Откройте тайны дворцов Тимура! Вас ждет увлекательная экскурсия по древнему колоритному Самарканду, пешком или на комфортабельном автомобиле, как вам будет удобнее.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииПомимо осмотра главных достопримечательностей вас ждет посещение действующего старого базара, где вы сможете приобрести по местным ценам сладости, знаменитые самаркандские лепешки, овощи, специи, халаты и т. д. По сезону можно посетить и лавандовую ферму. Выпить чая и сделать красивое фото на поле с цветами и закатом Важная информация: Вам понадобится удобная обувь и полная зарядка телефона.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей и склеп полководца
- Главная площадь города
- Древний базар
- Кладбище Тимуридов
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Транспорт и входные билеты на достопримечательности
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости
Завершение: Древний базар
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Вам понадобится удобная обувь и полная зарядка телефона
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Самарканда
Похожие экскурсии из Самарканда
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Самарканда - в древний Шахрисабз: индивидуальная экскурсия
Шахрисабз - зелёный город с богатой историей. Посетите мавзолеи, мечети и дворцы, связанные с Амиром Тимуром, и насладитесь горными пейзажами
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 3 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Шахрисабз и великие памятники династии Тимуридов
Изучить сооружения, которые должны были превратить город во вторую роскошную столицу империи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$95
$100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Шахрисабз и великие памятники династии Тимуридов
Начало: Ваш отель
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$85 за всё до 4 чел.