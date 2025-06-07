В лучах заката мы отправимся в путешествие сквозь века, прогуливаясь по восточной сказке Самарканда. Начнём в Шахи Зинде — некрополе, где в тишине сумерек оживает величие древней архитектуры. Затем нас
Описание экскурсии
Приглашаем вас на вечернюю экскурсию по Самарканду — городу, где легенды оживают в свете заката, а каждый уголок наполнен дыханием веков. В мягких сумерках древние медресе, мечети и мавзолеи раскрываются иначе: голубые мозаики начинают светиться изнутри, а купола и арки словно рассказывают свои истории. Мы проведём вас по самым знаковым местам, чтобы вы не просто увидели Самарканд, а прочувствовали его магию. Ваш вечер начнётся у ансамбля Шахи Зинда — одной из самых таинственных святынь Востока. Под закатным небом голубые и лазурные плитки мавзолеев вспыхнут особыми оттенками, создавая живую картину. Здесь, среди древних арок, вы услышите легенды о святом Кусаме ибн Аббасе и узнаете, почему это место считается духовным сердцем города. Далее наш путь приведёт вас к мечети Биби Ханум — символу любви и величия. В вечерних сумерках её огромные своды и арки кажутся ещё более внушительными, а история о том, как Тамерлан воздвиг этот храм в честь своей любимой, оживёт в нашем рассказе. Легенды, стены и тишина ночного Самарканда создадут особую атмосферу. Когда на город опустится ночь, вы окажетесь на площади Регистан — сердце Самарканда и всей Средней Азии. Под светом фонарей медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари превращаются в настоящую сказку. Мы расскажем вам, почему именно здесь вершились судьбы караванов и ханств, а ночные огни подчеркнут величие этого древнего торгового и образовательного центра. Завершится вечер у Гур Эмира — мавзолея Тамерлана. Купол и стены этого величественного памятника, освещённые мягким светом, будут хранить вечернюю тишину. Вы услышите истории о завоеваниях и мечтах Тамерлана, стоя у его последнего пристанища. Вечерний Самарканд — это не просто экскурсия. Это прогулка сквозь тишину столетий, где каждый камень помнит своего создателя, а каждая улица шепчет старинные легенды. Под звёздным небом, в бликах фонарей, город откроется вам по-новому — как сокровище Востока, наполненное жизнью и тайнами. Присоединяйтесь к нашему путешествию в мир, где прошлое становится ближе. Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Шохи Зинда
- Биби Ханум
- Площадь Регистан
- Гури Амир
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
7 июн 2025
Гид очень интересно и много рассказывал
Все было очень красиво
Т
Татьяна
30 апр 2025
Шикарно! Нам Камила очень понравилась 🥰 девочка - умничка! Самый главный показатель, это то, что ребенок не ныл пол дня 😁 а наоборот слушал ее внимательно, и задавал ей кучу вопросов. Мы в восторге!
