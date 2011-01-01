Еще несколько необычных экскурсий в Самарканде

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Здравствуй, Самарканд!

Посетить главные достопримечательности волшебного города и услышать его историю и легенды

Элеанора
Элеанора – представитель из Самарканда
Много веков Самарканд был ключевым пунктом Великого шелкового пути.

Вы узнаете, какие города и страны он связывал, каких великих полководцев поразил своей красотой и на судьбы каких народов повлиял.

А также услышите о современной жизни города: его людях, традициях и культуре!
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €52 за экскурсию

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Здравствуй, Самарканд!
Здравствуй, Самарканд!

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Самарканда
Гуляя по старинным улицам города, вы раскроете тайны мавзолея великого Тамерлана, посетите величественную площадь Регистан и услышите, когда и для кого был построен таинственный комплекс с бирюзовыми куполами Шахи Зинда. А в грандиозной мечети Биби-Ханым узнаете, насколько властными могут быть женщины Самарканда!

Самарканд изнутри
Вы познакомитесь с творчеством местных ремесленников и дизайнеров и рассмотрите великолепную коллекцию одного археолога. Попробуете отменный самаркандский плов и лепешки из тандыра в чайхане и научитесь торговаться на старейшем базаре города, который впечатлит вас яркими красками и ароматами свежих фруктов 🍎 и сочных овощей.

Организационные детали

  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: мавзолей Тимура — 25 тысяч сум, Регистан — 40 тысяч сум, мечеть Биби-Ханым — 25 тысяч сум, Шахи Зинда — 20 тысяч сум. Дети до 7 лет бесплатно.
Начало и место завершения
🚩 у мавзолея Тимура
Здравствуй, Самарканд!
Здравствуй, Самарканд!
Здравствуй, Самарканд!
Здравствуй, Самарканд!
Здравствуй, Самарканд!
Здравствуй, Самарканд!
Здравствуй, Самарканд!
Здравствуй, Самарканд!
Здравствуй, Самарканд!
Здравствуй, Самарканд!
Здравствуй, Самарканд!
Здравствуй, Самарканд!
Здравствуй, Самарканд!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Элеанора
Элеанора
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеанора. Я и мои коллеги родились и выросли в Самарканде, нас связывают золотые студенческие годы. Мы профессиональные гиды, нашими наставниками были историки, археологи и архитекторы-реставраторы. С большим удовольствием расскажем вам интересные факты и легенды о величественном Самарканде!
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