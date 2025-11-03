Еще несколько необычных экскурсий в Самарканде

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на молодость она прекрасно подготовленный специалист с обширной базой знаний по своей специальности. Очень хорошо знает исторические места Самарканда, а самое главное очень интересно отвечает на все возникающие в ходе экскурсии вопросы. Экскурсия пешая, поэтому будьте готовы к усталости, хотя исторические объекты рядом и маршрут продуман хорошо. Но, Элеонора и с этим справилась, она отслеживала ситуацию, частенько усаживал нас на имеющиеся на объектах скамейки и продолжала рассказывать об интересных подробностях этого места. В ходе перемещений между историческими местами Элеонора ещё ухитрялась рассказывать о современном Самарканде (его обычаях и местных жителях). Что напрягало, так это, я так считаю, очень большое количество торговых точек с различными сувенирными товарами непосредственнона внутри достопримечательностей. Ну и за вход на каждый объект нужно брать билеты, благо очередей не было. Но гид конечно здесь не причём. Экскурсию очень рекомендую, врядли кого-нибудь она оставит равнодушным с таким гидом. Из всех объектов мне лично очень понравился мавзолей Тамерлана, это знаковая личность для Самаркада, да и для всего Узбекистана. Ну ещё в качестве совета туристам, постарайтесь перед посещением Самарканда (да и наверно это касается любого исторического места) хоть мало-мальски ознакомиться с его основными историческими вехами, от этого экскурсия будет ещё интересней, потому что вы сможете общаться с гидом на одном языке, я имею ввиду историческом.