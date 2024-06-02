Фотосессии в Самарканде с личным фотографом

Найдено 11 экскурсий в категории «Фотопрогулки» в Самарканде на русском языке, цены от €48, скидки до 29%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотопрогулка по Регистану в мини-группе
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
3 отзыва
Популярное предложение
Фотопрогулка по Регистану в Самарканде: погружение в историю и культуру
Познакомьтесь с историческим сердцем Самарканда через уникальный опыт фотопрогулки в национальных нарядах
Начало: На площади Регистан
«Фотографии я делаю на iPhone 14 с отличной камерой»
Расписание: ежедневно в 08:15
17 июня в 08:15
19 июня в 08:15
75 за человека
Фотопрогулка по легендарному Самарканду
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
75 отзывов
Фотопрогулка по легендарному Самарканду
Причудливые изразцы, голубые купола и колоритные улицы Самарканда - все это вы запечатлеете на фотопрогулке. Увлекательные рассказы и яркие фотографии ждут вас
«В этом поможет моя фотопрогулка»
17 июня в 09:00
19 июня в 09:00
100 за всё до 5 чел.
Атмосферный Самарканд на рассвете или на закате
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
7 отзывов
Атмосферный Самарканд на рассвете: фото-прогулка с дегустацией плова
Почувствуйте волшебство Самарканда на рассвете: архитектурные шедевры, пустынные улицы и вкусный плов ждут вас
«С первыми лучами солнца — как и на закате — архитектурные шедевры Самарканда переливаются магическими красками, что мы и запечатлеем на фотографиях»
Сегодня в 10:30
Завтра в 05:30
125 за всё до 4 чел.
Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить
🚶 Пешая
скидка
29%
Фотопрогулка
2 часа
11 отзывов
Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить
Индивидуальная экскурсия по Самарканду за 2 часа: Гур-Эмир, Рухабад, Регистан и улочки Старого города. Погружение в атмосферу Востока с мини-фотосессией
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
«А ещё во время прогулки я устрою для вас мини-фотосессию на фоне сказочных мавзолеев, медресе, мечетей, бирюзовых куполов и расписных дверей»
Сегодня в 10:00
10 июня в 08:00
6848 за всё до 8 чел.
Профессиональная фотосессия в Самарканде
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
1 отзыв
Фотосессия в Самарканде: создайте незабываемые воспоминания с профессиональным фотографом
Приглашаем на индивидуальную фотосессию в Самарканде! Получите уникальные снимки на фоне исторических локаций, таких как Площадь Регистан и Шахи-Зинда
«Я предложу вам две локации для фотосессии на выбор:»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
100 за всё до 2 чел.
Самарканд: обзорная экскурсия + профессиональная фотосессия
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
5.5 часов
3 отзыва
Самарканд: обзорная экскурсия + профессиональная фотосессия
Увидеть главные достопримечательности города и получить шикарные снимки на память
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
«На площади Регистан к нам на 1 час присоединится профессиональный фотограф и проведёт для вас полноценную фотосессию на фоне сказочной восточной архитектуры»
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:30
323275 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Самарканду с фотосессией в национальных нарядах
🚗 На машине
Фотопрогулка
4 часа
1 отзыв
Экскурсия и фотосессия в Самарканде: впечатления и красочные наряды
Вас ждет погружение в мир красоты и истории Самарканда с профессиональной фотосессией в национальных нарядах
«Площадь Регистан — место с яркой энергетикой, где можно сделать невероятные фотографии и видео, на которых шлейф платья будет волшебно развеваться на ветру»
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:30
от 170 за всё до 4 чел.
Архитектурные шедевры: фотопрогулка по историческим сокровищам Самарканда
Фотопрогулка
6 часов
3 отзыва
Архитектурные шедевры: фотопрогулка по историческим сокровищам Самарканда
Начало: Университетский бульвар, памятник А. Тимура
«Доплата составит (от 1 до 2 человек — 80$, до 5 человек — 120$), за проведение фотосессии на площади Регистан на профессиональном уровне — 40$»
Расписание: Ежедневно по расписанию
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$100 за всё до 10 чел.
«50 оттенков бирюзового»: авторская фотопрогулка по Самарканду
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
3 часа
«50 оттенков бирюзового»: авторская фотопрогулка по Самарканду
Увидеть самые яркие уголки города и пополнить соцсети отличными снимками
Начало: У вашего отеля
«При этом возможна дополнительная плата за такую фотосъемку (введена администрацией)»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
150135 за всё до 4 чел.
Фотосессия с экскурсией в Самарканде
Фотопрогулка
5 часов
Фотосессия с экскурсией в Самарканде
Начало: Отель, вокзал, аэропорт
«Все это будет сопровождаться шикарной фотосессией, которая точно запомнится вам надолго»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$190 за всё до 4 чел.
Душевный и солнечный Самарканд: трансфер + обзорная экскурсия + фотосессия
🚗 На машине
Фотопрогулка
6 часов
Душевный и солнечный Самарканд: трансфер + обзорная экскурсия + фотосессия
Программа 3 в 1 с самыми яркими достопримечательностями города
«Включено: трансфер, сопровождение гида, фотосессия и дегустация местной кухни»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
170 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Резеда
    2 июня 2024
    Фотопрогулка по легендарному Самарканду
    Замечательная случилась экскурсия, все очень интересно и доступно, Нисо по нашей просьбе скорректировала маршрут, так как мы ранее уже посетили
    читать дальше

    усыпальницу, вместо нее посетили фабрику по производству ковров. Нисо современная и очень приятная девушка, дала рекомендации по последующему пребыванию в Узбекистане, так как далее мы направляемся в Ташкент. По ходу всей прогулки фотографировала нас и фото действительно получились отличными, я довольна, аирдроп в помощь и все фото по окончании прогулки у нас. Также Нисо обещала сделать рилсы на свой вкус, я их ожидаю с нетерпением. Спасибо за интересную прогулку, желаем побольше благодарных туристов.

  • Е
    Евгения
    1 июня 2024
    Фотопрогулка по легендарному Самарканду
    Нисо очень приятный экскурсовод, чувствуется педагогический бэкграунд. Пожалуй, по структурированности материала это была лучшая экскурсия за время нашего путешествия. Единственное, чего
    читать дальше

    не хватило, это фотопрогулки. Наверное, нужно было заранее обозначить наши приоритеты, договориться об аренде костюмов (хотя перед поездкой я читала, что аренда есть на Регистане). У нас по крайней мере было так: мы слушали экскурсию на Регистане, думая, что сейчас пойдем арендовать костюмы и делать красивые фоточки в третьем медресе (его так и не посетили), проходим за Нисо через какие-то ворота и оказывается, что всё, мы ушли с Регистана и обратно дороги нет (ну то есть только в обход и через кассу). С учетом цен а достопримечательности для иностранцев было обидненько. В общем, экскурсию рекомендую, но только на берегу договаривайтесь, если вы хотите получить именно фотопрогулку.

    Нисо очень приятный экскурсовод, чувствуется педагогический бэкграунд. Пожалуй, по структурированности материала это была лучшая экскурсия заНисо очень приятный экскурсовод, чувствуется педагогический бэкграунд. Пожалуй, по структурированности материала это была лучшая экскурсия заНисо очень приятный экскурсовод, чувствуется педагогический бэкграунд. Пожалуй, по структурированности материала это была лучшая экскурсия за
  • Е
    Екатерина
    1 июня 2024
    Фотопрогулка по легендарному Самарканду
    Огромное спасибо Нисо за великолепную экскурсию. Нам все очень понравилось, очень рекомендую!!! И еще получите прекрасные фотографии.
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Самарканд: обзорная экскурсия + профессиональная фотосессия
    Заказывала экскурсию в свой день рождения, нас было 7 подруг) Шохрух был вежлив и приятен с самого начала общения в вотсап,
    читать дальше

    экскурсия очень понравилась, нас никто не торопил, но при этом Шохрух интересно отвечал на все наши вопросы, рассказал очень много интересного про историю Самарканда❤️ Огромный + что Шохрух еще прекрасно фотографирует и снимает видео, осталось много красивых кадров со всех мест! Фотосессия в Регистане была великолепной! Всем уделили внимание и все остались счастливые с прекрасной памятью об этой чудесной стране😍 Да что говорить, просто посмотрите фото🤩

    Заказывала экскурсию в свой день рождения, нас было 7 подруг)Заказывала экскурсию в свой день рождения, нас было 7 подруг)Заказывала экскурсию в свой день рождения, нас было 7 подруг)Заказывала экскурсию в свой день рождения, нас было 7 подруг)Заказывала экскурсию в свой день рождения, нас было 7 подруг)
  • В
    Валерий
    28 мая 2024
    Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить
    Великолепно! Шохрух - идеальный наш проводник в мир истории Самарканда. Потрясающий русский язык его завораживает, а знание материала - восхищает!
    читать дальше

    Получили колоссальное удовольствие от правильно спланированной прогулки и узнали много нового от нашего гида. Мы в восторге! Большое спасибо! Рекомендуем однозначно!

  • Н
    Наталья
    18 мая 2024
    Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить
    Были в Самарканде 15,16 мая. Шохрук - отличный Гид! Если брать пятибалльную систему, то пять с большим плюсом! Отлично спланировал нам экскурсии
    читать дальше

    на два дня! Посетили почти все достопримечательности Самарканда! Шохрук очень интересно рассказывает историю! Показал нам все красоты Самараканда. Нам очень понравилась его подача информации, всё четко и очень понятно, большой плюс - идеальный русский язык! Просто идеальный! А еще Шохрук прекрасный фотограф, такие подбирал нам локации и делал фото - загляденье! По его рекомендации были на мастер классе по приготовлению плова в местном доме, кроме плова нас угостили шурпой, самсой, зелёным чаем и сладостями! Заехали на семейную фабрику ковров ручной работы, стали свидетелями уникальных, изысканных произведений, будете в Самарканде обязательно посетите это удивительное место! Я была восхищена этой семьёй, их трудолюбием, и той страстью и любовью, которую они вкладывают в продолжение семейной традиции. Отдельное спасибо Шохруку за помощь в покупке билетов на пригородные поезда! Большое вам спасибо, Шохрук! Вы умный, интересный, скромный и интеллигентный парень. Очень клиентоориентированный, коммуникабельный и позитивный! Буду вас рекомендовать всем своим знакомым, кто поедет в Самарканд!

  • Н
    Наталья
    14 мая 2024
    Атмосферный Самарканд на рассвете или на закате
    Наш сказочный день в Самарканде! Нашем гидом был Султан! Прекрасный воспитанный и эрудированный молодой человек. Очень комфортно и по времени и
    читать дальше

    по скорости. Все в вашем темпе, помимо исторических фактов, ответит на все ваши вопросы. И сделает шикарные фото(я научила). От души рекомендую данную экскурсию и данного гида.

  • М
    Марина
    12 мая 2024
    Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить
    Шохрух- интеллигентный,начитанный,увлеченный молодой человек. Пешая прогулка прошла на" ура". Шохрух прислушивался к нашим пожеланиям,помогал советом. Огромное спасибо, Шохрух, от всей нашей семьи) Рекомендуем!
    Шохрух- интеллигентный,начитанный,увлеченный молодой человек. Пешая прогулка прошла на" ура". Шохрух прислушивался к нашим пожеланиям,помогал советом. Огромное
  • З
    Злата
    11 мая 2024
    Архитектурные шедевры: фотопрогулка по историческим сокровищам Самарканда
    Сегодня провели экскурсию по историческим сокровищам Самарканда. Шохрух практически сразу ответил и написал в WhatsApp при бронировании. Держал связь и
    читать дальше

    уточнял, что дополнительно хочется посмотреть. У меня сегодня день рождения. Шохрух в подарок заказал профессионального фотографа на площадь Регистан. Огромная благодарность за такой подарок. Очень интересно и при этом ненавязчиво рассказывает исторические факты и события по ходу следования экскурсии. Мы захотели на обед манты и Шохрух свозил нас на вкусный обед. Нагулялись в приятной компании. Сами мы бы столько точно за 1 день не осмотрели и столько не узнали. Мои однозначные рекомендации. Оцениваю экскурсию и гида на 5 из 5. Благодарю 🙏🏻

  • M
    Marina
    10 мая 2024
    Самарканд: обзорная экскурсия + профессиональная фотосессия
    Фотосессия - отличный аттракцион)). Весело и интересно. Единственное надо учитывать что аренда одного костюма женского стоит 500 000 сум (40$). Сама экскурсия проходит пешком, между объектами передвижение на такси. Шохрух отличный рассказчик, хорошо преподносит исторический материал, интересно и познавательно). Большое спасибо 🙏
    Фотосессия - отличный аттракцион)). Весело и интересно. Единственное надо учитывать что аренда одного костюма женского стоит 500 000 сум (40$)Фотосессия - отличный аттракцион)). Весело и интересно. Единственное надо учитывать что аренда одного костюма женского стоит 500 000 сум (40$)Фотосессия - отличный аттракцион)). Весело и интересно. Единственное надо учитывать что аренда одного костюма женского стоит 500 000 сум (40$)Фотосессия - отличный аттракцион)). Весело и интересно. Единственное надо учитывать что аренда одного костюма женского стоит 500 000 сум (40$)

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Фотопрогулка по Регистану в мини-группе
  2. Фотопрогулка по легендарному Самарканду
  3. Атмосферный Самарканд на рассвете или на закате
  4. Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить
  5. Профессиональная фотосессия в Самарканде
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Площадь Регистан
  2. Самое главное
  3. Мечеть Биби-Ханым
  4. Некрополь Шахи Зинда
  5. Сиабский Базар
  6. Восточный базар
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июне 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 48 до 275 со скидкой до 29%. Туристы уже оставили гидам 104 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Самарканда, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана на русском языке
ХорошоТам