других впечатлений, кроме просмотра достопримечательностей, то рекомендую. Гостеприимная хозяйка Барчиной и ее семья очень тепло
- ЕЕвгения1 июня 2024Нам очень понравился мастер класс с Дилей. Чувствуется опыт, она все объясняет так, что можно повторить потом дома. Прямо побывали
- ЕЕвгений31 мая 2024Всё было превосходно! Хозяйка прекрасная рассказчица, много интересной информации о кухне Самарканда, обычаях Узбекистана. Было очень интересно участвовать на каждом этапе
- ЭЭльмира27 мая 2024Огромное спасибо Джафару!) Джафар сделал наше путешествие в Самарканд незабываемым!) По дороге в сторону китабских гор, мы успели задать много вопросов про
- ЛЛиана23 мая 2024Замечательный гид Рафшан, пешеходная прогулка продлилась дольше заявленного, интересный рассказчик, много знаний и интересная подача информации. Побывали там где было нам интересно. Рекомендую.
- ССветлана17 мая 2024Очень хороший гид Азамат, в том числе профессиональный водитель. На вокзале встретил на вовремя, помог с чемоданом, дал массу полезной
- ММарина16 мая 2024Все прошло замечательно! Пола был очень вкусный и хозяева очень гостеприимные. Теперь я точно могу приготовить настоящий узбекский плов сама!
- ААлександр14 мая 2024Все было отлично. Даже несмотря на то, что мы были с поезда и почти не спали, а экскурсия длилась 6
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Гастрономические»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июне 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Гастрономические" можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 37 до 225 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 276 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Самарканда, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024