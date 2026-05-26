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Самарканд, искусства и ремёсла: по следам древних караванов

Откройте великолепие Самарканда через его искусства и ремёсла. Эта экскурсия позволит вам прикоснуться к древним традициям и культуре
Самарканд, город с богатым историческим наследием, предлагает уникальное путешествие в мир народных искусств и ремёсел.

Экскурсия по Самарканду откроет перед вами тайны ковроткачества, где каждый узелок хранит историю, покажет, как изготавливается
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знаменитая самаркандская бумага, которая веками служила эталоном качества.

Вы посетите гончарную мастерскую, где под руководством мастера создадите своё керамическое изделие, и мельничную маслобойню, где узнаете секреты производства льняного масла.

Экскурсия завершится обзорной прогулкой по Самарканду, где вы узнаете о великих сооружениях и выдающихся личностях, оставивших свой след в истории города

5
41 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🧵 Уникальные мастер-классы по ковроткачеству и гончарному делу
  • 📜 Знакомство с древними ремёслами и их секретами
  • 🏛️ Посещение ключевых достопримечательностей Самарканда
  • 🌿 Умиротворяющая атмосфера на бумажной фабрике
  • 🛍️ Возможность приобрести сувениры ручной работы
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей с детьми
Самарканд, искусства и ремёсла: по следам древних караванов
Самарканд, искусства и ремёсла: по следам древних караванов
Самарканд, искусства и ремёсла: по следам древних караванов

Что можно увидеть

  • Мечеть Биби-Ханум
  • Восточный базар
  • Усыпальница Амира Темура
  • Площадь Регистан

Описание экскурсии

Тайны ковров ручной работы

На производстве, где шелковые и шерстяные ковры ткутся вручную, вы увидите, как рождаются знаменитые восточные узоры. Вам раскроют древние секреты ковроткачества и познакомят с разными способами, которые применяются в этом искусстве: от отмотки коконов до окрашивания. Вы сможете сделать пару узелков на коврах и оставить свою подпись, а также заказать ковер с собственным орнаментом.

Бумажная фабрика

Самаркандская шёлковая бумага появилась в городе в 8 веке и широко использовалась в Средней Азии, Европе, Китае. На фабрике вы узнаете об особенностях сырья, из которого делают бумагу (и это не шёлк!). А журчание речушек и сама аура места подарят приятное чувство умиротворения.

Гончарная мастерская

В кишлаке Конигил ремесленники добывают особый вид глины, из которого создают невероятные керамические изделия. Они по-разному звенят и украшены разными типами узоров, характерных только для самаркандской школы керамистов. На гончарном круге под руководством мастера можно создать своё произведение и увезти его в качестве сувенира.

Мельничная маслобойня

На маслобойне, работающей с помощью водной мельницы, мы расскажем и покажем, как выжимают льняное масло, которое используют для самаркандского плова и других узбекских блюд.

Площадь Регистан

На знаменитой площади мы поднимемся на один высоких минаретов по древним винтовым лесенкам и посмотрим на город с высоты птичьего полета. А затем послушаем, как в одном из келий талантливый музыкант играет на многих национальных инструментах.

Организационные детали

  • На экскурсию вы можете смело брать детей — искусства и ремёсла обычно им очень нравится, ведь ребята тоже могут принять участие в изготовлении бумаги и поработать на гончарном круге. Им также будет интересно взобраться на минарет
  • Дополнительные расходы: входные билеты, детский керамический мастер-класс, подъём на минарет, визит к музыканту, обед
  • Оплатить остаток стоимости экскурсии на месте вы можете наличными в любой валюте или переводом
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джамшед
Джамшед — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1109 туристов
Мы — команда профессиональных гидов в Узбекистане. Уже много лет мы организовываем и проводим интереснейшие туры и экскурсии по всей стране. С радостью раскроем для вас красоту городов и природы, покажем гостеприимство местных жителей, познакомим с древними ремёслами и национальной кухней. Будет интересно и душевно!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
41
4
3
2
1
Юлия
Привет, Джамшед!
Я довезла лепешку до Москвы,порезала на кусочки,как ты научил,посушила и наслаждалась вкусом ещё пару недель! 😀 А ещё мы привезли много-много-много прекрасных впечатлений-о деревне мастеров, фабрике ковров,о милых сусликах
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на городище,о колокольчиках,которые у вас почему-то называют подснежниками..
Спасибо за гостеприимство,спасибо за интересный экскурс в народные ремёсла,спасибо за неформальный подход и отдельная благодарность за быстро организованную поездку в Бухару!
Это было незабываемо!
Всем,кто в свой маршрут ставит Самарканд,очень рекомендую этого прекрасного гида,который организует вам посещение таких объектов,о которых вы ничего не найдёте в туристических путеводителях!
С безмерной благодарностью и массой прекрасных впечатлений,бабушка маленькой Алисы 🙌🏻

Привет, Джамшед!
Привет, Джамшед!
Привет, Джамшед!
Привет, Джамшед!
Привет, Джамшед!
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Марина
огромная благодарность за экскурсию. очень познавательно, столько открытий. попробовали сложный процесс создания ковров.
с заботой организован маршрут. была вода, а во время грозы - зонтики.
всех благ и процветания!
огромная благодарность за экскурсию. очень познавательно, столько открытий. попробовали сложный процесс создания ковров.
огромная благодарность за экскурсию. очень познавательно, столько открытий. попробовали сложный процесс создания ковров.
огромная благодарность за экскурсию. очень познавательно, столько открытий. попробовали сложный процесс создания ковров.
огромная благодарность за экскурсию. очень познавательно, столько открытий. попробовали сложный процесс создания ковров.
огромная благодарность за экскурсию. очень познавательно, столько открытий. попробовали сложный процесс создания ковров.
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Наталья
Экскурсия подарила самые яркие, позитивные эмоции. Мы посетили все заявленные места, а также, по нашей просьбе, обсерваторию Улугбека. Попробовали вкуснейшие манты, самсу и плов, пообедав в популярном у местных заведении.
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Джамшед -великолепный рассказчик, очень эрудированный. Маршрут был продуман до мелочей, достопримечательности чередовались с ремесленными фабриками и мастерскими, что позволило максимально комфортно воспринимать информацию. По окончании экскурсии заехали на рынок, Джамшед помог нам выбрать фрукты и сладости. На любые наши вопросы мы получали подробный ответ, также Джамшед дал полезные советы по дальнейшей нашей поездке в Узбекистане. Получили большое удовольствие от экскурсии, от приятного общения, узнали очень многое и просто влюбились в Самарканд!

Экскурсия подарила самые яркие, позитивные эмоции. Мы посетили все заявленные места, а также, по нашей просьбе,
Экскурсия подарила самые яркие, позитивные эмоции. Мы посетили все заявленные места, а также, по нашей просьбе,
Экскурсия подарила самые яркие, позитивные эмоции. Мы посетили все заявленные места, а также, по нашей просьбе,
Экскурсия подарила самые яркие, позитивные эмоции. Мы посетили все заявленные места, а также, по нашей просьбе,
Экскурсия подарила самые яркие, позитивные эмоции. Мы посетили все заявленные места, а также, по нашей просьбе,
Экскурсия подарила самые яркие, позитивные эмоции. Мы посетили все заявленные места, а также, по нашей просьбе,
Экскурсия подарила самые яркие, позитивные эмоции. Мы посетили все заявленные места, а также, по нашей просьбе,
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Ирина
Чудесная экскурсия! Мы были семьей с 2мя детьми - 13 и 5 лет, и изначально искали вариант, который был бы интересен и взрослым, и подошел бы для детей. И это
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идеальный вариант с точки зрения насыщенности программы, удобства передвижения на автомобиле, и возможности корректировки маршрута. Например, дочка захотела есть и мы отправились отведать самаркандский плов 😋. Фабрика ковров точно стоящее место, а дети оценили фабрику, где изготавливается бумага, потому что там также можно пройти мастер-класс по гончарному делу, а ещё покормить барашков, которые там живут, и это отдельный восторг для малышей. Джамшед очень интересный рассказчик, приятный в общении, очень интеллигентный, внимательный. В конце экскурсии, которая затянулась по нашей вине, он забронировал нам ресторан и отвез туда. Кроме этого потом помог с гидом в другом городе.
А дочка получила от него памятный подарок, потому что была молодец 😁

Чудесная экскурсия! Мы были семьей с 2мя детьми - 13 и 5 лет, и изначально искали
Чудесная экскурсия! Мы были семьей с 2мя детьми - 13 и 5 лет, и изначально искали
Чудесная экскурсия! Мы были семьей с 2мя детьми - 13 и 5 лет, и изначально искали
Чудесная экскурсия! Мы были семьей с 2мя детьми - 13 и 5 лет, и изначально искали
Чудесная экскурсия! Мы были семьей с 2мя детьми - 13 и 5 лет, и изначально искали
Чудесная экскурсия! Мы были семьей с 2мя детьми - 13 и 5 лет, и изначально искали
Чудесная экскурсия! Мы были семьей с 2мя детьми - 13 и 5 лет, и изначально искали
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Валерия
Невероятная экскурсия!!! Тщательно продуманный маршрут, легкая подача материала и отличное чувство юмора. Джамшед молодец, профессионал своего дела!!! Самарканд прекрасен все в изразцах которые на солнце сверкают и придают таинственность и
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величие этому древнему городу. Узнала много интересного не только про Самарканд но и про самаркандскую шелковую бумагу, про ковры и их сакральные знаки,раскрыли значения каллиграфических надписей на стенах памятников,и помимо всего успели попробовать плов и нежнейшую самсу.
Спасибо огромное Джамшед!!!

Невероятная экскурсия!!! Тщательно продуманный маршрут, легкая подача материала и отличное чувство юмора. Джамшед молодец, профессионал своего
Невероятная экскурсия!!! Тщательно продуманный маршрут, легкая подача материала и отличное чувство юмора. Джамшед молодец, профессионал своего
Невероятная экскурсия!!! Тщательно продуманный маршрут, легкая подача материала и отличное чувство юмора. Джамшед молодец, профессионал своего
Невероятная экскурсия!!! Тщательно продуманный маршрут, легкая подача материала и отличное чувство юмора. Джамшед молодец, профессионал своего
Невероятная экскурсия!!! Тщательно продуманный маршрут, легкая подача материала и отличное чувство юмора. Джамшед молодец, профессионал своего
Невероятная экскурсия!!! Тщательно продуманный маршрут, легкая подача материала и отличное чувство юмора. Джамшед молодец, профессионал своего
Невероятная экскурсия!!! Тщательно продуманный маршрут, легкая подача материала и отличное чувство юмора. Джамшед молодец, профессионал своего
Невероятная экскурсия!!! Тщательно продуманный маршрут, легкая подача материала и отличное чувство юмора. Джамшед молодец, профессионал своего+2
Невероятная экскурсия!!! Тщательно продуманный маршрут, легкая подача материала и отличное чувство юмора. Джамшед молодец, профессионал своего
Невероятная экскурсия!!! Тщательно продуманный маршрут, легкая подача материала и отличное чувство юмора. Джамшед молодец, профессионал своего
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Mikhail
Отличная экскурсия, когда уж посмотрел все знаковые медресе, мавзолеи и другие красоты Самарканда. Особенно, если вы с детьми Посмотрели фабрику кофров, поучаствовали в производстве бумаги, зашли на маслобойню, гончарную мастерскую Помимо этого за дополнительную плату была возможность самим испечь лепешки и тут же съесть их с чаем Джамшед - очень приятный и профессиональный гид! Благодарим
Отличная экскурсия, когда уж посмотрел все знаковые медресе, мавзолеи и другие красоты Самарканда. Особенно, если вы
Отличная экскурсия, когда уж посмотрел все знаковые медресе, мавзолеи и другие красоты Самарканда. Особенно, если вы
Отличная экскурсия, когда уж посмотрел все знаковые медресе, мавзолеи и другие красоты Самарканда. Особенно, если вы
Отличная экскурсия, когда уж посмотрел все знаковые медресе, мавзолеи и другие красоты Самарканда. Особенно, если вы
Отличная экскурсия, когда уж посмотрел все знаковые медресе, мавзолеи и другие красоты Самарканда. Особенно, если вы
Отличная экскурсия, когда уж посмотрел все знаковые медресе, мавзолеи и другие красоты Самарканда. Особенно, если вы
Отличная экскурсия, когда уж посмотрел все знаковые медресе, мавзолеи и другие красоты Самарканда. Особенно, если вы
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