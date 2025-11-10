Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Самарканд был одним из важнейших городов на пути древнего торгового маршрута: здесь находился крупный центр производства шёлковых тканей — главного товара караванов. На экскурсии вы познакомитесь с традициями этого тонкого ремесла. Посетите бумажную и ковровую фабрики, а также поучаствуете в мастер-классе по вышивке платков.