Приглашаются все желающие на уникальный мастер-класс по приготовлению восточного плова в Самарканде.
Участники освоят искусство выбора ингредиентов, узнают секреты приготовления зирвака и использования специй. В завершение вас ждёт традиционная чайная церемония и дегустация.
Это идеальная возможность провести время в приятной компании, освоить новые навыки и насладиться вкусом настоящего восточного плова
Участники освоят искусство выбора ингредиентов, узнают секреты приготовления зирвака и использования специй. В завершение вас ждёт традиционная чайная церемония и дегустация.
Это идеальная возможность провести время в приятной компании, освоить новые навыки и насладиться вкусом настоящего восточного плова
5 причин купить этот мастер-класс
- 🍛 Освоение традиционного рецепта
- 🧑🍳 Живой формат обучения
- ☕ Традиционная чайная церемония
- 👥 Общение в уютной атмосфере
- 📜 Секреты выбора ингредиентов
Время начала: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30
Описание мастер-классаГотовим плов по восточным традициям Приглашаю вас на уютный домашний мастер-класс, где мы вместе приготовим ароматный и рассыпчатый плов по восточным традициям. Вы сможете насладиться живым форматом, узнать секреты выбора мяса и зирвака, а также освоить техники использования специй и масла. В конце мастер-класса вас ждёт традиционная чайная церемония, общение в уютной атмосфере и дегустация готового блюда. На занятии вы научитесь правильно подбирать ингредиенты, готовить плов на плите или в казане, делать зирвак как в Самарканде и избегать типичных ошибок.
Каждый день в 10:30
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Мастер-класс
- Дегустация
- Чайная церемония
Где начинаем и завершаем?
Начало: Республика Узбекистан, город Самарканд, улица Н. Шукурова 5
Завершение: Н. Шукурова 5
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 10:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
5 ноя 2025
Хочу поблагодарить семью Фаёза за гостеприимство и за очень полезный и интересный мастер-класс по приготовлению самаркандского плова 🙏🙏🙏 Фаёз очень быстро отреагировал на нашу бронь и мы обсудили все детали
И
Инес
5 ноя 2025
Отличный мастер-класс и чудесная домашняя атмосфера, очень рекомендую!
Д
Дмитрий
10 окт 2025
Отлично проведенное время с пользой! Фаез научил ПРАВИЛЬНОМУ приготовлению самаркандского плова. Очень надеюсь что дома получится не хуже! Внимательное отношение Фаеза как к своим давним знакомым или родственникам! Рекомендую дополнительно к ароведкнному мастер-классу воспользоваться и другими предложениями организатора!!!
M
Maksim
1 окт 2025
Отличный мастер класс для тех кто хочет узнать вживую фишечки приготовления плова. Фаёс замечательный повар и собеседник. Узнали для себя много нового, хорошо пообщались и поели вкусного плова!
С
Сергей
30 сен 2025
И
Ирина
30 сен 2025
А
Анна
22 сен 2025
Прекрасный мастер-класс в домашней уютной атмосфере! Очень гостеприимные хозяева, а плов получился просто отменный) спасибо большое Фаёзу за такой душевный и вкусный день!
Д
Дмитрий
17 сен 2025
Мастер своего дела
Е
Елена
13 сен 2025
Это больше чем просто мастер класс. Вас приглашают в гости где вы узнаете как живут местные жители и проникнете в секреты приготовления плова. С виду процесс незамысловатый и под силу
А
Артём
10 сен 2025
Очень понравилось!
Благодаря Фаёзу познакомился с домашней атмосферой узбекского дома. Мы вместе готовили вкусную еду, общались на любые темы, время пролетело незаметно!
Благодаря Фаёзу познакомился с домашней атмосферой узбекского дома. Мы вместе готовили вкусную еду, общались на любые темы, время пролетело незаметно!
Д
Динислам
9 сен 2025
Большая благодарность семье Фаеза за потрясающий мастер-класс! Наконец-то узнал секреты настоящего самаркандского плова. Очень вкусно! желаю вам успехов и процветания вашему делу! С уважением, Динислам
А
Артём
31 авг 2025
Один из самых замечательных и душевных мастер-классов на моей памяти.
Нам удалось окунуться в реальную жизнь Узбекистана, где смешиваются традиции предков и актуальные тенденции. Было очень интересно обсудить с гидом и
Нам удалось окунуться в реальную жизнь Узбекистана, где смешиваются традиции предков и актуальные тенденции. Было очень интересно обсудить с гидом и
Входит в следующие категории Самарканда
Похожие экскурсии из Самарканда
Групповая
до 15 чел.
Узбекский плов: кулинарный мастер-класс в Самарканде
Откройте для себя секреты узбекской кухни на мастер-классе по приготовлению плова. Путешествие в мир вкусов ждет вас
Начало: На площади Регистан
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
13 ноя в 16:00
$40 за человека
Групповая
Самаркандский плов своими руками
Откройте для себя искусство приготовления самаркандского плова. Научитесь готовить это блюдо с использованием уникальных специй и традиционных рецептов
Начало: На улице Ломоносова
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
13 ноя в 11:00
€25 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Как приготовить самаркандский плов: мастер-класс в традиционном доме
Приглашаем вас стать частью уникального кулинарного путешествия и научиться готовить самаркандский плов в аутентичной обстановке
Завтра в 10:00
13 ноя в 10:00
$95 за всё до 3 чел.