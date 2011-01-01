Еще несколько необычных экскурсий в Самарканде

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Самарканда

Гуляя по старинным улицам города, вы раскроете тайны мавзолея великого Тамерлана, посетите величественную площадь Регистан и услышите, когда и для кого был построен таинственный комплекс с бирюзовыми куполами Шахи Зинда. А в грандиозной мечети Биби-Ханым узнаете, насколько властными могут быть женщины Самарканда!

Самарканд изнутри

Вы познакомитесь с творчеством местных ремесленников и дизайнеров и рассмотрите великолепную коллекцию одного археолога. Попробуете отменный самаркандский плов и лепешки из тандыра в чайхане и научитесь торговаться на старейшем базаре города, который впечатлит вас яркими красками и ароматами свежих фруктов 🍎 и сочных овощей.

Организационные детали