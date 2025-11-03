Еще несколько необычных экскурсий в Самарканде

Самарканд - ключевой пункт Великого шелкового пути.
На экскурсии вы узнаете, какие города и страны он связывал, каких великих полководцев поразил своей красотой и на судьбы каких народов повлиял.
Гуляя по старинным
На экскурсии вы узнаете, какие города и страны он связывал, каких великих полководцев поразил своей красотой и на судьбы каких народов повлиял.
Гуляя по старинным
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Посещение исторических памятников
- 🍽 Попробовать местные блюда
- 🛍 Торговля на старейшем базаре
- 🎨 Знакомство с ремесленниками
- 📜 Узнать о Великом шелковом пути
Что можно увидеть
- Мавзолей Тамерлана
- Площадь Регистан
- Комплекс Шахи Зинда
- Мечеть Биби-Ханым
Описание экскурсии
«Визитные карточки» Самарканда
Гуляя по старинным улицам города, вы раскроете тайны мавзолея великого Тамерлана, посетите величественную площадь Регистан и услышите, когда и для кого был построен таинственный комплекс с бирюзовыми куполами Шахи Зинда. А в грандиозной мечети Биби-Ханым узнаете, насколько властными могут быть женщины Самарканда!
Самарканд изнутри
Вы познакомитесь с творчеством местных ремесленников и дизайнеров и рассмотрите великолепную коллекцию одного археолога. Попробуете отменный самаркандский плов и лепешки из тандыра в чайхане и научитесь торговаться на старейшем базаре города, который впечатлит вас яркими красками и ароматами свежих фруктов и сочных овощей.
Организационные детали
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Входные билеты не включены в стоимость: мавзолей Тимура — 25 тысяч сум, Регистан — 40 тысяч сум, мечеть Биби-Ханым — 25 тысяч сум, Шахи Зинда — 20 тысяч сум. Дети до 7 лет бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У мавзолея Тимура
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеанора — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 3 часа 10 минут
Провели экскурсии для 341 туриста
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеанора. Я и мои коллеги родились и выросли в Самарканде, нас связывают золотые студенческие годы. Мы профессиональные гиды, нашими наставниками были историки, археологи и архитекторы-реставраторы. С большим удовольствием расскажем вам интересные факты и легенды о величественном Самарканде!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 51 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ходили на экскурсию с гидом Рушаной. Гид замечательная, слушать ее одно удовольствие: рассказывает и живо и интересно, отвечает на любые вопросы, эмоционально откликается на настроение экскурсантов. Программа самого тура отличная: прошли за 5 часов весь исторический город, всё увидели без спешки. Полное погружение в город и его историю и суперское начало визита в Узбекистан. Искренне рекомендую!
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P
Очень добрая и ламповая экскурсия по Самарканду с Элеонорой!
Узнали много интересных местных традиций и неожиданных деталей о городе, которые сами бы точно не нашли.
Всё прошло в отличной динамике, с чётким таймингом — 4 часа пролетели быстро. Элеонора очень глубоко отвечает на вопросы и умеет подстроиться под интересы группы.
Отличный вариант, чтобы по-настоящему прочувствовать Самарканд. Рекомендую!
Узнали много интересных местных традиций и неожиданных деталей о городе, которые сами бы точно не нашли.
Всё прошло в отличной динамике, с чётким таймингом — 4 часа пролетели быстро. Элеонора очень глубоко отвечает на вопросы и умеет подстроиться под интересы группы.
Отличный вариант, чтобы по-настоящему прочувствовать Самарканд. Рекомендую!
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6 января побывали на индивидуальной экскурсии "Здравствуй, Самарканд". С погодой повезло и это очень немаловажный фактор. Гидом была Элеонора, зашла за нами в отель и мы двинулись в историю… Несмотря
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Нам очень повезло с погодой и с экскурсией! Встреча прям на вокзале и далее удобный маршрут (сразу оговорили, что в нашем случае лучше на машине передвигаться и больше успеть). Успели мы все! Эмоции и вкусный обед самаркандским пловом. Спасибо!
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Нам очень понравилась экскурсия. Была замена и экскурсию проводила Динара. Самарканд очень понравился. Динара очень интересно рассказывает. Экскурсия прошла живо и увлекательно. Динара любит и знает свой город, его историю. Слушать ее рассказ - большое удовольствие. Однозначно рекомендуем экскурсию.
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М
Добрый день!
Экскурсия неплохая, маршрут выстроен грамотно, немного не хватило глубины знаний экскурсовода.
НО! хочу выразить благодарность, что девушка пошла нам на встречу и провела экскурсию в нужную нам дату и время! Спасибо, что выручили.
Экскурсия неплохая, маршрут выстроен грамотно, немного не хватило глубины знаний экскурсовода.
НО! хочу выразить благодарность, что девушка пошла нам на встречу и провела экскурсию в нужную нам дату и время! Спасибо, что выручили.
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