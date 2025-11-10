Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Мы прогуляемся по грандиозному этнографическому парку «Вечный город» со стилизованной под старину изящной архитектурой в свете ночных огней, приятной набережной и аутентичными ремесленными лавочками. Насладимся красотой ярких фонтанов с разноцветной подсветкой и увидим ночной Регистан и Гур Эмир.

Описание экскурсии Историко-этнографический парк «Вечный город» Мы погуляем по современному парку, раскрывающему культурное наследие страны. Вы увидите шедевры местных зодчих, украшенные традиционными орнаментами и мозаиками. Пройдёте по набережной канала, где в советское время проходили международные соревнования по гребле. В летнее время года насладитесь Поющими фонтанами. Я расскажу, как и кем создавался этот масштабный проект. Главная площадь Регистан в свете ночных огней Трудно представить безлюдными самаркандские улицы, но ночь диктует свои правила. Город становится таинственным, загадочным и ещё более волшебным. Чтобы погрузиться в атмосферу восточной сказки, я отвезу вас на главную площадь Регистан. Мы оценим еë фантастическую подсветку и сделаем роскошные фото. Таинственный Гур Эмир Гур Эмир — усыпальница Тамерлана — становится более таинственной и безлюдной ночью, где я вам расскажу всё про этого великого полководца и разные легенды, связанные с этим комплексом.

