Разглядеть следы наследия Российской империи на улочках восточного города
Голубые купола, расписная мозаика и майолика — разумеется, всё это неотъемлемые элементы древнего города.
Но неужели ему больше нечем удивить своих гостей? Есть чем! Я покажу вам «жемчужину Востока» в ином ракурсе. Проведу вас по улицам Русского Самарканда. Вспомним, как возник этот район, и поговорим о том, как живут местные обитатели сейчас.
Но неужели ему больше нечем удивить своих гостей? Есть чем! Я покажу вам «жемчужину Востока» в ином ракурсе. Проведу вас по улицам Русского Самарканда. Вспомним, как возник этот район, и поговорим о том, как живут местные обитатели сейчас.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Университетский бульвар — любимое у самаркандцев место для прогулок. Пройдём по аллеям и посмотрим на здание бывшего Русско-Китайского банка 1895 года постройки.
- ЦУМ «Бахор» — внушительный, в позднесоветском стиле, с логотипом, который легко принять за герб.
- Гостиница «Регистан» — спроектированная в стиле конструктивизма в 20–30 годах 20 века, когда город был столицей Узбекской ССР.
- Приземистые дома вдоль улицы Мустакиллик с башенками, характерными для архитектуры Русского Самарканда.
- Кинотеатр «Звезда Востока». Другое название — «Шарк Юлдузи», в народе просто «Шарик», тоже появившийся в период пяти «столичных» лет.
- Дворец Абрама Калантарова — крупнейший в городе особняк, построенный в честь несостоявшегося приезда Николая II. Он занимает целый квартал. Рядом с ним — краеведческий музей, куда мы обязательно зайдём.
- Проспект Улугбека, немного похожий на Тверскую улицу в Москве.
- Покровская церковь, просторная и ухоженная. Реликвии храма — вышитые иконы. Прихожане церкви — в основном русские.
Мы поговорим о:
- истории появления Русского Самарканда.
- изменениях в менталитете и жизни людей.
- быте в узбекских махаллях.
- традициях и обычаях Узбекистана.
- современных самаркандцах: как они живут и чем зарабатывают.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается посещение краеведческого музея — €3/чел.
- Можно организовать экскурсию полностью для вашей группы. По запросу могу провести её на автомобиле Chevrolet Tracker (для 4 человек). Доплата составит €30 за группу. Подробности — в переписке.
- По желанию можем совместить это с посещением визитных карточек Самарканда. Доплаты не потребуется. Подробности — также в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Shokhrukh — ваш гид в Самарканде
Провёл экскурсии для 176 туристов
Меня зовут Шохрух. Я магистр университета мировой экономики и дипломатии. В туризме работаю с 2016 года. В совершенстве говорю на русском, персидском, узбекском и английском языках. Прекрасно понимаю, чего ждёт гость, попадая в новую страну. В первую очередь я ваш друг и только потом гид. Вы услышите, как разные культуры сосуществуют в нашем тёплом во всех смыслах городе, как живёт местный народ, как традиции переплетаются с современностью. Со мной вы узнаете и увидите больше, чем можете предположить.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Нина
6 сен 2023
Один из лучших гидов, с которым мне довелось столкнуться на Трипстере: потрясающий рассказчик, внимательный и приятный собеседник, человек интеллигентный, с прекрасным чувством юмора и потрясающей эрудицией. С удовольствием буду рекомендовать его своим знакомым!!!
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