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Фотопрогулка
1.5 часа
Популярное предложение
Фотопрогулка по Регистану в Самарканде: погружение в историю и культуру
Познакомьтесь с историческим сердцем Самарканда через уникальный опыт фотопрогулки в национальных нарядах
Начало: На площади Регистан
«Фотографии я делаю на iPhone 14 с отличной камерой»
Расписание: ежедневно в 08:15
17 июня в 08:15
19 июня в 08:15
€75 за человека
Фотопрогулка
4 часа
Фотопрогулка по легендарному Самарканду
Причудливые изразцы, голубые купола и колоритные улицы Самарканда - все это вы запечатлеете на фотопрогулке. Увлекательные рассказы и яркие фотографии ждут вас
«В этом поможет моя фотопрогулка»
17 июня в 09:00
19 июня в 09:00
€100 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Атмосферный Самарканд на рассвете: фото-прогулка с дегустацией плова
Почувствуйте волшебство Самарканда на рассвете: архитектурные шедевры, пустынные улицы и вкусный плов ждут вас
«С первыми лучами солнца — как и на закате — архитектурные шедевры Самарканда переливаются магическими красками, что мы и запечатлеем на фотографиях»
Сегодня в 10:30
Завтра в 05:30
€125 за всё до 4 чел.
скидка
29%
Фотопрогулка
2 часа
Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить
Индивидуальная экскурсия по Самарканду за 2 часа: Гур-Эмир, Рухабад, Регистан и улочки Старого города. Погружение в атмосферу Востока с мини-фотосессией
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
«А ещё во время прогулки я устрою для вас мини-фотосессию на фоне сказочных мавзолеев, медресе, мечетей, бирюзовых куполов и расписных дверей»
Сегодня в 10:00
10 июня в 08:00
68€48 за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия в Самарканде: создайте незабываемые воспоминания с профессиональным фотографом
Приглашаем на индивидуальную фотосессию в Самарканде! Получите уникальные снимки на фоне исторических локаций, таких как Площадь Регистан и Шахи-Зинда
«Я предложу вам две локации для фотосессии на выбор:»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€100 за всё до 2 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
5.5 часов
Самарканд: обзорная экскурсия + профессиональная фотосессия
Увидеть главные достопримечательности города и получить шикарные снимки на память
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
«На площади Регистан к нам на 1 час присоединится профессиональный фотограф и проведёт для вас полноценную фотосессию на фоне сказочной восточной архитектуры»
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:30
323€275 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Экскурсия и фотосессия в Самарканде: впечатления и красочные наряды
Вас ждет погружение в мир красоты и истории Самарканда с профессиональной фотосессией в национальных нарядах
«Площадь Регистан — место с яркой энергетикой, где можно сделать невероятные фотографии и видео, на которых шлейф платья будет волшебно развеваться на ветру»
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:30
от €170 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
6 часов
Архитектурные шедевры: фотопрогулка по историческим сокровищам Самарканда
Начало: Университетский бульвар, памятник А. Тимура
«Доплата составит (от 1 до 2 человек — 80$, до 5 человек — 120$), за проведение фотосессии на площади Регистан на профессиональном уровне — 40$»
Расписание: Ежедневно по расписанию
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$100 за всё до 10 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
3 часа
«50 оттенков бирюзового»: авторская фотопрогулка по Самарканду
Увидеть самые яркие уголки города и пополнить соцсети отличными снимками
Начало: У вашего отеля
«При этом возможна дополнительная плата за такую фотосъемку (введена администрацией)»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
150€135 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Фотосессия с экскурсией в Самарканде
Начало: Отель, вокзал, аэропорт
«Все это будет сопровождаться шикарной фотосессией, которая точно запомнится вам надолго»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$190 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
6 часов
Душевный и солнечный Самарканд: трансфер + обзорная экскурсия + фотосессия
Программа 3 в 1 с самыми яркими достопримечательностями города
«Включено: трансфер, сопровождение гида, фотосессия и дегустация местной кухни»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€170 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРезеда2 июня 2024Замечательная случилась экскурсия, все очень интересно и доступно, Нисо по нашей просьбе скорректировала маршрут, так как мы ранее уже посетили
- ЕЕвгения1 июня 2024Нисо очень приятный экскурсовод, чувствуется педагогический бэкграунд. Пожалуй, по структурированности материала это была лучшая экскурсия за время нашего путешествия. Единственное, чего
- ЕЕкатерина1 июня 2024Огромное спасибо Нисо за великолепную экскурсию. Нам все очень понравилось, очень рекомендую!!! И еще получите прекрасные фотографии.
- ЕЕлена31 мая 2024Заказывала экскурсию в свой день рождения, нас было 7 подруг) Шохрух был вежлив и приятен с самого начала общения в вотсап,
- ВВалерий28 мая 2024Великолепно! Шохрух - идеальный наш проводник в мир истории Самарканда. Потрясающий русский язык его завораживает, а знание материала - восхищает!
- ННаталья18 мая 2024Были в Самарканде 15,16 мая. Шохрук - отличный Гид! Если брать пятибалльную систему, то пять с большим плюсом! Отлично спланировал нам экскурсии
- ННаталья14 мая 2024Наш сказочный день в Самарканде! Нашем гидом был Султан! Прекрасный воспитанный и эрудированный молодой человек. Очень комфортно и по времени и
- ММарина12 мая 2024Шохрух- интеллигентный,начитанный,увлеченный молодой человек. Пешая прогулка прошла на" ура". Шохрух прислушивался к нашим пожеланиям,помогал советом. Огромное спасибо, Шохрух, от всей нашей семьи) Рекомендуем!
- ЗЗлата11 мая 2024Сегодня провели экскурсию по историческим сокровищам Самарканда. Шохрух практически сразу ответил и написал в WhatsApp при бронировании. Держал связь и
- MMarina10 мая 2024Фотосессия - отличный аттракцион)). Весело и интересно. Единственное надо учитывать что аренда одного костюма женского стоит 500 000 сум (40$). Сама экскурсия проходит пешком, между объектами передвижение на такси. Шохрух отличный рассказчик, хорошо преподносит исторический материал, интересно и познавательно). Большое спасибо 🙏
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Фотопрогулки»
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