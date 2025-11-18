Фототур «Свет Самарканда» — искусство в каждом кадре. Остановите время там, где оно почти не движется. Площадь Регистан — не просто архитектурное чудо, это живое сердце Самарканда.
Золотые купола, бирюзовые мозаики,
Описание фото-прогулкиИскусство в каждом кадре • Возможна индивидуальная или парная фотосессия Всё внимание — только вам. Фотограф работает с вами лично, помогает раскрыться в кадре и чувствовать себя уверенно.
- Идеальное время — раннее утро (06:00–06:30) С первыми лучами солнца площадь наполняется мягким золотым светом, мозаика начинает сиять, а туристов ещё нет. Это лучшие минуты для съёмки, когда Регистан особенно величественен и тих.
- Помощь в позировании и ракурсах Фотограф подскажет, как встать, куда повернуться, как уловить самый красивый свет — без лишней постановки, легко и естественно.
• Возможность фотосессии в национальных нарядах По желанию вы можете арендовать традиционный узбекский костюм — и почувствовать себя героем восточного романа. Важная информация:
- Для вашего удобства платье необходимо взять за день до фотосессии, если она проводится рано утром. Платья можно приобрести на площади Регистан.
- Готовые фотографии вам отправят через облако.
- Стоимость: - на 2 человека с продолжительностью 1 час — 200$ - 3-5 человек с продолжительностью 2 часа — 350$ - 6-8 человек с продолжительностью 3 часа — 450$ - 9-10 человек с продолжительностью 3 часа — 500$.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги профессионального фотографа
- Неограниченное количество снимков
- Авторская цветокоррекция и обработка
- 1 короткое видео-рилс
- Готовые фото в течение 7-10 дней
Что не входит в цену
- Транспорт/трансфер
- Оплата за фотосессию на территории Регистан (23$)
- Аренда национального платья: от 20$ до 60$
- Если желаете многокадровый рилс: 35$
Место начала и завершения?
Площадь Регистан
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Для вашего удобства платье необходимо взять за день до фотосессии, если она проводится рано утром. Платья можно приобрести на площади Регистан
- Готовые фотографии вам отправят через облако
- Стоимость:
- На 2 человека с продолжительностью 1 час - 200$
- 3-5 человек с продолжительностью 2 часа - 350$
- 6-8 человек с продолжительностью 3 часа - 450$
- 9-10 человек с продолжительностью 3 часа - 500$
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Самарканда
