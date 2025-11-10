Мы прогуляемся по грандиозному этнографическому парку «Вечный город» со стилизованной под старину изящной архитектурой в свете ночных огней, приятной набережной и аутентичными ремесленными лавочками. Насладимся красотой ярких фонтанов с разноцветной подсветкой и увидим ночной Регистан и Гур Эмир.
Время начала: 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Описание экскурсииИсторико-этнографический парк «Вечный город» Мы погуляем по современному парку, раскрывающему культурное наследие страны. Вы увидите шедевры местных зодчих, украшенные традиционными орнаментами и мозаиками. Пройдёте по набережной канала, где в советское время проходили международные соревнования по гребле. В летнее время года насладитесь Поющими фонтанами. Я расскажу, как и кем создавался этот масштабный проект. Главная площадь Регистан в свете ночных огней Трудно представить безлюдными самаркандские улицы, но ночь диктует свои правила. Город становится таинственным, загадочным и ещё более волшебным. Чтобы погрузиться в атмосферу восточной сказки, я отвезу вас на главную площадь Регистан. Мы оценим еë фантастическую подсветку и сделаем роскошные фото. Таинственный Гур Эмир Гур Эмир — усыпальница Тамерлана — становится более таинственной и безлюдной ночью, где я вам расскажу всё про этого великого полководца и разные легенды, связанные с этим комплексом.
Ежедневно с 15:30 до 19:30 (время начала).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вечный город
- Площадь Регистан
- Гур Эмир
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 15:30 до 19:30 (время начала).
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
