Во время тура вы посетите мавзолей Гур-Эмир, Шахи-Зинда, Регистан, мечети Биби-Ханум и Сияб базар, где вы сможете насладиться аутентичной атмосферой Самарканда.
Описание экскурсии
Уникальное путешествие в Самарканд
Тур в Самарканд — это великолепная возможность погрузиться в удивительный мир Востока. Самарканд, один из самых древних городов Центральной Азии, является настоящим сокровищем истории и культуры.
Посещение мавзолея Гур-Эмир
Начнем наше путешествие с мавзолея Гур-Эмир — одной из главных достопримечательностей Самарканда. Это место является могилой Тимура, известного завоевателя и правителя, который оставил значительный след в истории. Мавзолей наполнен впечатляющей архитектурой и роскошью интерьера, а также служит местом погребения многих членов Тимуровской династии.
Центральная площадь Регистан
Далее мы отправимся к площади Регистан, которая представляет собой культурный центр Самарканда и одну из самых красивых площадей Востока. Здесь расположены три медресе:
- Улугбека
- Шердора
- Тилля-Кари
Эти медресе впечатляют своей архитектурой и узорами на фасадах, и делают Регистан настоящей жемчужиной города, притягивая туристов со всего мира.
Обед и экскурсия в мечеть Биби-Ханум
Обед можно устроить в ресторане возле Регистана, по вашему желанию. Затем мы отправимся к мечети Биби-Ханум — одной из крупнейших мечетей Востока, построенной в XV веке. Эта мечеть восхищает своими грандиозными размерами и уникальной архитектурой. Внутри можно увидеть изумительные узоры и фрески, создающие неповторимую атмосферу.
Посещение рынка Сиаб
По пути к мавзолею Шахи-Зинда мы посетим Сиаб базар — один из самых популярных рынков Самарканда. Здесь есть возможность приобрести:
- Сувениры
- Текстиль
- Ювелирные изделия
- И многое другое
Этот базар предлагает огромный выбор товаров и отражает восточную торговую культуру.
Некрополь Шахи-Зинда
Завершим наш маршрут в некрополе Шахи-Зинда, состоящем из множества мавзолеев и мечетей. Здесь нашли свой последний покой члены династии Темуридов и другие высокопоставленные лица. Архитектура Шахи-Зинда поражает своей красотой и уникальностью, каждый мавзолей представляет собой настоящее произведение искусства.
На этом наш тур подходит к концу! Для дополнительной информации и деталей вы можете обсудить всё в мессенджерах.
все дни недели в 9:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Гур-Эмир
- Мавзолей Шахи-Зинда
- Площадь Регистан
- Мечеть Биби Ханум
- Сиабский базар
Что включено
- Услуги гида
- За дополнительную плату экскурсия может проводиться на автомобиле
Что не входит в цену
- Входные билеты на все достопримечательности
- Еда и напитки