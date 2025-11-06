За три часа вы прочувствуете Самарканд — неспешно, глубоко, красиво, по-восточному размеренно.
Мы пройдём по трём великим местам города, где стены хранят дыхание веков, а каждая деталь напоминает о богатой культуре и традициях. Это будет время, когда можно остановиться, вдохнуть атмосферу древнего города и позволить себе полное погружение в его величие и красоту.
Описание экскурсии
Самарканд: сердце древнего Востока Друзья, приглашаем вас в путешествие в сердце древнего Востока — Самарканд, город, где оживает история, а каждый уголок хранит дыхание прошлого. Под величественными сводами мавзолея Гур-Эмир вы прикоснётесь к истории Тимуридов, чья слава гремела от Индии до Средиземноморья. Здесь, среди мозаик и золотых узоров, вы ощутите мощь и величие, которые до сих пор витают в этих стенах. Мавзолей Рухабад предложит вам тишину и внутреннюю гармонию, а Регистан станет архитектурной симфонией, где каждая мозаика и арка рассказывают о знании и красоте. Мы неспешно пройдём по уютным улочкам Самарканда, где каждый камень дышит традицией, и вы услышите лёгкий шелест прошлого. Вы увидите, как создаются уникальные изделия, от тонкой керамики до изысканных тканей, что позволит вам прикоснуться к живой истории города. Важная информация:
Для посещения мечети важно правильно подобрать одежду: у мужчин — прикрытые колени и плечи, у женщин — прикрытые голова, ноги и руки.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гур-Эмир
- Рухабад
- Регистан
Что включено
- Услуга гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входной билет в Гур-Эмир - $6, 5
- Входной билет в Регистан - $8
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мавзолей Гур Эмир
Завершение: Площадь Регистан
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Для посещения мечети важно правильно подобрать одежду: у мужчин - прикрытые колени и плечи
- У женщин - прикрытые голова
- Ноги и руки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
R
Romualda
6 ноя 2025
Была замечательная экскурсия! Гид поразил нас глубиной знаний, широтой интеллекта, умением живо и интересно преподнести информацию. Благодаря ему мы погрузились в историю Самарканда и увезем с собой прекрасные воспоминания! Спасибо!
В
Виктор
15 окт 2025
Экскурсия с Парвизом — это сочетание профессионализма, обаяния и глубоких знаний.
М
Мария
15 окт 2025
Парвиз — потрясающий гид!
А
Алёна
13 окт 2025
Редко бывает, чтобы экскурсия с первых минут так увлекла. Слушала с большим интересом — всё было живо, искренне и с душой. Парвиз — настоящий профессионал и замечательный рассказчик! Спасибо за атмосферу, эмоции и вдохновение! От всей души рекомендую!
В
Вероника
12 окт 2025
Восхитительная прогулка по Самарканду с гидом-историком Парвизом! Каждая остановка — как страница живой истории.
Ю
Юлия
13 сен 2025
Всей семьей благодарим Парвиза за замечательную экскурсию! Он настолько увлечен своим делом и знает так много, что слушать его можно часами (что, собственно, мы и делали!). Все рассказывал, показывал, шутил, водил нас по прекрасному Самарканду даже дольше, чем было запланировано! Только положительные эмоции!
Д
Дмитрий
12 сен 2025
Замечательный экскурсовод - Парвиз. Начиная с первого контакта очень комфортное, обходительное общение. Профессионал, сказывается профильное образование (историк). Материал подается в доступной, интересной форме. Глубокое знание истории Самарканда вызывает уважение и
О
Оксана
8 сен 2025
Экскурсия с Парвизом превзошла все ожидания! Очень грамотный и увлечённый гид, рассказывает интересно и с душой, делясь не только историей города, но и атмосферой Самарканда. Спасибо за яркие впечатления — рекомендуем!
В
Вадим
8 сен 2025
Мне очень понравилась экскурсия! Парвиз — настоящий профессионал, рассказывает увлекательно и с глубоким знанием истории. Он уделил нам даже больше времени, чем планировалось, и это только добавило впечатлений. Всё прошло интересно, насыщенно и на высоком уровне!
В
Виктория
7 сен 2025
Были на экскурсии с Парвизом — и это оказалось великолепным опытом! Он прекрасный рассказчик, умеющий оживлять историю и показывать город во всех красках. Самарканд предстал перед нами не просто как набор фактов, а как живой, наполненный духом веков город. Чувствуется глубокое знание и гордость гида за свой родной край. Впечатления самые яркие, твёрдая пятёрка! Всем настоятельно рекомендую!
С
Сергей
7 сен 2025
Парвиз — человек, который искренне любит своё дело и умеет передать эту любовь другим. Экскурсия по Самарканду получилась живой, насыщенной фактами, историями и особой атмосферой города. В общении он лёгкий, доброжелательный и внимательный — именно таким и должен быть настоящий гид. Всем рекомендую!
А
Анна
30 авг 2025
Парвиз — это не просто гид, это человек, влюблённый в свой город и умеющий передать эту любовь каждому гостю. Его экскурсия — это не набор фактов, а настоящее путешествие с
Д
Даниил
30 авг 2025
Парвиз впечатлил глубокими знаниями истории и своей искренней доброжелательностью. Экскурсия получилась очень увлекательной: он рассказал о главных достопримечательностях Самарканда, поделился не только общеизвестными фактами, но и интересными деталями, о которых редко услышишь. На все вопросы отвечал с большим удовольствием. Смело рекомендую экскурсию с Парвизом!
А
Андрей
29 авг 2025
Нам посчастливилось побывать на экскурсии с Парвизом. Он настоящий историк, выросший в Самарканде и знает о городе всё. Очень увлекательно рассказывал о каждой достопримечательности. Среди других гидов Парвиз сразу выделяется
А
Арсений
29 авг 2025
27 августа мы побывали на экскурсии по Самарканду с Парвизом. Экскурсию выбирали буквально накануне, и очень хотелось попасть к настоящему профессионалу — ведь именно от гида зависит, каким останется впечатление
