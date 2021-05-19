Всё о Самарканде

Полезная информация о Самарканде

Что нужно знать о Самарканде: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Самарканд, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 9 экскурсий
Местное время в Самарканде
00:0704
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇿 Узбекистан
Название городаСамарканд
По-английскиSamarkand
Столица регионаСамарканд является столицей региона
Население города319 366 чел.
АэропортСамарканд SKD
Часовой поясAsia/Samarkand
Средняя высота719 м. от уровня моря

Где находится Самарканд на карте

Самарканд фото города
Самарканд

Популярные экскурсии в Самарканде

Сказочный Самарканд — эдем Востока
Сказочный Самарканд — эдем Востока
5
56 отзывов
50
за чел.
Познакомиться с великолепной архитектурой, удивительной культурой и древней историей города
О Самарканде с любовью!
О Самарканде с любовью!
5
13 отзывов
63
за чел.
Увидеть, услышать и почувствовать сказочный город на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Самарканд — жемчужина Востока!
Самарканд — жемчужина Востока!
4.8
55 отзывов
84
за чел.
Обзорная экскурсия по Самарканду на автомобиле
Узбекский плов: готовим и едим!
Узбекский плов: готовим и едим!
5
8 отзывов
35
за чел.
Мастер-класс, ужин и погружение в аутентичный сельский быт в гостях у местных под Самаркандом
Старинный самобытный Самарканд
Старинный самобытный Самарканд
4.9
11 отзывов
75
за чел.
Открыть историю, архитектуру и жизнь восточного города на авто-пешеходной экскурсии
Все экскурсии Самарканда

Когда лучше лететь в Самарканд

Расписание авиа-рейсов