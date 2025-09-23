Амир Темур (Тамерлан) — личность уникальная, но неоднозначная.
Для одних он безжалостный воин, сокрушавший всё и вся на своём пути, для других — лидер своего народа.
Мы с вами прогуляемся по улочкам Шахрисабза, разгадаем тайну грандиозного Ак Сарая, отыщем гробницу великого завоевателя и разберёмся, действительно ли существует проклятие Тамерлана или это всё чья-то удачная выдумка.
Описание экскурсииК Ак Сарай через «Плато дьявола» Наш маршрут будет пролегать через таинственное «Плато дьявола». Вы увидите гранитные глыбы колоссальных форм, напоминающие лица демонов, фигуры диких животных и языческих божеств. Расскажу вам предание, связанное с этим местом. Первая остановка — Ак Сарай. Шахрисабз в первую очередь ассоциируется именно с этим дворцом Амира Темура. До наших дней здание не очень хорошо сохранилось, но мой друг-историк расскажет вам, как оно выглядело раньше. А также покажет точную мини-копию дворца размером с человеческий рост. После осмотра зайдём к нему в гости на чашечку чая. Древняя часть города На пешей части экскурсии немного погуляем по городу, посмотрим на торговые купола, останки древних бань, мечети и заглянем в галерею художника — творца макета того самого дворца Тамерлана. Из галереи попадём в мемориальный комплекс Дор-ут-Тиловат, построенный в 1370-1371 годах после смерти выдающегося религиозного деятеля Шамсиддина Кулала, основателя суфизма. «Комплекс власти» и ужин с видом на горы Посетим «комплекс власти» — Дорус Сиядат. Дойдём до склепа Амира Темура — того самого места, где он должен был быть похоронен. Расскажу, почему этого так и не произошло, и раскрою тайну проклятия Тамерлана. На обратном пути отвезу вас в душевное место, любимое многими местными жителями. Мы расположимся на удобных топчанах, закажем блюда из баранины, чай и полюбуемся видом на горы.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Плато дьявола
- Ак Сарай
- Мемориальный комплекс Дор-ут-Тиловат
- «Комплекс власти» - Дорус Сиядат
- Улочки Шахрисабза
Что включено
- Услуга гида
- Трансфер от отеля
Что не входит в цену
- Входные билеты на памятники
- Питание
- Проживание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Ваш отель или по желанию туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в утренние часы.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ф
Филипп
23 сен 2025
