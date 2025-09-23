Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Амир Темур (Тамерлан) — личность уникальная, но неоднозначная.



Для одних он безжалостный воин, сокрушавший всё и вся на своём пути, для других — лидер своего народа.



Мы с вами прогуляемся по улочкам Шахрисабза, разгадаем тайну грандиозного Ак Сарая, отыщем гробницу великого завоевателя и разберёмся, действительно ли существует проклятие Тамерлана или это всё чья-то удачная выдумка. 5 1 оценка

Описание экскурсии К Ак Сарай через «Плато дьявола» Наш маршрут будет пролегать через таинственное «Плато дьявола». Вы увидите гранитные глыбы колоссальных форм, напоминающие лица демонов, фигуры диких животных и языческих божеств. Расскажу вам предание, связанное с этим местом. Первая остановка — Ак Сарай. Шахрисабз в первую очередь ассоциируется именно с этим дворцом Амира Темура. До наших дней здание не очень хорошо сохранилось, но мой друг-историк расскажет вам, как оно выглядело раньше. А также покажет точную мини-копию дворца размером с человеческий рост. После осмотра зайдём к нему в гости на чашечку чая. Древняя часть города На пешей части экскурсии немного погуляем по городу, посмотрим на торговые купола, останки древних бань, мечети и заглянем в галерею художника — творца макета того самого дворца Тамерлана. Из галереи попадём в мемориальный комплекс Дор-ут-Тиловат, построенный в 1370-1371 годах после смерти выдающегося религиозного деятеля Шамсиддина Кулала, основателя суфизма. «Комплекс власти» и ужин с видом на горы Посетим «комплекс власти» — Дорус Сиядат. Дойдём до склепа Амира Темура — того самого места, где он должен был быть похоронен. Расскажу, почему этого так и не произошло, и раскрою тайну проклятия Тамерлана. На обратном пути отвезу вас в душевное место, любимое многими местными жителями. Мы расположимся на удобных топчанах, закажем блюда из баранины, чай и полюбуемся видом на горы.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Плато дьявола

Ак Сарай

Мемориальный комплекс Дор-ут-Тиловат

«Комплекс власти» - Дорус Сиядат

Улочки Шахрисабза Что включено Услуга гида

Трансфер от отеля Что не входит в цену Входные билеты на памятники

Питание

Проживание

Что включено Услуга гида

Трансфер от отеля Что не входит в цену Входные билеты на памятники

Питание

Проживание

Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Ваш отель Завершение: Ваш отель или по желанию туриста Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в утренние часы. Экскурсия длится около 6 часов