Самарканд — настоящая жемчужина Востока, в которой каждый камень и каждый уголок пронизан великим наследием восточной культуры.
Этот город — не просто архитектурные шедевры, это живая история, в которой каждый артефакт и сооружение рассказывает свою удивительную историю.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииПрогуливаясь по улочкам Самарканда, вы словно путешествуете сквозь времена, где каждое здание становится свидетелем великих событий и культурных традиций. Мавзолеи и мечети, словно символы величия и красоты, призывают вас окунуться в великую эпоху прошлого и насладиться ее великолепием. Самарканд — это не только исторический город, это место, где каждый камень пропитан атмосферой величия и вдохновения. Здесь вы находите себя в объятиях культурного наследия, готовые исследовать и понять его глубокий смысл и значение. Важная информация: Дополнительно оплачиваются входные билеты По вашему желанию мы также можем включить в экскурсию посещение фабрик по производству шелковой бумаги Экскурсия может быть полностью пешей или с использованием автотранспорта
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Регистан - жемчужина в сердце Самарканда
- Гур-Эмир - это сакральное пространство, где покоятся мавзолей великого Амира Тимура и его благородные потомки
- Ковровая фабрика - это истинное чудо ручной работы, где мастерство и страсть переплетаются в каждом узоре и нити
- Шахи Зинда - это мистическое место, где дух веков истории пронизывает каждый камень. Здесь архитектурные шедевры, украшенные изысканными узорами и деталями, словно живые свидетели древних легенд и великих событий
- Мечеть Биби-Ханим - это величественное сооружение, воплощение благородства и элегантности восточной архитектуры
- Сиябский рынок - это живописное место, где кипит жизнь и царит атмосфера восточной сказки с 8 века
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Я встречу Вас на вокзале/в гостинице/в аэропорту
Завершение: После экскурсии отвезу по нужному адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Дополнительно оплачиваются входные билеты
- По вашему желанию мы также можем включить в экскурсию посещение фабрик по производству шелковой бумаги
- Экскурсия может быть полностью пешей или с использованием автотранспорта
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
