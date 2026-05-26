Самарканд, город с богатым историческим наследием, предлагает уникальное путешествие в мир народных искусств и ремёсел.Экскурсия по Самарканду откроет перед вами тайны ковроткачества, где каждый узелок хранит историю, покажет, как изготавливается

знаменитая самаркандская бумага, которая веками служила эталоном качества. Вы посетите гончарную мастерскую, где под руководством мастера создадите своё керамическое изделие, и мельничную маслобойню, где узнаете секреты производства льняного масла. Экскурсия завершится обзорной прогулкой по Самарканду, где вы узнаете о великих сооружениях и выдающихся личностях, оставивших свой след в истории города

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Тайны ковров ручной работы

На производстве, где шелковые и шерстяные ковры ткутся вручную, вы увидите, как рождаются знаменитые восточные узоры. Вам раскроют древние секреты ковроткачества и познакомят с разными способами, которые применяются в этом искусстве: от отмотки коконов до окрашивания. Вы сможете сделать пару узелков на коврах и оставить свою подпись, а также заказать ковер с собственным орнаментом.

Бумажная фабрика

Самаркандская шёлковая бумага появилась в городе в 8 веке и широко использовалась в Средней Азии, Европе, Китае. На фабрике вы узнаете об особенностях сырья, из которого делают бумагу (и это не шёлк!). А журчание речушек и сама аура места подарят приятное чувство умиротворения.

Гончарная мастерская

В кишлаке Конигил ремесленники добывают особый вид глины, из которого создают невероятные керамические изделия. Они по-разному звенят и украшены разными типами узоров, характерных только для самаркандской школы керамистов. На гончарном круге под руководством мастера можно создать своё произведение и увезти его в качестве сувенира.

Мельничная маслобойня

На маслобойне, работающей с помощью водной мельницы, мы расскажем и покажем, как выжимают льняное масло, которое используют для самаркандского плова и других узбекских блюд.

Площадь Регистан

На знаменитой площади мы поднимемся на один высоких минаретов по древним винтовым лесенкам и посмотрим на город с высоты птичьего полета. А затем послушаем, как в одном из келий талантливый музыкант играет на многих национальных инструментах.

Организационные детали