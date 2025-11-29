Описание экскурсииПриглашаю вас на увлекательное знакомство с Самаркандом — древним городом, где величие империи Тимура и поэзия Востока переплетаются в каждом камне. Мы начнём с легендарной площади Регистан — трёх медресе, украшенных бирюзовыми изразцами и тончайшей каллиграфией. Здесь оживает история науки, духовности и архитектуры. Затем посетим мавзолей Гур-Эмир, усыпальницу Амура Тимура и его потомков, где под золотым куполом покоится создатель великой державы. Далее нас ждёт мечеть Биби-Ханым, построенная в честь любимой жены Тимура, и базар Сиаб, где царит аромат специй и восточного хлеба. Мы также пройдём к некрополю Шахи-Зинда — городу вечных душ, поражающему красотой мозаик и священной атмосферой. Посетим обсерваторию Улугбека, где внук Тимура изучал звёзды, создавая один из самых точных астрономических каталогов XV века. Это путешествие подарит вам ощущение прикосновения к вечности. Самарканд не просто город — это поэма, написанная камнем, небом и светом. Шахрисабз — родина Амура Тимура, древний Кеш, где началась история его великой империи. Приглашаю вас в путешествие в город, который сам Тимур называл “своим сердцем”. Мы увидим остатки грандиозного дворца Ак-Сарай, некогда блиставшего позолотой и узорами, и узнаем, почему его ворота стали символом величия всей эпохи. Затем посетим ансамбль Дорус-Саодат — усыпальницу семьи Тимура, где был похоронен его сын, и комплекс Дорус-Тиловат, где покоятся выдающиеся религиозные учёные и наставники. Вы прогуляетесь по старым улицам, где сохранилась атмосфера XIV века, услышите легенды о детстве Тимура и его восхождении к власти. Шахрисабз не просто город — это живая летопись становления личности, чьё имя вписано в историю мира.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Экскурсия по Самарканду:
- Площадь Регистан
- Мавзолей Гур-Эмир
- Мечеть Биби-Ханым
- Некрополь Шахи-Зинда
- Обсерватория Улугбека
- Экскурсия по Шахрисабзу:
- Дворец Ак-Сарай
- Ансамбль Дорус-Саодат
- Комплекс Дорус-Тиловат
Что включено
- Услуга сертифицированного гида
- Встреча/проводы
- Корректировка маршрута по вашему желанию
Что не входит в цену
- Входные билеты
Место начала и завершения?
Самарканд
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Самарканда
Похожие экскурсии из Самарканда
Мини-группа
до 10 чел.
Самарканд - сказочный город на Шёлковом пути
Совершить путешествие по многовековой истории одного из древних городов Средней Азии
Начало: У мавзолея Амира Темура (Гур Эмир)
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$18 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Уникальное путешествие по Самарканду: от древности до современности
Погрузитесь в мир узбекской культуры и истории с экскурсией, раскрывающей скрытые сокровища Самарканда за один день
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
$150 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Здравствуй, Самарканд: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в тайны Самарканда: мавзолей Тамерлана, площадь Регистан и мечеть Биби-Ханым ждут вас
Начало: У мавзолея Тимура
1 дек в 09:00
2 дек в 09:00
$109 за всё до 4 чел.