Русский Самарканд: прогулка в мини-группе

Разглядеть следы наследия Российской империи на улочках восточного города

5
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Голубые купола, расписная мозаика и майолика — разумеется, всё это неотъемлемые элементы древнего города.

Но неужели ему больше нечем удивить своих гостей? Есть чем! Я покажу вам «жемчужину Востока» в ином ракурсе. Проведу вас по улицам Русского Самарканда. Вспомним, как возник этот район, и поговорим о том, как живут местные обитатели сейчас.
Русский Самарканд: прогулка в мини-группе
Русский Самарканд: прогулка в мини-группе
Русский Самарканд: прогулка в мини-группе
Русский Самарканд: прогулка в мини-группе
Русский Самарканд: прогулка в мини-группе
Русский Самарканд: прогулка в мини-группе
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24
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Описание

Что вас ожидает

  • Университетский бульвар — любимое у самаркандцев место для прогулок. Пройдём по аллеям и посмотрим на здание бывшего Русско-Китайского банка 1895 года постройки.
  • ЦУМ «Бахор» — внушительный, в позднесоветском стиле, с логотипом, который легко принять за герб.
  • Гостиница «Регистан» — спроектированная в стиле конструктивизма в 20–30 годах 20 века, когда город был столицей Узбекской ССР.
  • Приземистые дома вдоль улицы Мустакиллик с башенками, характерными для архитектуры Русского Самарканда.
  • Кинотеатр «Звезда Востока». Другое название — «Шарк Юлдузи», в народе просто «Шарик», тоже появившийся в период пяти «столичных» лет.
  • Дворец Абрама Калантарова — крупнейший в городе особняк, построенный в честь несостоявшегося приезда Николая II. Он занимает целый квартал. Рядом с ним — краеведческий музей, куда мы обязательно зайдём.
  • Проспект Улугбека, немного похожий на Тверскую улицу в Москве.
  • Покровская церковь, просторная и ухоженная. Реликвии храма — вышитые иконы. Прихожане церкви — в основном русские.

Мы поговорим о:

  • истории появления Русского Самарканда.
  • изменениях в менталитете и жизни людей.
  • быте в узбекских махаллях.
  • традициях и обычаях Узбекистана.
  • современных самаркандцах: как они живут и чем зарабатывают.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается посещение краеведческого музея — €3/чел.
  • Можно организовать экскурсию полностью для вашей группы. По запросу могу провести её на автомобиле Chevrolet Tracker (для 4 человек). Доплата составит €30 за группу. Подробности — в переписке.
  • По желанию можем совместить это с посещением визитных карточек Самарканда. Доплаты не потребуется. Подробности — также в переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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Н
6 сен 2023
Один из лучших гидов, с которым мне довелось столкнуться на Трипстере: потрясающий рассказчик, внимательный и приятный собеседник, человек интеллигентный, с прекрасным чувством юмора и потрясающей эрудицией. С удовольствием буду рекомендовать его своим знакомым!!!

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