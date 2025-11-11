Индивидуальная экскурсия по Самарканду с упором на живые впечатления: лаванда, базары, ремёсла, сакральные места и вкусная еда. Без перегруза историей — только город, который вы почувствуете.
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание экскурсии
Эта экскурсия — не просто рассказ о датах и событиях. Это знакомство с Самаркандом через его вкусы, ароматы и тактильные ощущения. Что вас ждет:
- Встреча в заранее оговорённом месте — отель, вокзал, аэропорт или любая удобная точка в городе;
- Фабрика ковров. Знакомство с традиционным ручным ткачеством. Вы увидите весь процесс создания ковров и сможете потрогать готовые изделия;
- Бумажная фабрика. Посещение мастерской, где бумагу изготавливают так же, как это делали в древности — из тутовых веток, вручную;
- Лавандовое поле (в сезон). Поездка в фотогеничную и ароматную локацию за городом. Идеально для отдыха, фото и вдохновения (доступно примерно с мая по июль);
- Сиабский рынок. Настоящее гастрономическое сердце Самарканда. Можно попробовать местные фрукты, лепёшки, сладости и купить что-то на память;
- Обед. Остановка в аутентичном заведении, где питаются местные — с пловом, шурпой, самсой или лагманом по вашему выбору (оплачивается отдельно);
- Шахи-Зинда. Один из самых красивых ансамблей мавзолеев Востока. Прогуляемся по улице, вымощенной тайной и мозаикой;
- Обсерватория Улугбека. Увидим, как задолго до телескопов люди смотрели на звёзды и измеряли Вселенную;
- Могила Святого Даниила. Святое место, уважаемое представителями всех религий. Тихое, зелёное и очень особенное место силы;
• Завершение экскурсии. Возвращение в отель или любое удобное место по городу. Важная информация:
- Возьмите с собой: удобную обувь, головной убор, воду, фотоаппарат. Лавандовое поле доступно в сезон (примерно с мая по июль);
- Маршрут гибкий — по желанию можно сделать акценты на ремёслах, гастрономии или фотолокациях.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Фабрика ковров
- Бумажная фабрика
- Лавандовое поле (в сезон)
- Сиабский рынок
- Шахи-Зинда
- Обсерватория Улугбека
- Могила Святого Даниила
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Вода
- Wi-Fi.
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Возьмите с собой: удобную обувь, головной убор, воду, фотоаппарат. Лавандовое поле доступно в сезон (примерно с мая по июль)
- Маршрут гибкий - по желанию можно сделать акценты на ремёслах, гастрономии или фотолокациях
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
