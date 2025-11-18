Мои заказы

Свет Самарканда: фотосессия в Регистане

Фототур «Свет Самарканда» — искусство в каждом кадре. Остановите время там, где оно почти не движется. Площадь Регистан — не просто архитектурное чудо, это живое сердце Самарканда.

Золотые купола, бирюзовые мозаики,
читать дальше

тишина утреннего города и величие медресе делают это место по-настоящему магическим. Здесь каждая деталь — история, а каждый угол — идеальный фон для вашей фотографии.

Мы приглашаем вас на вдохновляющий фототур с профессиональным фотографом, где вы не просто позируете — вы становитесь частью восточной сказки.

Свет Самарканда: фотосессия в Регистане
Свет Самарканда: фотосессия в Регистане
Свет Самарканда: фотосессия в Регистане

Описание фото-прогулки

Искусство в каждом кадре • Возможна индивидуальная или парная фотосессия Всё внимание — только вам. Фотограф работает с вами лично, помогает раскрыться в кадре и чувствовать себя уверенно.
  • Идеальное время — раннее утро (06:00–06:30) С первыми лучами солнца площадь наполняется мягким золотым светом, мозаика начинает сиять, а туристов ещё нет. Это лучшие минуты для съёмки, когда Регистан особенно величественен и тих.
  • Помощь в позировании и ракурсах Фотограф подскажет, как встать, куда повернуться, как уловить самый красивый свет — без лишней постановки, легко и естественно.

• Возможность фотосессии в национальных нарядах По желанию вы можете арендовать традиционный узбекский костюм — и почувствовать себя героем восточного романа. Важная информация:

  • Для вашего удобства платье необходимо взять за день до фотосессии, если она проводится рано утром. Платья можно приобрести на площади Регистан.
  • Готовые фотографии вам отправят через облако.
  • Стоимость: - на 2 человека с продолжительностью 1 час — 200$ - 3-5 человек с продолжительностью 2 часа — 350$ - 6-8 человек с продолжительностью 3 часа — 450$ - 9-10 человек с продолжительностью 3 часа — 500$.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги профессионального фотографа
  • Неограниченное количество снимков
  • Авторская цветокоррекция и обработка
  • 1 короткое видео-рилс
  • Готовые фото в течение 7-10 дней
Что не входит в цену
  • Транспорт/трансфер
  • Оплата за фотосессию на территории Регистан (23$)
  • Аренда национального платья: от 20$ до 60$
  • Если желаете многокадровый рилс: 35$
Место начала и завершения?
Площадь Регистан
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Для вашего удобства платье необходимо взять за день до фотосессии, если она проводится рано утром. Платья можно приобрести на площади Регистан
  • Готовые фотографии вам отправят через облако
  • Стоимость:
  • На 2 человека с продолжительностью 1 час - 200$
  • 3-5 человек с продолжительностью 2 часа - 350$
  • 6-8 человек с продолжительностью 3 часа - 450$
  • 9-10 человек с продолжительностью 3 часа - 500$
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Самарканда

Похожие экскурсии из Самарканда

Поездка по легендарному Самарканду с мобильной фотосессией
На машине
4 часа
125 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Поездка по легендарному Самарканду
Погрузитесь в мир Самарканда: история, культура и великолепные фотографии. Незабываемые моменты ждут вас на этой уникальной прогулке
Завтра в 09:00
19 ноя в 09:00
$140 за всё до 4 чел.
Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить
Пешая
2.5 часа
-
4%
175 отзывов
Фотопрогулка
до 7 чел.
Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить
Экспресс-знакомство с главными достопримечательностями + мини-фотосессия
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
$68$71 за всё до 7 чел.
Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить! (в группе)
Пешая
2.5 часа
-
7%
50 отзывов
Фотопрогулка
до 10 чел.
Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить! (в группе)
Эта экскурсия позволит за короткое время увидеть ключевые достопримечательности Самарканда: усыпальницу Тимуридов, мавзолей Рухабад и площадь Регистан
Начало: Мавзолей Гур-Эмир
Расписание: ежедневно в 10:00, 15:00 и 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 10:00
$26$28 за человека
У нас ещё много экскурсий в Самарканде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Самарканде