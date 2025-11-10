Мои заказы

Величественный Самарканд

Тур в Самарканд — это путешествие в волшебный мир Востока, где история и красота сочетаются в уникальном сочетании.

Во время тура вы посетите мавзолей Гур-Эмир, Шахи-Зинда, Регистан, мечети Биби-Ханум и Сияб базар, где вы сможете насладиться аутентичной атмосферой Самарканда.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30

Описание экскурсии

Уникальное путешествие в Самарканд

Тур в Самарканд — это великолепная возможность погрузиться в удивительный мир Востока. Самарканд, один из самых древних городов Центральной Азии, является настоящим сокровищем истории и культуры.

Посещение мавзолея Гур-Эмир

Начнем наше путешествие с мавзолея Гур-Эмир — одной из главных достопримечательностей Самарканда. Это место является могилой Тимура, известного завоевателя и правителя, который оставил значительный след в истории. Мавзолей наполнен впечатляющей архитектурой и роскошью интерьера, а также служит местом погребения многих членов Тимуровской династии.

Центральная площадь Регистан

Далее мы отправимся к площади Регистан, которая представляет собой культурный центр Самарканда и одну из самых красивых площадей Востока. Здесь расположены три медресе:

  • Улугбека
  • Шердора
  • Тилля-Кари

Эти медресе впечатляют своей архитектурой и узорами на фасадах, и делают Регистан настоящей жемчужиной города, притягивая туристов со всего мира.

Обед и экскурсия в мечеть Биби-Ханум

Обед можно устроить в ресторане возле Регистана, по вашему желанию. Затем мы отправимся к мечети Биби-Ханум — одной из крупнейших мечетей Востока, построенной в XV веке. Эта мечеть восхищает своими грандиозными размерами и уникальной архитектурой. Внутри можно увидеть изумительные узоры и фрески, создающие неповторимую атмосферу.

Посещение рынка Сиаб

По пути к мавзолею Шахи-Зинда мы посетим Сиаб базар — один из самых популярных рынков Самарканда. Здесь есть возможность приобрести:

  • Сувениры
  • Текстиль
  • Ювелирные изделия
  • И многое другое

Этот базар предлагает огромный выбор товаров и отражает восточную торговую культуру.

Некрополь Шахи-Зинда

Завершим наш маршрут в некрополе Шахи-Зинда, состоящем из множества мавзолеев и мечетей. Здесь нашли свой последний покой члены династии Темуридов и другие высокопоставленные лица. Архитектура Шахи-Зинда поражает своей красотой и уникальностью, каждый мавзолей представляет собой настоящее произведение искусства.

На этом наш тур подходит к концу! Для дополнительной информации и деталей вы можете обсудить всё в мессенджерах.

все дни недели в 9:30

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • ‭ Мавзолей Гур-Эмир
  • ‭ Мавзолей Шахи-Зинда
  • ‭ Площадь Регистан
  • ‭ Мечеть Биби Ханум
  • ‭ Сиабский базар
Что включено
  • Услуги гида
  • За дополнительную плату экскурсия может проводиться на автомобиле
Что не входит в цену
  • Входные билеты на все достопримечательности
  • Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мавзолей Амира Темура (Гури Эмир)
Завершение: Мавзолей Шахи-Зинда
Когда и сколько длится?
Когда: все дни недели в 9:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Самарканда

