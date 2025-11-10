Я покажу вам Самарканд, каким его ждешь: город всех оттенков синего и ароматов специй, город Тамерлана и Великого Шелкового пути.
Изучая мавзолеи Гур-Эмир и Шахи-Зинда, площадь Регистан, Мечеть Биби-Ханум и обсерваторию, вы разберетесь в переплетениях истории Самарканда, узнаете о его настоящем и проникнетесь его теплотой. И конечно, мы не забудем о плове и базаре!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЧто вас ждёт:• Мавзолей Гур-Эмир — фамильная усыпальница великого Тамерлана и один из важнейших архитектурных ансамблей средневекового Востока. Вас впечатлит невероятное мастерство его исполнения: позолоченные росписи, ажурные решетки на окнах и купол, имитирующий звездное небо.
- Площадь Регистан — я раскрою историю этого удивительного места и помогу разобраться в архитектурных особенностях составляющих его строений.
- Биби-Ханым — одна из самых грандиозных мечетей всего мусульманского мира и крупнейшая пятничная мечеть Средней Азии того времени. Вы услышите, кому она посвящена, и полюбуетесь красотой ее интерьеров.
- Сиабский базар — бурлящий восточный рынок, где вы сможете попробовать самаркандские сладости и сухофрукты.
- Шахи-Зинда — место захоронения царственных особ и знати, похожее на средневековый город. Вы погуляете по его узким улочкам и насладитесь феноменальной красотой старинных мавзолеев.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Тамерлана
- Регистан
- Биби-Ханым
- Сиабский базар
- Шахи-Зинда
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Я встречу вас: вокзал/аэропорт/гостиница
Завершение: Вокзал/аэропорт/гостиница
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
