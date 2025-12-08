Однодневная поездка из Самарканда в Шахрисабз — город Амир Темура. История, архитектура и атмосфера древнего Востока.
Описание экскурсииОткройте для себя древний Шахрисабз — город, подаривший миру великого полководца Амир Темура. Это место, где история буквально лежит под ногами, где каждый камень помнит эпоху великих свершений. Во время однодневной экскурсии вы увидите руины дворца Ак-Сарай, побываете в усыпальнице Темуридов, услышите легенды о мудрости и власти, прогуляетесь по улочкам старинного города и насладитесь видом на предгорья. Важная информация:
- Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле.
- Протяжённость маршрута — около 90 км. в одну сторону (из Самарканда) • Продолжительность всей поездки: 6–8 часов.
- Пожалуйста, наденьте удобную одежду и обувь, особенно в жаркий сезон.
- Не забудьте головной убор, солнцезащитные очки и воду.
- По желанию можно внести остановку на фотосессии в горах — уточните при бронировании.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Руины дворца Ак-Сарай
- Комплекс Дорус Саодат - мавзолей Темуридов
- Комплекс Дорус Тилават - мавзолей Шамсиддина Куляла
- Статуя и парк Амира Темура
- Панорамные точки с видом на горы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Ваш отель, либо по договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
