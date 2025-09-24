Мои заказы

Один день в узбекской семье

Индивидуальный тур в Самарканд: попробуйте узбекские национальные блюда и манты
Дорогие гости нашего солнечного края, приглашаем вас на необычную экскурсию, в которой вы сможете прожить 24 часа как настоящие узбеки! Вас гостеприимно примут в кишлаке «Мирза боглон» в семье учителя музыки Аликула.

Вместе с домочадцами вы осмотрите сельскохозяйственные угодья, узнаете больше о быте и даже примите участие в совместном приготовлении ужина!
Время начала: 11:00

Описание тура

Вы проведете увлекательный день в кишлаке «Мирза боглон» в окружении семьи учителя музыки Аликула, погружаясь в настоящую деревенскую жизнь. Вас встретит дружелюбная семья, состоящая из шести детей Аликула и его жены Мархабо: четырёх сыновей и двух дочерей. Их дочери уже замужем, а два сына со своими семьями по-прежнему живут в родном доме. В этой многодетной семье у Аликула и Мархабо есть даже 19 внуков!

Деревенская жизнь

В кишлаке «Мирза боглон» живут земледельцы, искусно выращивающие лук. Во время вашего визита вы сможете:

  • Увидеть, как доят корову;
  • Попробовать местный йогурт «катык»;
  • Узнать много интересного о быте жителей Самарканда.

Музыкальные традиции

Аликул, который уже много лет преподает музыку в школе, порадует вас исполнением на национальных инструментах и узбекских классических песен. Это уникальная возможность насладиться самобытной культурой!

Узбекская кухня

Семейное хозяйство детей Аликула открыло кухню под названием «Биллур», где готовят вкуснейшие узбекские национальные блюда. Вы сможете попробовать:

  • Суп;
  • Манты;
  • Самсу.

Важная информация

Не забудьте взять с собой хорошее настроение и, если возможно, конфеты для детей села — это добавит ярких впечатлений вашему дню. Пожалуйста, имейте в виду, что туалет находится не в доме, а во дворе.

Эта экскурсия подарит вам возможность увидеть истинную жизнь сельских жителей нашего края и насладиться их теплотой и гостеприимством!

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание: завтрак, обед и ужин
  • Транспорт от/до отеля
  • Мастер-класс по приготовлению национального блюда на ваш выбор
  • Питьевая вода
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Обязательно возьмите с собой хорошее настроение и, по возможности, конфеты для детей села
  • Эта экскурсия покажет вам истинную жизнь сельских жителей нашего края
  • Туалет расположен не в доме, а во дворе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Самарканда

