Самарканд: самое-самое и немножко ещё Честно говоря, я даже немного вам завидую — ведь на прогулке вы откроете для себя столько шедевров этого уникального города! Вместе мы обойдём исторический центр и окрестности, Вперёд за непередаваемой атмосферой столицы империи Великого Тамерлана (Тимура)
Описание экскурсии
Итак, что же вы встретите на пути? Я покажу вам все самые важные места города. В программе экскурсии:
- Мавзолей Тамерлана — я расскажу вам о жизни великого полководца и поделюсь удивительными деталями его походов, зафиксированными историком Шерифиддином Али Йезди.
- Площадь Регистан — вы посетите главную площадь города и услышите, какие образовательные учреждения располагались здесь в Средние века и как в них строился процесс обучения.
- Мечеть Биби-Ханум — место, о котором веками слагали легенды. Одни говорили, что посещение мечети помогает вернуть слух. Другие твердили, что она осуществляет все желания. Мы разберёмся в этих таинственных сюжетах и оценим мастерство зодчих 15 века.
- Некрополь Шахи-Зинда — одна из самых ярких достопримечательностей Самарканда. Это целый старинный город, где покоятся знаменитые люди. Вы услышите о жизни и смерти представителей местной знати разных эпох.
- Сиабский базар — мы погуляем по настоящему восточному рынку, где уже сотни лет не перестаёт кипеть жизнь.
- Фабрика Худжум — вы увидите, как ткут шёлковые ковры по древней технологии. Цель этой фабрики — возродить ремесло наших предков.
