Как добраться до Самарканда на самолёте
В Самарканде 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Samarkand Airport» вам не избежать
Список аэропортов Самарканда
- Самарканд SKDSamarkand Airport
Самые дешёвые билеты в Самарканд из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|15.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|10 765
|3ч 50м
|12.04.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|11 038
|19ч 45м (⇵1)
|24.05.2021
|из 🇷🇺Казани
|11 495
|15ч 35м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|12 652
|24ч 35м (⇵1)
|24.12.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|13 324
|28ч 50м (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇷🇺Уфы
|13 599
|8ч 50м (⇵1)
|17.12.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|13 719
|21ч 40м (⇵1)
|25.11.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|13 840
|41ч (⇵1)
|06.12.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|13 981
|50ч 50м (⇵1)
|15.12.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|14 038
|16ч 15м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|14 244
|56ч 25м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|14 321
|23ч 35м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇷🇺Перми
|14 455
|9ч (⇵1)
|13.12.2020
|из Ялты
|14 465
|44ч 45м (⇵2)
|07.12.2020
|из 🇷🇺Омска
|14 979
|33ч 20м (⇵1)
|21.12.2020
|из 🇷🇺Самары
|15 145
|15ч 25м (⇵1)
|15.12.2020
|из 🇱🇻Риги
|15 530
|15ч 40м (⇵1)
|20.12.2020
|из 🇵🇱Кракова
|15 584
|37ч 30м (⇵2)
|25.12.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|15 743
|8ч 50м (⇵1)
|06.12.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|15 797
|40ч 40м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|16 030
|60ч 10м (⇵1)
|20.12.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|16 419
|40ч 50м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|16 674
|23ч 15м (⇵1)
|29.12.2020
|из 🇺🇦Киева
|16 963
|27ч 40м (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇩🇪Берлина
|17 228
|40ч 50м (⇵2)
|21.12.2020
|из 🇧🇾Минска
|17 280
|39ч 20м (⇵1)
|20.12.2020
|из 🇵🇱Жешув
|17 349
|37ч 25м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇹🇷Антальи
|17 639
|38ч 10м (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇷🇺Нижневартовска
|17 982
|12ч 40м (⇵2)
|23.12.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|18 024
|58ч (⇵1)
|03.01.2021
|из 🇫🇷Парижа
|19 040
|52ч 15м (⇵2)
|27.12.2020
|из 🇷🇺Томска
|19 712
|49ч 10м (⇵2)
|14.12.2020
|из 🇷🇺Салехарда
|20 816
|20ч 25м (⇵2)
|10.07.2021
|из 🇷🇺Ставрополя
|20 924
|8ч 15м (⇵1)
|30.07.2021
|из 🇬🇧Лондона
|21 527
|18ч 10м (⇵1)
|22.12.2020
|из 🇷🇺Благовещенска
|22 643
|35ч 30м (⇵1)
|14.12.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|23 432
|45ч 5м (⇵2)
|21.12.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|24 259
|39ч 30м (⇵2)
|03.01.2021
|из 🇳🇱Роттердама
|24 780
|44ч 45м (⇵2)
|22.12.2020
|из 🇷🇺Хабаровска
|24 927
|34ч 35м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇪🇪Таллина
|24 963
|26ч 20м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|26 395
|32ч 10м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇷🇺Камчатки
|28 288
|32ч 45м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇷🇺Нерюнгри
|30 158
|33ч 40м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Сургута
|30 337
|11ч (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Грозного
|33 247
|22ч 50м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|33 526
|33ч 10м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Сочи
|35 025
|20ч 10м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|35 691
|31ч 50м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Ноябрьска
|35 907
|23ч 20м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|36 039
|10ч 25м (⇵1)
|28.12.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|36 488
|35ч 25м (⇵2)
|05.03.2021
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|36 602
|25ч 30м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Нового Уренгоя
|39 074
|20ч 10м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Ижевска
|40 029
|44ч 15м (⇵2)
|29.12.2020
|из 🇵🇱Познани
|42 316
|25ч 35м (⇵2)
|06.12.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|43 707
|25ч 15м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Южно-Сахалинска
|47 717
|33ч 35м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Ярославля
|49 643
|18ч 30м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇰🇿Алматы
|51 649
|21ч 40м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|55 085
|28ч 10м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|55 258
|39ч 5м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Магнитогорска
|56 967
|33ч 15м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇦🇿Баку
|67 964
|35ч 10м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇹🇯Душанбе
|68 887
|24ч (⇵2)
|11.12.2020
|из Сеула
|74 856
|32ч 50м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇮🇩Джакарты
|75 146
|32ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Самарканда
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Самарканда, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Липецк, Москва, Минеральные Воды и Новосибирск
- 19.07.202129.07.2021
- 06.11.202019.12.2020
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