🧵 Уникальные мастер-классы по ковроткачеству и гончарному делу
📜 Знакомство с древними ремёслами и их секретами
🏛️ Посещение ключевых достопримечательностей Самарканда
🌿 Умиротворяющая атмосфера на бумажной фабрике
🛍️ Возможность приобрести сувениры ручной работы
👨👩👧👦 Подходит для семей с детьми
Что можно увидеть
Мечеть Биби-Ханум
Восточный базар
Усыпальница Амира Темура
Площадь Регистан
Описание экскурсии
Тайны ковров ручной работы
На производстве, где шелковые и шерстяные ковры ткутся вручную, вы увидите, как рождаются знаменитые восточные узоры. Вам раскроют древние секреты ковроткачества и познакомят с разными способами, которые применяются в этом искусстве: от отмотки коконов до окрашивания. Вы сможете сделать пару узелков на коврах и оставить свою подпись, а также заказать ковер с собственным орнаментом.
Бумажная фабрика
Самаркандская шёлковая бумага появилась в городе в 8 веке и широко использовалась в Средней Азии, Европе, Китае. На фабрике вы узнаете об особенностях сырья, из которого делают бумагу (и это не шёлк!). А журчание речушек и сама аура места подарят приятное чувство умиротворения.
Гончарная мастерская
В кишлаке Конигил ремесленники добывают особый вид глины, из которого создают невероятные керамические изделия. Они по-разному звенят и украшены разными типами узоров, характерных только для самаркандской школы керамистов. На гончарном круге под руководством мастера можно создать своё произведение и увезти его в качестве сувенира.
Мельничная маслобойня
На маслобойне, работающей с помощью водной мельницы, мы расскажем и покажем, как выжимают льняное масло, которое используют для самаркандского плова и других узбекских блюд.
Площадь Регистан
На знаменитой площади мы поднимемся на один высоких минаретов по древним винтовым лесенкам и посмотрим на город с высоты птичьего полета. А затем послушаем, как в одном из келий талантливый музыкант играет на многих национальных инструментах.
Организационные детали
На экскурсию вы можете смело брать детей — искусства и ремёсла обычно им очень нравится, ведь ребята тоже могут принять участие в изготовлении бумаги и поработать на гончарном круге. Им также будет интересно взобраться на минарет
Дополнительные расходы: входные билеты, детский керамический мастер-класс, подъём на минарет, визит к музыканту, обед
Оплатить остаток стоимости экскурсии на месте вы можете наличными в любой валюте или переводом
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джамшед — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1109 туристов
Мы — команда профессиональных гидов в Узбекистане. Уже много лет мы организовываем и проводим интереснейшие туры и экскурсии по всей стране. С радостью раскроем для вас красоту городов и природы, покажем гостеприимство местных жителей, познакомим с древними ремёслами и национальной кухней. Будет интересно и душевно!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
41
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Юлия
Привет, Джамшед! Я довезла лепешку до Москвы,порезала на кусочки,как ты научил,посушила и наслаждалась вкусом ещё пару недель! 😀 А ещё мы привезли много-много-много прекрасных впечатлений-о деревне мастеров, фабрике ковров,о милых сусликах читать дальшеуменьшить
на городище,о колокольчиках,которые у вас почему-то называют подснежниками.. Спасибо за гостеприимство,спасибо за интересный экскурс в народные ремёсла,спасибо за неформальный подход и отдельная благодарность за быстро организованную поездку в Бухару! Это было незабываемо! Всем,кто в свой маршрут ставит Самарканд,очень рекомендую этого прекрасного гида,который организует вам посещение таких объектов,о которых вы ничего не найдёте в туристических путеводителях! С безмерной благодарностью и массой прекрасных впечатлений,бабушка маленькой Алисы 🙌🏻
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Марина
огромная благодарность за экскурсию. очень познавательно, столько открытий. попробовали сложный процесс создания ковров. с заботой организован маршрут. была вода, а во время грозы - зонтики. всех благ и процветания!
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Наталья
Экскурсия подарила самые яркие, позитивные эмоции. Мы посетили все заявленные места, а также, по нашей просьбе, обсерваторию Улугбека. Попробовали вкуснейшие манты, самсу и плов, пообедав в популярном у местных заведении. читать дальшеуменьшить
Джамшед -великолепный рассказчик, очень эрудированный. Маршрут был продуман до мелочей, достопримечательности чередовались с ремесленными фабриками и мастерскими, что позволило максимально комфортно воспринимать информацию. По окончании экскурсии заехали на рынок, Джамшед помог нам выбрать фрукты и сладости. На любые наши вопросы мы получали подробный ответ, также Джамшед дал полезные советы по дальнейшей нашей поездке в Узбекистане. Получили большое удовольствие от экскурсии, от приятного общения, узнали очень многое и просто влюбились в Самарканд!
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Ирина
Чудесная экскурсия! Мы были семьей с 2мя детьми - 13 и 5 лет, и изначально искали вариант, который был бы интересен и взрослым, и подошел бы для детей. И это читать дальшеуменьшить
идеальный вариант с точки зрения насыщенности программы, удобства передвижения на автомобиле, и возможности корректировки маршрута. Например, дочка захотела есть и мы отправились отведать самаркандский плов 😋. Фабрика ковров точно стоящее место, а дети оценили фабрику, где изготавливается бумага, потому что там также можно пройти мастер-класс по гончарному делу, а ещё покормить барашков, которые там живут, и это отдельный восторг для малышей. Джамшед очень интересный рассказчик, приятный в общении, очень интеллигентный, внимательный. В конце экскурсии, которая затянулась по нашей вине, он забронировал нам ресторан и отвез туда. Кроме этого потом помог с гидом в другом городе. А дочка получила от него памятный подарок, потому что была молодец 😁
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Валерия
Невероятная экскурсия!!! Тщательно продуманный маршрут, легкая подача материала и отличное чувство юмора. Джамшед молодец, профессионал своего дела!!! Самарканд прекрасен все в изразцах которые на солнце сверкают и придают таинственность и читать дальшеуменьшить
величие этому древнему городу. Узнала много интересного не только про Самарканд но и про самаркандскую шелковую бумагу, про ковры и их сакральные знаки,раскрыли значения каллиграфических надписей на стенах памятников,и помимо всего успели попробовать плов и нежнейшую самсу. Спасибо огромное Джамшед!!!
+2
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Mikhail
Отличная экскурсия, когда уж посмотрел все знаковые медресе, мавзолеи и другие красоты Самарканда. Особенно, если вы с детьми Посмотрели фабрику кофров, поучаствовали в производстве бумаги, зашли на маслобойню, гончарную мастерскую Помимо этого за дополнительную плату была возможность самим испечь лепешки и тут же съесть их с чаем Джамшед - очень приятный и профессиональный гид! Благодарим
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