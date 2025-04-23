Самарканд — город о величие и неповторимости, которого слагали стихи не одно поколение поэтов и историков.
История гласит, что Самарканд возник, как пленительный оазис в пустыни на пересечении главных торговых путей и дорог в Средней Азии, привлекая купцов, путников и путешественников своим благоприятным климатом, обилием фруктов, живописной природой и необыкновенной душевной красотой своих обитателей вот уже на протяжении многих столетий.
История гласит, что Самарканд возник, как пленительный оазис в пустыни на пересечении главных торговых путей и дорог в Средней Азии, привлекая купцов, путников и путешественников своим благоприятным климатом, обилием фруктов, живописной природой и необыкновенной душевной красотой своих обитателей вот уже на протяжении многих столетий.
Описание экскурсииЧто вас ждёт:• «Регистаном» называли главные площади в городах Среднего Востока. Самаркандская площадь является самым известным регистаном благодаря расположенным на ней медресе Улугбека (1417—1420 гг.), медресе Шердор (1619—1636 гг.) и медресе Тилля-Кари (1646—1660 гг.). В 2001 г. этот ансамбль вместе с другими древними историческими зданиями Самарканда был включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Некрополь Шахи-Зинда. Свою историю он ведет с 11 века, когда был основан на окраине Афрасиаба, где и велась его застройка вплоть до 15 века. На юго-восточном склоне Афрасиаба был погребен Кусам ибн Аббас, который погиб в бою. Однако, как гласят старинные легенды, на самом деле Аббас не погиб, а спустился в глубокие подземные колодцы, дабы вернуться в назначенный день. Благодаря этому, он получил прозвище "Живой царь" - Шахи-Зинда, которое и дало название всему комплексу.
- Самарканд – сердце Великого Шёлкового пути, издревле находился в центре и на пересечении караванных дорог. Неудивительно, что здесь сохранились традиции производства уникальных ковров из шёлка по старинным технологиям, которые передавались мастерами своим ученикам. Если вы хотите воочию увидеть процесс изготовления ковров, то посещение фабрики «Худжум» может стать ярчайшим впечатлением из вашего путешествия по самаркандской земле.
- Мавзолей Гур-Эмир — особо значимая историческая достопримечательность Самарканда. Тут покоятся Амир Темур, члены его семьи, духовный наставник и его знаменитый внук Мирзо Улугбек. Изначально Гур-Эмир строили для Мухаммеда Султана, который скончался в 1403 году и приходился внуком Амиру Темуру.
- Мечеть Биби-Ханым (букв. «старшая принцесса») (официальное название — соборная или пятничная мечеть Масжиди джами) (узб. Bibi-Xonim masjidi) — архитектурный памятник 1399—1404 годов в Самарканде, грандиозная соборная мечеть Тамерлана, богато украшенная изразцами, резным мрамором и росписями. Восстановлена из руин в конце XX века. Памятник находится на улице Ислама Каримова.
- Посетить Самарканд и не побывать на базаре – значит, упустить одно из самых интересных приключений. Много лет тому назад рынки служили главными стратегическими объектами торговли на Великом Шелковом пути. Сиабский базар в Самарканде является одним из интереснейших и древнейших мест города, которое должен увидеть каждый турист. Торговые ряды раскинулись на более чем пяти гектарах и располагаются под навесами, которые защищают рынок летом от знойного солнца, а зимой от ветров и осадков.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Регистан
- Некрополь Шахи-Зинда
- Фабрика «Худжум»
- Мавзолей Гур-Эмир
- Мечеть Биби-Ханым
- Базар
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты (около 17$/чел.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Для вас удобном месте
Завершение: Шахи-Зинда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Денис
23 апр 2025
Экскурсия была весьма познавательной благодаря гиду Джамшиду. Человек профессионал своего дела, причём весь маршрут и время планирует так, чтоб экскурсантам было максимально комфортно.
Однозначно рекомендую!
Однозначно рекомендую!
Ф
Фируза
6 апр 2025
Мы были в Самарканде 3 апреля 2025. Незабываемые впечатления! У нас, к сожалению был один день, спасибо огромное экскурсоводу Жамшеду, который грамотно организовал все, начиная от встречи ранним утром на
А
Арик
4 янв 2025
Входит в следующие категории Самарканда
Похожие экскурсии из Самарканда
Индивидуальная
до 4 чел.
Место встречи - Самарканд: индивидуальная экскурсия
Самарканд удивит вас роскошной архитектурой, богатой историей и уникальными ремеслами. Погрузитесь в сказочную атмосферу города
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
$140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
О Самарканде с любовью
Увидеть, услышать и почувствовать главное о сказочном городе на обзорной экскурсии
Завтра в 06:30
15 ноя в 06:30
$188 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное о Самарканде и фрески Афросиаба
Раскрыть тайны древнего Самарканда через фрески согдийцев
Сегодня в 16:30
Завтра в 07:30
$129 за всё до 4 чел.