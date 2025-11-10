Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Самарканд — настоящая жемчужина Востока, в которой каждый камень и каждый уголок пронизан великим наследием восточной культуры.



Этот город — не просто архитектурные шедевры, это живая история, в которой каждый артефакт и сооружение рассказывает свою удивительную историю.

Бехзод Ваш гид в Самарканде Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 6 часов Размер группы 1-4 человека $110 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии Прогуливаясь по улочкам Самарканда, вы словно путешествуете сквозь времена, где каждое здание становится свидетелем великих событий и культурных традиций. Мавзолеи и мечети, словно символы величия и красоты, призывают вас окунуться в великую эпоху прошлого и насладиться ее великолепием. Самарканд — это не только исторический город, это место, где каждый камень пропитан атмосферой величия и вдохновения. Здесь вы находите себя в объятиях культурного наследия, готовые исследовать и понять его глубокий смысл и значение. Важная информация: Дополнительно оплачиваются входные билеты По вашему желанию мы также можем включить в экскурсию посещение фабрик по производству шелковой бумаги Экскурсия может быть полностью пешей или с использованием автотранспорта

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату