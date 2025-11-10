Самарканд был одним из важнейших городов на пути древнего торгового маршрута: здесь находился крупный центр производства шёлковых тканей — главного товара караванов. На экскурсии вы познакомитесь с традициями этого тонкого ремесла. Посетите бумажную и ковровую фабрики, а также поучаствуете в мастер-классе по вышивке платков.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание экскурсии
В нашей программе:
- Бумажная фабрика. В деревне Конигиль вы посетите предприятие, на котором изготавливают знаменитую на весь мир шёлковую бумагу по технологии VIII века.
- Площадь Регистан. Вы рассмотрите памятники архитектуры XV-XVII веков. А главное, посетите мастер-класс по изготовлению шёлковых шарфов и научитесь основам восточной вышивки «сюзане».
- Ковровая фабрика. Мастера покажут вам технологию ковроткачества и поделятся главными секретами в плетении шёлковых ковров. Самаркандские мастера на протяжении многих поколений занимались изготовлением изделий из шёлка. Вы узнаете об истории развития шёлкового производства и познакомитесь с традиционными орнаментами, которыми украшали искусные работы. Восток — дело тонкое, и тонкость проявляется во всём. Вы увидите, что каждый узор имеет своё значение и символику.
Каждый день с 9:00 до 18:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Регистан
- Ковровая фабрика
- Бумажная фабрика
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости до бронирования
Завершение: Мавзолей Гур-Эмир ул. Оксарой, 1 https://yandex. ru/navi/org/57510713981
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 9:00 до 18:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
