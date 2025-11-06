Самарканд: сердце древнего Востока Друзья, приглашаем вас в путешествие в сердце древнего Востока — Самарканд, город, где оживает история, а каждый уголок хранит дыхание прошлого. Под величественными сводами мавзолея Гур-Эмир вы прикоснётесь к истории Тимуридов, чья слава гремела от Индии до Средиземноморья. Здесь, среди мозаик и золотых узоров, вы ощутите мощь и величие, которые до сих пор витают в этих стенах. Мавзолей Рухабад предложит вам тишину и внутреннюю гармонию, а Регистан станет архитектурной симфонией, где каждая мозаика и арка рассказывают о знании и красоте. Мы неспешно пройдём по уютным улочкам Самарканда, где каждый камень дышит традицией, и вы услышите лёгкий шелест прошлого. Вы увидите, как создаются уникальные изделия, от тонкой керамики до изысканных тканей, что позволит вам прикоснуться к живой истории города. Важная информация:

Для посещения мечети важно правильно подобрать одежду: у мужчин — прикрытые колени и плечи, у женщин — прикрытые голова, ноги и руки.