Мои заказы

По следам Тимуридов

Откройте тайны дворцов Тимура! Вас ждет увлекательная экскурсия по древнему колоритному Самарканду, пешком или на комфортабельном автомобиле, как вам будет удобнее.
По следам Тимуридов
По следам Тимуридов
По следам Тимуридов
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Помимо осмотра главных достопримечательностей вас ждет посещение действующего старого базара, где вы сможете приобрести по местным ценам сладости, знаменитые самаркандские лепешки, овощи, специи, халаты и т. д. По сезону можно посетить и лавандовую ферму. Выпить чая и сделать красивое фото на поле с цветами и закатом Важная информация: Вам понадобится удобная обувь и полная зарядка телефона.

Вы сами выбираете дату и время

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мавзолей и склеп полководца
  • Главная площадь города
  • Древний базар
  • Кладбище Тимуридов
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Что не входит в цену
  • Транспорт и входные билеты на достопримечательности
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости
Завершение: Древний базар
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Вам понадобится удобная обувь и полная зарядка телефона
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Самарканда

Похожие экскурсии из Самарканда

Из Самарканда - в древний Шахрисабз
На машине
7 часов
44 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Самарканда - в древний Шахрисабз: индивидуальная экскурсия
Шахрисабз - зелёный город с богатой историей. Посетите мавзолеи, мечети и дворцы, связанные с Амиром Тимуром, и насладитесь горными пейзажами
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 3 чел.
Шахрисабз и великие памятники династии Тимуридов
На машине
7 часов
-
5%
35 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Шахрисабз и великие памятники династии Тимуридов
Изучить сооружения, которые должны были превратить город во вторую роскошную столицу империи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$95$100 за всё до 4 чел.
Шахрисабз и великие памятники династии Тимуридов
5 часов
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Шахрисабз и великие памятники династии Тимуридов
Начало: Ваш отель
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$85 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Самарканде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Самарканде