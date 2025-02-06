Фотосессия в национальных нарядах на главной площади Самарканда.
Описание фото-прогулки
Позвольте себе сиять
Вначале немного расскажу о городе. Затем проведем красивую и необычную фотосессию в национальных нарядах на главной площади Самарканда. Регистан — одна из великолепнейших площадей мира в центре старого Самарканда. Слово «Регистан» в переводе с фарси дословно означает «песчаное место». Вы получите незабываемые впечатления!
Одно платье на выбор входит в стоимость Фотографируем на телефон i
PHONE 14 pro MAX, либо на Ваш телефон.
Ответы на вопросы
Что включено
- Платье 1 цвет на выбор
- Входной билет для фотосессии
Что не входит в цену
- Входной билет - 5$
- Второе платье доплата 20$
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
О
Ольга
6 фев 2025
Отличная фотосессия,все прошло замечательно. Встретились вовремя, сделали потрясающие кадры, Нисо посоветовала места,которые стоит посетить, рассказала об истории Самарканда.
Т
Теона
6 фев 2025
Отличная фотосессия,все прошло замечательно. Встретились вовремя, сделали потрясающие кадры, Нисо посоветовала места,которые стоит посетить, рассказала об истории Самарканда.
Н
Наталья
20 янв 2025
