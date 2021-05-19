Полезная информация о Самарканде
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Местное время в Самарканде
00:0704
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇿 Узбекистан
|Название города
|Самарканд
|По-английски
|Samarkand
|Столица региона
|Самарканд является столицей региона
|Население города
|319 366 чел.
|Аэропорт
|Самарканд SKD
|Часовой пояс
|Asia/Samarkand
|Средняя высота
|719 м. от уровня моря
Где находится Самарканд на карте
Самарканд
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