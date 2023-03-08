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Описание
Что вас ожидает
Тайны ковров ручной работы
На производстве, где шелковые и шерстяные ковры ткутся вручную, вы увидите, как рождаются знаменитые восточные узоры. Вам раскроют древние секреты ковроткачества и познакомят с разными способами, которые применяются в этом искусстве: от отмотки коконов до окрашивания. Вы сможете сделать пару узелков на коврах и оставить свою подпись, а также заказать ковер с собственным орнаментом.
Бумажная фабрика
Самаркандская шёлковая бумага появилась в городе в 8 веке и широко использовалась в Средней Азии, Европе, Китае. На фабрике вы узнаете об особенностях сырья, из которого делают бумагу (и это не шёлк!). А журчание речушек и сама аура места подарят приятное чувство умиротворения.
Гончарная мастерская
В кишлаке Конигил ремесленники добывают особый вид глины, из которого создают невероятные керамические изделия. Они по-разному звенят и украшены разными типами узоров, характерных только для самаркандской школы керамистов. На гончарном круге под руководством мастера можно создать своё произведение и увезти его в качестве сувенира.
Мельничная маслобойня
На маслобойне, работающей с помощью водной мельницы, мы расскажем и покажем, как выжимают льняное масло, которое используют для самаркандского плова и других узбекских блюд.
Обзорная экскурсия по Самарканду
Помимо прикладного искусства и ремёсел, вы познакомитесь с основными достопримечательностями города. А в продолжение темы орнаментов мы поможем вам раскрыть смыслы витиеватых узоров и каллиграфических надписей, которыми покрыты порталы и стены памятников.
Вы посетите комплекс Шахи Зинда, расположенный в древнейшей части городища Афрасиаб, где проживали первые самаркандцы — а именно согдийцы.
После переместимся в средневековый Самарканд, эпоху, город достиг наивысшего расцвета в архитектуре, экономике и науке. — Изучим мечеть Биби-Ханум, окутанную мифами и легендами. — Прогуляемся по Восточному базару. — В усыпальнице Амира Темура — месте с особой атмосферой — мы расскажем в деталях о великом полководце. — А знаменитая площадь Регистан, сердце Самарканда, станет кульминацией экскурсии. Представим, как здесь когда-то творили знаменитые астрономы, математики, философы и поэты.
Организационные детали
На экскурсию вы можете смело брать детей — искусства и ремёсла обычно им очень нравится, ведь ребята тоже могут принять участие в изготовлении бумаги и поработать на гончарном круге
Дополнительные расходы: входные билеты, детский керамический мастер-класс
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джамшед и Тимур — ваша команда гидов в Самарканде
Провели 104 экскурсии для 167 туристов
Мы Джамшед и Тимур, представляем команду профессиональных гидов в Узбекистане. Мы уже много лет организовываем и проводим интереснейшие туры и экскурсии по всей стране. С радостью раскроем для вас красоту наших городов и гостеприимство местных жителей.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
8 мар 2023
Интересная экскурсия. У нас была вторая по Самарканду, поэтому мы меняли маршрут по ходу событий! Экскурсовод быстро привозил нас на новые точки, рассказывал о каждом месте подобно и интересно! То есть обладал всей информацией;)
Очень советуем еще отель vazira- прекрасная локация, шикарный хозяин;)
Валерия
26 фев 2023
Невероятная экскурсия!!! Тщательно продуманный маршрут, легкая подача материала и отличное чувство юмора. Джамшед молодец, профессионал своего дела!!! Самарканд прекрасен все в изразцах которые на солнце сверкают и придают таинственность и величие этому древнему городу. Узнала много интересного не только про Самарканд но и про самаркандскую шелковую бумагу, про ковры и их сакральные знаки,раскрыли значения каллиграфических надписей на стенах памятников,и помимо всего успели попробовать плов и нежнейшую самсу. Спасибо огромное Джамшед!!!
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