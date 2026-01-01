Описание тура
Действительно уникальный маршрут, который мы разрабатывали больше года.
Сочетание природы Средней Азии и культурного наследия. Архитектура времён Тамерлана, горные трекинги по абсолютно диким местам, где можно встретить только погонщика с табуном лошадей и экскурсии по столицам Шёлкового пути с погружением в историю и посещением всех основных достопримечательностей.
Такого нигде не найдёте!
Этот маршрут для тех, кто любит активно путешествовать, смотреть природу, бывать в нетуристических местах, много ходить, но в тоже время хочет увидеть исторические и архитектурные памятники, узнать что-то новое, познакомиться с культурой востока.
Мы с гордостью готовы сказать, что аналогов нашего маршрута Вы не встретите.
Проживаем всегда с комфортом, в гостиницах и гостевых домах (душ и туалет в номере).
Каждый трекинг неповторим: взойдём на Малый Чимган и увидим ту самую Бричмулу, пройдём по тропам Заравшанского хребта и заедем в отдалённую деревушку Чор Чинор. И конечно прогуляемся по величественному, роскошному, загадочному Самарканду и песчаной красавице-Бухаре.
Программа тура по дням
Канатная дорога Амирсай и метеостанция
Встречаемся в 10:00 в Ташкенте, и отправляемся в деревушку Чимган (1 700м), укрывшуюся в горах Тянь-Шаня, у подножия Большого Чимгана (3 309м).
Здесь уютный комплекс с домиками на 4х человек. Размещаемся и отправляемся на первый трекинг, но сначала поднимемся по канатной дороге на высоту 2 300 метров, именно от сюда начинается наш трек по горному гребню до метеостанции.
Метеостанция Кумбель, расположена на высоте 2 310 метров, является действующей и поныне, а в советские годы она являлась частью системы, построенной для восстановления Аральского моря. Если повезёт, смотритель расскажет нам истории об этой станции. Тропа идеальна для первого дня, динамичная, но без сложных участков, с небольшим набором высоты и с потрясающими видами на вершине. К вечеру возвращаемся в наш комплекс, здесь нас ждёт, ужин, горячий душ и звёздное небо.
Дистанция 7 км, набор высоты 380 метров
Малый Чимган
Сегодня ещё один маршрут из деревни Чимган. Отправимся в Горный каньон: здесь увидим два Восхождение на локальную вершину. Тропа красивая и довольна простая до перевала к Гулькаминским теснинам здесь открывается роскошный вид на большой Чимган со снежной вершиной. Но нам ещё выше, на штурм! Осталось всего 50 метров набора высоты, но они самый не простые и интересные. На вершине открывается вид на все 360 градусов.
С одной стороны Чарвакской водохранилище и та самая Бричмула, с другой стороны, у подножия, видна наша горная деревенька, а перед нами Большой Чимган и Гулькаминские теснины от такого вида дух захватывает! Высота этой вершины 2 098 метров. Мы начинаем с 1 700 метров. После восхождения душ, обед и обратный путь в Ташкент на трансфере (время в упти около часа) и далее в Самарканд на поезде (время в пути 2 часа).
Длина маршрута 6 км, набор высоты 550 метров
Самарканд - Восточная Сказка
После таких активных дней немного передохнём.
Сегодня Самарканд! Большая обзорная пешая экскурсия по городу (6-7 часов). Посмотрим основные знаковые достопримечательности столицы Шёлкового пути. В том числе, роскошная усыпальница Тимуридов, где покоятся останки Тамерлана (конец 14го века). Место впечатляет лазурной майоликой снаружи и богатым убранством внутри. Всяк, кто нарушит мой покой, будет подвергнут страданиям, - так написано на могильной плите Тамерлана. Советские учёные вскрыли его захоронение накануне 22 июня 1941 года. Местные жители уверены, что это не случайное совпадение.
Прогуляемся по центру города. Здесь величественный Регистан (15-17 века) охраняется Юнеско, помпезный медресе Биби Ханым (воздвигнутый при жизни Тамерлана), размеры и убранство не оставит равнодушным, а закончим экскурсию в красивейшем ансамбле мавзолеев Караханидской и Тимуридской эпохи - некрополе Шахи Зинда. Восточный базар Афросиаб - день, наполненный архитектурой, историей и яркими впечатлениями.
Трекинг от Огалык
Сегодня нас ждёт горный массив Огалык живописная долина реки Огалыксай. Это удивительный маршрут, нам будут открываться перевал за перевалом, на склонах уже цветёт дикий миндаль, сладко пахнет чабрецом и стада отправлены на выпас в зелёных долинах. Увидим цветущие степи, погонщиков на маленьких осликах, в небе царственно парят хищные птицы: ястребы и коршуны красота полёта и мощь крыльев вызывает восторг. Устроим пикник на берегу горной речки, и двинемся в обратный путь. На трансфере вернёмся в Самарканд (время в пути до старта тропы около 40 минут).
Длина маршрута 16 км, совокупный набор высот 500 метров
Чор Чинор (Дерево-Школа)
На трансфере доедем до соседнего города Ургут, а дальше до деревни Чор Чинор (четыре На трансфере доедем до соседнего города Ургут (время в пути 1,5 часа), а дальше до деревни Чор Чинор (четыре чинары). Когда-то их было 4, сейчас уже более сотни, и многим из них более тысячи лет. Заглянем в школу, которая находилась внутри старой Чинары, ей 1165 лет! А дальше на трекинг. Отправимся к карстовому плато Кырктау (с узбекского, как сорок гор), наша цель перевал высотой 1500 метров. Идём по ущелью, справа и слева выступают скальные массивы, местами покрытые зеленью. Местами встретим табуны лошадей и стада курдючных барашков. Наш цель - перевал высотой 1500 метров, здесь открывается вид на заснеженное плато и зелёную долину, из которой мы поднялись. День обещает быть увлекательным!
Длина маршрута 8 км, набор высоты 500 метров
Красавица Бухара
История Бухары насчитывает более 2 500 лет. Именно она на несколько веков стала столицей Бухарского ханства, основанного в начале Xvi века. Бухара была торговым и интеллектуально-культурным центром Великого Шелкового Пути: здесь жили историки, учёные и философы (Авицена, основатель медицины, как науки), родом как раз из Бухары). Бухара росла и процветала, а в Xviii в. получила статус эмирата. Исторический центр Бухары входит в список объектов Всемирного наследия Юнеско, так как здесь сохранились не только медресе и мечети, но и более 150 жилых домов, школы, бани, которые и сейчас используются по своему назначению.
Сегодня большая пешая прогулка по Бухаре с посещением основных достопримечательностей. Самое известное строение и символ города минарет Пой-Калян (1127 год) удивительно изящная постройка и почти единственное сооружение, которое устояло после нашествия Чингиз-хана. Рядом с ним снимали сцену из фильма Узник замка Иф, где на невольничьем рынке продавали Гайдэ. Про Бухару можно рассказывать часами, но лучше один раз пройтись по улочкам и торговым куполам красавицы Бухары.
Вечером можно посетить народные танцы и модный показ (не входит в стоимость программы), проходит в стенах средневекового медресе.
Дворец, прекрасный как Луна и Звёзды
Дворец Ситораи Мохи Хоса загородная резиденция последнего Бухарского эмира Алимхана. Архитекторы старались соединить восточный колорит и сохранить утончённость европейской архитектуры. Алимхан учился в Петербурге и проникся любовью к нашему городу, поэтому и дворец напоминает наш Петербург, а входная группа украшена львами. По дорожкам здесь, как и сто лет назад неспешно расхаживают павлины, за стенами разбит роскошный розовый сад, а на берегу бассейна стоит гарем. По приданию, наложницы эмира купались в бассейне, и та которая поймает яблоко из его рук, та и проведёт с ним ночь. После дворца отправимся в торговые купола Бухарского базара: шёлк, хлопок, вышивка, специи, керамика ходить здесь большой удовольствие. Можно встретить много разных диковинных штук, которых нет в нашем быту.
На этом наше путешествие закончилось, мы уверены, что оно надолго останется в Вашем Сердце, а главное помните: в пути человек не стареет!
Варианты проживания
2-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- 4х местное проживание в горных домиках в Чимгане (1 ночь), доплата за 2х местное размещение 5 000 рублей с двоих
- 2х местное проживание в Самарканде (3 ночи) и в Бухаре (2 ночи) (одноместное проживание в Самарканде и Бухаре 2 500 рублей в сутки)
- Завтраки в отеле
- Перекусы на маршрутах, в ходовые дни
- Входные билеты: Регистан, Гур Эмир, Шахи Зинда, Чор Чинор, дворец Арк, Соборная мечеть, Дворец Эмира - большая пешая экскурсия по Самарканду
- Большая пешая экскурсия по Бухаре
- Экскурсия по саду эмира и по дворцу, прекрасному как луна и звёзды
- Все необходимы трансферы внутри маршрута
- Ж/д билеты на поезда: Ташкент Самарканд (сидячий) и Самарканд Бухара (купе)
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Обеды в экскурсионные дни и все ужины
- Авиаперелёт до старта маршрута
- Трансфер из аэропорта и в аэропорт (наш маршрут заканчивается в Бухаре, можно подобрать вылет из Бухары, или приобрести билет Бухара Ташкент на сайте Ржд и вылететь из Ташкента или Самарканда)
- Медицинская страховка для выезда заграницу
- Личные расходы
О чём нужно знать до поездки
Проживание и подселение в турах:
Мы заботимся о комфорте участников и стараемся организовать максимально удобные условия. В наших турах предусмотрено размещение в гостиницах в двухместных номерах.
Если вы путешествуете один/одна, мы стараемся подобрать для вас соседа по принципу одного пола. Подселение осуществляется по мере формирования группы.
Важно:
Если вы готовы к подселению с участником противоположного пола, пожалуйста, сообщите нам об этом при бронировании.
Если на момент формирования группы не окажется другого участника вашего пола для подселения, мы заранее уведомим вас. В этом случае потребуется доплата за одноместное размещение.
Пожелания к путешественнику
Активный образ жизни, готовность проходить до 20 км по пересечённой местности.