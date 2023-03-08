Самарканд, искусства и ремёсла: по следам древних караванов

Ковровая и шёлковая фабрики, гончарная мастерская, мельничная маслобойня и экскурсия по городу

5
2 отзыва
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Народные искусства и ремёсла — зеркало самаркандской души и самый прочный мост, соединяющий современность с узорчатым миром средневекового Востока.

В традициях ковроткачества, гончарного дела, изготовления бумаги, которая веками была эталоном для Старого Света, мы познакомим вас с наследием прошлого.

А дорисуют его образ великие сооружения, полководцы, поэты и звездочёты, о которых мы тоже поговорим.
Самарканд, искусства и ремёсла: по следам древних караванов
Самарканд, искусства и ремёсла: по следам древних караванов
Самарканд, искусства и ремёсла: по следам древних караванов
Самарканд, искусства и ремёсла: по следам древних караванов
Самарканд, искусства и ремёсла: по следам древних караванов
Самарканд, искусства и ремёсла: по следам древних караванов
Самарканд, искусства и ремёсла: по следам древних караванов
Самарканд, искусства и ремёсла: по следам древних караванов
Самарканд, искусства и ремёсла: по следам древних караванов
Самарканд, искусства и ремёсла: по следам древних караванов
Самарканд, искусства и ремёсла: по следам древних караванов
Самарканд, искусства и ремёсла: по следам древних караванов
Самарканд, искусства и ремёсла: по следам древних караванов
Самарканд, искусства и ремёсла: по следам древних караванов
Самарканд, искусства и ремёсла: по следам древних караванов
Ближайшие даты:
15
мар
16
мар
17
мар
18
мар
19
мар
20
мар
21
мар
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Тайны ковров ручной работы

На производстве, где шелковые и шерстяные ковры ткутся вручную, вы увидите, как рождаются знаменитые восточные узоры. Вам раскроют древние секреты ковроткачества и познакомят с разными способами, которые применяются в этом искусстве: от отмотки коконов до окрашивания. Вы сможете сделать пару узелков на коврах и оставить свою подпись, а также заказать ковер с собственным орнаментом.

Бумажная фабрика

Самаркандская шёлковая бумага появилась в городе в 8 веке и широко использовалась в Средней Азии, Европе, Китае. На фабрике вы узнаете об особенностях сырья, из которого делают бумагу (и это не шёлк!). А журчание речушек и сама аура места подарят приятное чувство умиротворения.

Гончарная мастерская

В кишлаке Конигил ремесленники добывают особый вид глины, из которого создают невероятные керамические изделия. Они по-разному звенят и украшены разными типами узоров, характерных только для самаркандской школы керамистов. На гончарном круге под руководством мастера можно создать своё произведение и увезти его в качестве сувенира.

Мельничная маслобойня

На маслобойне, работающей с помощью водной мельницы, мы расскажем и покажем, как выжимают льняное масло, которое используют для самаркандского плова и других узбекских блюд.

Обзорная экскурсия по Самарканду

Помимо прикладного искусства и ремёсел, вы познакомитесь с основными достопримечательностями города. А в продолжение темы орнаментов мы поможем вам раскрыть смыслы витиеватых узоров и каллиграфических надписей, которыми покрыты порталы и стены памятников.

  • Вы посетите комплекс Шахи Зинда, расположенный в древнейшей части городища Афрасиаб, где проживали первые самаркандцы — а именно согдийцы.
  • После переместимся в средневековый Самарканд, эпоху, город достиг наивысшего расцвета в архитектуре, экономике и науке.
    — Изучим мечеть Биби-Ханум, окутанную мифами и легендами.
    — Прогуляемся по Восточному базару.
    — В усыпальнице Амира Темура — месте с особой атмосферой — мы расскажем в деталях о великом полководце.
    — А знаменитая площадь Регистан, сердце Самарканда, станет кульминацией экскурсии. Представим, как здесь когда-то творили знаменитые астрономы, математики, философы и поэты.

Организационные детали

  • На экскурсию вы можете смело брать детей — искусства и ремёсла обычно им очень нравится, ведь ребята тоже могут принять участие в изготовлении бумаги и поработать на гончарном круге
  • Дополнительные расходы: входные билеты, детский керамический мастер-класс
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Т
8 мар 2023
Интересная экскурсия.
У нас была вторая по Самарканду, поэтому мы меняли маршрут по ходу событий! Экскурсовод быстро привозил нас на новые точки, рассказывал о каждом месте подобно и интересно! То есть обладал всей информацией;)

Очень советуем еще отель vazira- прекрасная локация, шикарный хозяин;)
Интересная экскурсия.Интересная экскурсия.
Валерия
26 фев 2023
Невероятная экскурсия!!! Тщательно продуманный маршрут, легкая подача материала и отличное чувство юмора. Джамшед молодец, профессионал своего дела!!! Самарканд прекрасен все в изразцах которые на солнце сверкают и придают таинственность и величие этому древнему городу. Узнала много интересного не только про Самарканд но и про самаркандскую шелковую бумагу, про ковры и их сакральные знаки,раскрыли значения каллиграфических надписей на стенах памятников,и помимо всего успели попробовать плов и нежнейшую самсу.
Спасибо огромное Джамшед!!!
Невероятная экскурсия!!! Тщательно продуманный маршрут, легкая подача материала и отличное чувство юмора. Джамшед молодец, профессионал своегоНевероятная экскурсия!!! Тщательно продуманный маршрут, легкая подача материала и отличное чувство юмора. Джамшед молодец, профессионал своегоНевероятная экскурсия!!! Тщательно продуманный маршрут, легкая подача материала и отличное чувство юмора. Джамшед молодец, профессионал своегоНевероятная экскурсия!!! Тщательно продуманный маршрут, легкая подача материала и отличное чувство юмора. Джамшед молодец, профессионал своегоНевероятная экскурсия!!! Тщательно продуманный маршрут, легкая подача материала и отличное чувство юмора. Джамшед молодец, профессионал своегоНевероятная экскурсия!!! Тщательно продуманный маршрут, легкая подача материала и отличное чувство юмора. Джамшед молодец, профессионал своегоНевероятная экскурсия!!! Тщательно продуманный маршрут, легкая подача материала и отличное чувство юмора. Джамшед молодец, профессионал своегоНевероятная экскурсия!!! Тщательно продуманный маршрут, легкая подача материала и отличное чувство юмора. Джамшед молодец, профессионал своегоНевероятная экскурсия!!! Тщательно продуманный маршрут, легкая подача материала и отличное чувство юмора. Джамшед молодец, профессионал своегоНевероятная экскурсия!!! Тщательно продуманный маршрут, легкая подача материала и отличное чувство юмора. Джамшед молодец, профессионал своего

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Самарканда

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Необычные
Ночные
Водные развлечения
Летние
Площадь Регистан
Популярные места
Мавзолей Гур Эми
Некрополь Шахи Зинда
Мечеть Биби-Ханым
Религиозные
Восточный базар

Похожие туры из Самарканда

Древний Самарканд и винзавод «Багизаган»
6 часов
Индивидуальная
Организатор экскурсии Динара
Динара
5 отзывов
Древний Самарканд и винзавод «Багизаган»
Познакомиться с достопримечательностями города и узнать о мире узбекских вин на знаковом предприятии
Завтра
16 мар
21 мар
24 мар
65 за всё до 8 чел.
Сказочный Самарканд - эдем Востока
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Азиза
Азиза
200 отзывов
Сказочный Самарканд - эдем Востока
Познакомиться с великолепной архитектурой, удивительной культурой и древней историей города
18 мар
23 мар
13 апр
22 апр
75 за всё до 6 чел.
О Самарканде с любовью
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Djamshed
Djamshed
93 отзыва
О Самарканде с любовью
Увидеть, услышать и почувствовать сказочный город на обзорной экскурсии
Сегодня
Завтра
16 мар
17 мар
150 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Самарканде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Самарканде
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием? Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ