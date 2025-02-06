Позвольте себе сиять

Вначале немного расскажу о городе. Затем проведем красивую и необычную фотосессию в национальных нарядах на главной площади Самарканда. Регистан — одна из великолепнейших площадей мира в центре старого Самарканда. Слово «Регистан» в переводе с фарси дословно означает «песчаное место». Вы получите незабываемые впечатления!

Одно платье на выбор входит в стоимость Фотографируем на телефон i

PHONE 14 pro MAX, либо на Ваш телефон.