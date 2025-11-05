читать дальше

еще на кануне мастер-класса! А какой мы плов приготовили 🤗🤗🤗 если честно не первый раз в Узбекистане и пробовали плов в разных городах: Ташкенте, Бухаре и в Самарканде, но именно плов приготовленный под чутким руководством в теплой и гостеприимной семье вкусней не ели нигде и действительно много интересных нюансов от которых зависит вкус плова!!! Если кто планируют и хочет узнать тонкости по приготовлению плова рекомендую Фаёза вы будете в восторге!!! И конечно мы планируем приготовить самаркандский плов дома так как все внимательно записывали и снимали на видео ☺️