Дорогие гости нашего солнечного края, приглашаем вас на необычную экскурсию, в которой вы сможете прожить 24 часа как настоящие узбеки! Вас гостеприимно примут в кишлаке «Мирза боглон» в семье учителя музыки Аликула. Вместе с домочадцами вы осмотрите сельскохозяйственные угодья, узнаете больше о быте и даже примите участие в совместном приготовлении ужина!

Описание тура

Вы проведете увлекательный день в кишлаке «Мирза боглон» в окружении семьи учителя музыки Аликула, погружаясь в настоящую деревенскую жизнь. Вас встретит дружелюбная семья, состоящая из шести детей Аликула и его жены Мархабо: четырёх сыновей и двух дочерей. Их дочери уже замужем, а два сына со своими семьями по-прежнему живут в родном доме. В этой многодетной семье у Аликула и Мархабо есть даже 19 внуков!

Деревенская жизнь

В кишлаке «Мирза боглон» живут земледельцы, искусно выращивающие лук. Во время вашего визита вы сможете:

Увидеть, как доят корову;

Попробовать местный йогурт «катык»;

Узнать много интересного о быте жителей Самарканда.

Музыкальные традиции

Аликул, который уже много лет преподает музыку в школе, порадует вас исполнением на национальных инструментах и узбекских классических песен. Это уникальная возможность насладиться самобытной культурой!

Узбекская кухня

Семейное хозяйство детей Аликула открыло кухню под названием «Биллур», где готовят вкуснейшие узбекские национальные блюда. Вы сможете попробовать:

Суп;

Манты;

Самсу.

Важная информация

Не забудьте взять с собой хорошее настроение и, если возможно, конфеты для детей села — это добавит ярких впечатлений вашему дню. Пожалуйста, имейте в виду, что туалет находится не в доме, а во дворе.

Эта экскурсия подарит вам возможность увидеть истинную жизнь сельских жителей нашего края и насладиться их теплотой и гостеприимством!