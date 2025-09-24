Вместе с домочадцами вы осмотрите сельскохозяйственные угодья, узнаете больше о быте и даже примите участие в совместном приготовлении ужина!
Описание тура
Вы проведете увлекательный день в кишлаке «Мирза боглон» в окружении семьи учителя музыки Аликула, погружаясь в настоящую деревенскую жизнь. Вас встретит дружелюбная семья, состоящая из шести детей Аликула и его жены Мархабо: четырёх сыновей и двух дочерей. Их дочери уже замужем, а два сына со своими семьями по-прежнему живут в родном доме. В этой многодетной семье у Аликула и Мархабо есть даже 19 внуков!
Деревенская жизнь
В кишлаке «Мирза боглон» живут земледельцы, искусно выращивающие лук. Во время вашего визита вы сможете:
- Увидеть, как доят корову;
- Попробовать местный йогурт «катык»;
- Узнать много интересного о быте жителей Самарканда.
Музыкальные традиции
Аликул, который уже много лет преподает музыку в школе, порадует вас исполнением на национальных инструментах и узбекских классических песен. Это уникальная возможность насладиться самобытной культурой!
Узбекская кухня
Семейное хозяйство детей Аликула открыло кухню под названием «Биллур», где готовят вкуснейшие узбекские национальные блюда. Вы сможете попробовать:
- Суп;
- Манты;
- Самсу.
Важная информация
Не забудьте взять с собой хорошее настроение и, если возможно, конфеты для детей села — это добавит ярких впечатлений вашему дню. Пожалуйста, имейте в виду, что туалет находится не в доме, а во дворе.
Эта экскурсия подарит вам возможность увидеть истинную жизнь сельских жителей нашего края и насладиться их теплотой и гостеприимством!
Что включено
- Питание: завтрак, обед и ужин
- Транспорт от/до отеля
- Мастер-класс по приготовлению национального блюда на ваш выбор
- Питьевая вода
