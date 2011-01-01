Еще несколько необычных экскурсий в Самарканде

«Визитные карточки» Самарканда Гуляя по старинным улицам города, вы раскроете тайны мавзолея великого Тамерлана, посетите величественную площадь Регистан и услышите, когда и для кого был построен таинственный комплекс с бирюзовыми куполами Шахи Зинда. А в грандиозной мечети Биби-Ханым узнаете, насколько властными могут быть женщины Самарканда!
Самарканд изнутри Вы познакомитесь с творчеством местных ремесленников и дизайнеров и рассмотрите великолепную коллекцию одного археолога. Попробуете отменный самаркандский плов и лепешки из тандыра в чайхане и научитесь торговаться на старейшем базаре города, который впечатлит вас яркими красками и ароматами свежих фруктов 🍎 и сочных овощей.
Организационные детали
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: мавзолей Тимура — 25 тысяч сум, Регистан — 40 тысяч сум, мечеть Биби-Ханым — 25 тысяч сум, Шахи Зинда — 20 тысяч сум. Дети до 7 лет бесплатно.
Начало и место завершения
🚩 у мавзолея Тимура
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеанора. Я и мои коллеги родились и выросли в Самарканде, нас связывают золотые студенческие годы. Мы профессиональные гиды, нашими наставниками были историки, археологи и архитекторы-реставраторы. С большим удовольствием расскажем вам интересные факты и легенды о величественном Самарканде!