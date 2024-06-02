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на два дня! Посетили почти все достопримечательности Самарканда! Шохрук очень интересно рассказывает историю! Показал нам все красоты Самараканда. Нам очень понравилась его подача информации, всё четко и очень понятно, большой плюс - идеальный русский язык! Просто идеальный! А еще Шохрук прекрасный фотограф, такие подбирал нам локации и делал фото - загляденье! По его рекомендации были на мастер классе по приготовлению плова в местном доме, кроме плова нас угостили шурпой, самсой, зелёным чаем и сладостями! Заехали на семейную фабрику ковров ручной работы, стали свидетелями уникальных, изысканных произведений, будете в Самарканде обязательно посетите это удивительное место! Я была восхищена этой семьёй, их трудолюбием, и той страстью и любовью, которую они вкладывают в продолжение семейной традиции. Отдельное спасибо Шохруку за помощь в покупке билетов на пригородные поезда! Большое вам спасибо, Шохрук! Вы умный, интересный, скромный и интеллигентный парень. Очень клиентоориентированный, коммуникабельный и позитивный! Буду вас рекомендовать всем своим знакомым, кто поедет в Самарканд!