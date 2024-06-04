Гастрономические экскурсии Самарканда

Найдено 26 экскурсий в категории «Гастрономические» в Самарканде на русском языке, цены от €37, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Узбекский плов: готовим и едим
🚗 На машине
Групповая
4 часа
84 отзыва
Популярное предложение
Узбекский плов: кулинарный мастер-класс в Самарканде
Откройте для себя секреты узбекской кухни на мастер-классе по приготовлению плова. Путешествие в мир вкусов ждет вас
Начало: На площади Регистан
«Ужиная в саду, вы узнаете еще больше о гастрономических традициях узбеков, о чайной церемонии и о жизни одной большой гостеприимной семьи»
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
37 за человека
Самаркандский плов - мастер-класс в гостях у узбекской семьи
Индивидуальная
2 часа
47 отзывов
Узбекская кухня: мастер-класс по приготовлению самаркандского плова
Плов - легенда среднеазиатской кухни. Узнайте секреты его приготовления на мастер-классе в уютной квартире самаркандской семьи
Начало: Частная квартира где проживает повар
«Кроме того, хозяйка, которая проведет для вас мастер-класс, — не только знаток национальной домашней кухни, но и профессиональный повар, поэтому вы освоите навыки эталонного приготовления гастрономического шедевра»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
150 за всё до 4 чел.
Как приготовить самаркандский плов
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Как приготовить самаркандский плов: мастер-класс в традиционном доме
Приглашаем вас стать частью уникального кулинарного путешествия и научиться готовить самаркандский плов в аутентичной обстановке
«Вы увидите местный быт, проникнетесь колоритом страны и раскроете ее гастрономические секреты»
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
10090 за всё до 4 чел.
Главное в Самарканде + обед в центре плова
🚗 На машине
скидка
4%
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Главное в Самарканде + обед в центре плова
Исследовать древнюю столицу, пройти по следам Тамерлана и отведать вкуснейшее национальное блюдо
Начало: В вашем отеле в городе Самарканд, либо на вокзале
«В середине дня мы остановимся на обед в ресторане и попробуем настоящий самаркандский плов, который отличается от традиционного ташкентского плова — и мы обязательно обсудим, чем именно»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 115110 за всё до 10 чел.
Кухня и ремёсла Самарканда
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Кухня и ремёсла Самарканда: мастер-класс по плову и коврам
Погрузитесь в мир самаркандской кухни и ремёсел. Плов, базар, шёлковая бумага и ковры ждут вас
Начало: В удобном вам месте
«Еда и напитки оплачиваются дополнительно: плов в аутентичном кафе — около 20-30$ с группы, дегустация вина (по желанию) — 15$ с человека»
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
45 за человека
Огни Самарканда
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Огни Самарканда: вечерняя экскурсия по историко-этнографическому комплексу
Погрузитесь в атмосферу древнего восточного города, прогуляйтесь по подсвеченным улицам и насладитесь уникальными ремеслами и гастрономией
«Кроме того, погуляете по живописной набережной и, по желанию, попробуете местные гастрономические специалитеты: слоеную самсу из тандыра и ароматные марочные вина»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
103 за всё до 4 чел.
Вкусный Самарканд
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Вкусный Самарканд: гастрономическая экскурсия по древнему городу
Погружение в самаркандскую культуру через гастрономию и архитектуру. Вкусный завтрак, прогулки по старинным улицам и визит в Шахт-Зинда
«На обед отправимся на гастрономическую улицу, где каждое блюдо — настоящее произведение искусства»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
97 за всё до 6 чел.
Главное о Самарканде: обзорная автоэкскурсия + традиционный обед в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
9%
Мини-группа
5 часов
1 отзыв
Главное о Самарканде: обзорная автоэкскурсия + традиционный обед в мини-группе
Самарканд радушно встречает гостей! Посетите знаковые места города, прогуляйтесь по базару и насладитесь традиционным пловом в мини-группе
Начало: Рядом с мавзолеем Гур-Эмира
«Вы посетите центр плова или национальный ресторан, чтобы прикоснуться к аутентичной самаркандской кухне, попробовать главное блюдо Узбекистана — ароматный плов — и узнать историю его появления»
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
4541 за человека
Из Самарканда - на загородную винодельню «Багизаган»
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Винный тур «Багизаган» из Самарканда: дегустация и культура
Погрузитесь в мир узбекского виноделия с экскурсией на винодельню «Багизаган», где вас ждут дегустации и знания
«В стоимость включены: трансфер, рассказ гида винодельни, дегустация вин, сырная тарелка, фруктовое ассорти, безлимитные чай и вода»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
85 за человека
Самарканд 2 в 1: экскурсия и дегустация плова
🚗 На машине
скидка
4%
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Самарканд 2 в 1: экскурсия и дегустация плова
Посетить Регистан и Гур-Эмир, попробовать местные блюда и понять, почему Восток - дело тонкое
Начало: На вокзале, в аэропорту или у вашего отеля
«Вы посетите центр плова или национальный ресторан, чтобы прикоснуться к аутентичной самаркандской кухне, попробовать главное блюдо Узбекистана — ароматный плов — и узнать историю его появления»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
135129 за всё до 5 чел.
Самарканд: ярко, вкусно, интересно
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
36 отзывов
Самарканд: ярко, вкусно, интересно
Увидеть «визитные карточки» города и познакомиться с национальной кухней за 1 день
Начало: Мавзолей Гур Эмир
«Еда и напитки оплачиваются дополнительно»
13 июля в 10:00
14 июля в 10:00
99 за всё до 20 чел.
Восточный дастархан: самса, манты и бичак
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Кулинарное путешествие: самса, манты, бичак - мастер-класс в Самарканде
Погрузитесь в мир восточной гастрономии, готовя традиционные узбекские блюда в атмосфере настоящего Самарканда
«При мысли о узбекской кухне на ум, конечно, приходит плов — но это не единственное, чем может вас удивить гастрономия Самарканда»
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
10090 за всё до 4 чел.
Аппетитный самаркандский плов своими руками
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Аппетитный самаркандский плов своими руками
Приготовить национальное блюдо с местной хозяйкой и раскрыть секреты узбекской кухни
Начало: В частном доме недалеко от Мавзолея Даниила
«Наше гастрономическое приключение будет проходить в уютном частном доме с садом, по всем законам восточного гостеприимства»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
100 за всё до 4 чел.
Магия восточной кухни: дегустация узбекских вин и тандыр-кебаб в горах
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Магия восточной кухни: уникальный тандыр-кебаб и дегустация вин в Самарканде
Вас ждет незабываемое путешествие по вкусам Узбекистана: от изысканных вин до аутентичного тандыр-кебаба в горах Самарканда
«Переходим к гастрономической части программы»
Сегодня в 11:00
Завтра в 07:00
180 за всё до 4 чел.
Гастропоездка по Самарканду: плов, самса, тандыр гушт + дегустация вин
🚗 На машине
скидка
9%
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Гастропоездка по Самарканду: плов, самса, тандыр гушт + дегустация вин
Попробовать главные блюда страны и открыть для себя местные вина
Начало: В вашем отеле
«Вы познакомитесь с деталями винного производства и оцените местные вина: столовые, крепкие и десертные марочные и ординарные (в том числе вермут, портвейн, ликёр, кагор), а также коньяки и коньячные напитки»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8577 за всё до 4 чел.
Барак - пельмени по-узбекски
Индивидуальная
2 часа
Уникальный мастер-класс по приготовлению барака - пельмени по-узбекски в Самарканде
Погрузитесь в мир узбекской кулинарии: научитесь готовить барак, традиционные пельмени с восточным колоритом
«Узбекская кухня — это не только плов»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
54 за всё до 4 чел.
В поисках узбекских традиций
Индивидуальная
7 часов
В поисках узбекских традиций
Побывать в гостях у местных жителей, познакомиться с их бытом и попробовать самаркандский плов
«Основные элементы быта и традиционной кухни узбекской семьи — ароматная лепёшка и вкуснейший самаркандский плов на костре»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 5 чел.
Винзавод Багизаган: дегустация редчайших вин Узбекистана
Индивидуальная
2 часа
Винзавод Багизаган: дегустация редчайших вин Узбекистана
Начало: Ваш отель, вокзал
«Вы побываете в настоящем винном погребе, пообщайтесь с талантливыми виноделами и насладитесь дегустацией вин, коньяков и чачи»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$75 за человека
Гастро-винный тур по Самарканду с экскурсией
Индивидуальная
7 часов
Гастро-винный тур по Самарканду с экскурсией
Начало: Ваше место назначения
«Мы попробуем самые лучшие блюда узбекской кухни: самаркандский плов, слоеную самсу, сочные манты — а на десерт в Сиабском базаре вас ждут восточные сладости, орешки, фрукты, арбузы и дыни»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
По Самарканду транзитом: трансфер + обзорная экскурсия + дегустация плова
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
По Самарканду транзитом: трансфер + обзорная экскурсия + дегустация плова
Посмотреть главные архитектурные шедевры Самарканда и попробовать плов во время ожидания рейса
«Если не успеваем по времени, мы предложим на замену дегустацию других блюд национальной кухни (самса/лагман/манты и т»
Сегодня в 10:30
Завтра в 05:30
от 130 за всё до 4 чел.
Гастрономический мастер-класс - манты и машхурда своими руками
Индивидуальная
4 часа
Гастрономический мастер-класс - манты и машхурда своими руками
Начало: В частном доме, сами добираетесь до адреса
«Присоединяйтесь к нам, чтобы перенестись на восток и открыть для себя волшебный мир узбекской кухни в уютной и душевной обстановке»
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Все самое главное в Самарканде и изысканный плов в узбекском ресторане
Индивидуальная
6 часов
Все самое главное в Самарканде и изысканный плов в узбекском ресторане
Начало: Вокзал,отель, аэропорт или по договорённости
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 14:00
10 июня в 08:00
$225 за всё до 3 чел.
Мастер-класс по приготовлению мантов и машхурды
Индивидуальная
4 часа
Мастер-класс по приготовлению мантов и машхурды
Вылепить сочные манты, сварить пряный суп и устроить настоящий восточный пир
Начало: в частном доме
«Останется только сесть за стол и насладиться вашими кулинарными творениями»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
100 за всё до 4 чел.
Экскурсия на винзавод «Багизаган» и дегустация вин
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия на винзавод «Багизаган» и дегустация вин
Начало: Ваш отель
«В завершение для желающих будет организована дегустация вин и коньяков в колоритном подвальном дегустационном зале»
Расписание: Каждый день в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$72 за всё до 4 чел.
Узбекский лайфстайл
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
3.5 часа
Узбекский лайфстайл
Позавтракать со старейшинами в чайхане, научиться торгу, погулять по махаллям и району цыган-люли
«С покупками отправимся в местную чайхану, где сядем на топчан и будем завтракать»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
150113 за всё до 5 чел.
Вечерний самаркандский плов + экскурсия по городу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
Вечерний самаркандский плов + экскурсия по городу
Прогуляться по Самарканду, побывать в чайхане для местных и попробовать гордость узбекской кухни
Начало: у вашего отеля
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
200 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    Главное о Самарканде: обзорная автоэкскурсия + традиционный обед в мини-группе
    Я могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычно не жду. Но тут
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    все было идеально. И глубина познаний гида (ответил на все мои миллион вопросов), и очень своевременный перерыв на плов, и классная прогулка по рынку и основным достопримечательностям. Особенно меня поразило то, что гид оказался классным фотографом и теперь у меня ещё и пачка супер-фото (прилагаю их к отзыву). В общем экскурсию очень реклмендую. Очень удобно, что все расстояния преодолеваются на машине, где можно поить водички и укрыться от жары.

    Я могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычноЯ могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычноЯ могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычноЯ могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычноЯ могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычноЯ могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычно
  • С
    Софья
    2 июня 2024
    Узбекский плов: готовим и едим
    Это совершенно незабываемый опыт. Сначала сходить на базар, где покупают продукты местные. Побывать в гостях в узбекском доме. Узнать все
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    секреты приготовления настоящего самаркандского плова. Приготовить вместе с хозяйкой дома лепешки в тандыре и плов от начала и до самого конца в казане на открытом огне. А потом поужинать вместе с узбекской семьей за гостеприимным столом. Только ради одного этого стоило приехать в Узбекистан. Если будете в Самарканде, очень рекомендую🔥

  • М
    Мария
    1 июня 2024
    Узбекский плов: готовим и едим
    Очень интересный мастер-класс! Если хочется других впечатлений, кроме просмотра достопримечательностей, то рекомендую. Гостеприимная хозяйка Барчиной и ее семья очень тепло
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    встретили! Показали, какие продукты нужно выбирать для плова на рынке, как готовить (мы принимали участие в каждом этапе готовки). Также лепили и пекли лепешки в тандыре. А после - трапеза с рассказами о местных обычаях. Барчиной - прекрасная и веселая рассказчица! Спасибо за проведенный вечер!

  • Е
    Евгения
    1 июня 2024
    Как приготовить самаркандский плов
    Нам очень понравился мастер класс с Дилей. Чувствуется опыт, она все объясняет так, что можно повторить потом дома. Прямо побывали
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    в гостях. Мы во всех поездках стараемся принимать участие в мастер классах, в том числе кулинарных. Этот опыт был одним из лучших: все ингредиенты подготовлены и наглядно разложены. Работы вроде чистки морковки или шинковки лука делать не нужно, но в то же время готовите вы сами (под руководством Дили, разумеется). По поводу трудности нахождения адреса: Азамат прислал геоточку, мы на нее заказали яндекс такси и водитель привез нас прямо к воротам. Судя по всему, если проблема была, то она исправлена.

    Нам очень понравился мастер класс с Дилей. Чувствуется опыт, она все объясняет так, что можно повторить потом дома. Прямо побывали в гостях
  • Е
    Евгений
    31 мая 2024
    Узбекский плов: готовим и едим
    Всё было превосходно! Хозяйка прекрасная рассказчица, много интересной информации о кухне Самарканда, обычаях Узбекистана. Было очень интересно участвовать на каждом этапе
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    готовки плова: покупка ингредиентов на базаре, чистка и резка овощей, растопка тандыра и очага, само приготовление плова, и конечно же приятно увидеть результат и насладится вкусом настоящего самаркандского слоёного плова!

  • Э
    Эльмира
    27 мая 2024
    Магия восточной кухни: дегустация узбекских вин и тандыр-кебаб в горах
    Огромное спасибо Джафару!) Джафар сделал наше путешествие в Самарканд незабываемым!) По дороге в сторону китабских гор, мы успели задать много вопросов про
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    быт самаркандцев, Джафар рассказывал очень интересно!) Мы останавливались в месте где снимали фильм Аппачи, там были камни причудливых форм и бирюзовое озеро на фоне) Так же мы сыграли в местную игру и посмотрели как растут красные маки (до этого мы никогда не видели). Заехали на местный рынок и купили ароматных приправ) топ нашего шоппинга - это абрикосовые косточки и можжевеловая приправа)) Впервые мы попробовали корень ревеня!) очень классно, как соленый огурчик на вкус) Когда доехали до места, у нас был легкий хайкинг в гору с которой открывался живописный вид) Мы наслаждались тишиной, свежим воздухом и умопомрачительным пейзажем) Смотрели как растет горный миндаль) На обратной дороге заехали во вкуснейшую чайхану из которой открывался вид на горы) вкусно поели и заодно насладились видом напоследок) Джафар помог нам выбрать музыкальный инструмент (най) И показал рынок с фруктами и сладостями) Джафар, мы желаем Вам отличных туристов и процветающего дела!) Эля и Саша)

  • Л
    Лиана
    23 мая 2024
    Вкусный Самарканд
    Замечательный гид Рафшан, пешеходная прогулка продлилась дольше заявленного, интересный рассказчик, много знаний и интересная подача информации. Побывали там где было нам интересно. Рекомендую.
  • С
    Светлана
    17 мая 2024
    Главное в Самарканде + обед в центре плова
    Очень хороший гид Азамат, в том числе профессиональный водитель. На вокзале встретил на вовремя, помог с чемоданом, дал массу полезной
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    информации. Прекрасно знает историю города, на все вопросы были предоставлены развернутые ответы. Есть замечания к организатору Зарине - не нужно так настойчиво предлагать другие экскурсии и услуги агентства, это слегка раздражает. Мы бронировали четыре экскурсии у разных гидов, никто так не делал. И на самой экскурсии почему-то не посетили улицу мавзолеев Шахи Зинда, хотя в программе она указана. Потом сами съездили на такси. Зато нас свозили на фабрику ковров, хоть и очень там все интересно, но в программе ее не было))

  • М
    Марина
    16 мая 2024
    Как приготовить самаркандский плов
    Все прошло замечательно! Пола был очень вкусный и хозяева очень гостеприимные. Теперь я точно могу приготовить настоящий узбекский плов сама!
    Все прошло замечательно! Пола был очень вкусный и хозяева очень гостеприимные. Теперь я точно могу приготовить настоящий узбекский плов сама!Все прошло замечательно! Пола был очень вкусный и хозяева очень гостеприимные. Теперь я точно могу приготовить настоящий узбекский плов сама!
  • А
    Александр
    14 мая 2024
    Главное в Самарканде + обед в центре плова
    Все было отлично. Даже несмотря на то, что мы были с поезда и почти не спали, а экскурсия длилась 6
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    часов, все прошло на одном дыхании. Экскурсовод Азамат материал доносил чётко и неравнодушно, маршрут затрагивать всетосновные достопримечательности, а плов дал немного отдохнуть и был очень вкусен.

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26
  1. Узбекский плов: готовим и едим
  2. Самаркандский плов - мастер-класс в гостях у узбекской семьи
  3. Как приготовить самаркандский плов
  4. Главное в Самарканде + обед в центре плова
  5. Кухня и ремёсла Самарканда
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Площадь Регистан
  2. Самое главное
  3. Мечеть Биби-Ханым
  4. Некрополь Шахи Зинда
  5. Сиабский Базар
  6. Восточный базар
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июне 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Гастрономические" можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 37 до 225 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 276 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Самарканда, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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