Действительно уникальный маршрут, который мы разрабатывали больше года.

Сочетание природы Средней Азии и культурного наследия. Архитектура времён Тамерлана, горные трекинги по абсолютно диким местам, где можно встретить только погонщика с табуном лошадей и экскурсии по столицам Шёлкового пути с погружением в историю и посещением всех основных достопримечательностей.

Такого нигде не найдёте!

Этот маршрут для тех, кто любит активно путешествовать, смотреть природу, бывать в нетуристических местах, много ходить, но в тоже время хочет увидеть исторические и архитектурные памятники, узнать что-то новое, познакомиться с культурой востока.

Мы с гордостью готовы сказать, что аналогов нашего маршрута Вы не встретите.

Проживаем всегда с комфортом, в гостиницах и гостевых домах (душ и туалет в номере).

Каждый трекинг неповторим: взойдём на Малый Чимган и увидим ту самую Бричмулу, пройдём по тропам Заравшанского хребта и заедем в отдалённую деревушку Чор Чинор. И конечно прогуляемся по величественному, роскошному, загадочному Самарканду и песчаной красавице-Бухаре.