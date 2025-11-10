Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Я покажу вам Самарканд, каким его ждешь: город всех оттенков синего и ароматов специй, город Тамерлана и Великого Шелкового пути.



Изучая мавзолеи Гур-Эмир и Шахи-Зинда, площадь Регистан, Мечеть Биби-Ханум и обсерваторию, вы разберетесь в переплетениях истории Самарканда, узнаете о его настоящем и проникнетесь его теплотой. И конечно, мы не забудем о плове и базаре!