Народные искусства и ремёсла — зеркало самаркандской души и самый прочный мост, соединяющий современность с узорчатым миром средневекового Востока. В традициях ковроткачества, гончарного дела, изготовления бумаги, которая веками была эталоном для Старого Света, мы познакомим вас с наследием прошлого. А дорисуют его образ великие сооружения, полководцы, поэты и звездочёты, о которых мы тоже поговорим.

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Описание

Что вас ожидает

Тайны ковров ручной работы

На производстве, где шелковые и шерстяные ковры ткутся вручную, вы увидите, как рождаются знаменитые восточные узоры. Вам раскроют древние секреты ковроткачества и познакомят с разными способами, которые применяются в этом искусстве: от отмотки коконов до окрашивания. Вы сможете сделать пару узелков на коврах и оставить свою подпись, а также заказать ковер с собственным орнаментом.

Бумажная фабрика

Самаркандская шёлковая бумага появилась в городе в 8 веке и широко использовалась в Средней Азии, Европе, Китае. На фабрике вы узнаете об особенностях сырья, из которого делают бумагу (и это не шёлк!). А журчание речушек и сама аура места подарят приятное чувство умиротворения.

Гончарная мастерская

В кишлаке Конигил ремесленники добывают особый вид глины, из которого создают невероятные керамические изделия. Они по-разному звенят и украшены разными типами узоров, характерных только для самаркандской школы керамистов. На гончарном круге под руководством мастера можно создать своё произведение и увезти его в качестве сувенира.

Мельничная маслобойня

На маслобойне, работающей с помощью водной мельницы, мы расскажем и покажем, как выжимают льняное масло, которое используют для самаркандского плова и других узбекских блюд.

Обзорная экскурсия по Самарканду

Помимо прикладного искусства и ремёсел, вы познакомитесь с основными достопримечательностями города. А в продолжение темы орнаментов мы поможем вам раскрыть смыслы витиеватых узоров и каллиграфических надписей, которыми покрыты порталы и стены памятников.

Вы посетите комплекс Шахи Зинда, расположенный в древнейшей части городища Афрасиаб, где проживали первые самаркандцы — а именно согдийцы.

После переместимся в средневековый Самарканд, эпоху, город достиг наивысшего расцвета в архитектуре, экономике и науке.

— Изучим мечеть Биби-Ханум, окутанную мифами и легендами.

— Прогуляемся по Восточному базару.

— В усыпальнице Амира Темура — месте с особой атмосферой — мы расскажем в деталях о великом полководце.

— А знаменитая площадь Регистан, сердце Самарканда, станет кульминацией экскурсии. Представим, как здесь когда-то творили знаменитые астрономы, математики, философы и поэты.

Организационные детали