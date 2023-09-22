4 дня
Бухара и Самарканд: четырехдневный тур из Москвы
Начало: ваш отель в Бухаре
Расписание: по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$400 за всё до 14 чел.
2 дня
Философы гор
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
13 сен в 09:00
$400 за всё до 2 чел.
1 день
Один день в узбекской семье
Начало: Ваш отель
Завтра в 11:00
13 сен в 11:00
$100 за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександр22 сентября 2023Огромное спасибо Шодиеру за экскурсию "Философы Гор". Провели 2 дня в настоящем кишлаке с гостеприимными хозяевами. Экскурсия действительно эксклюзивная и
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «От вашего отеля»
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Сколько стоит тур в Самарканде в сентябре 2024
Сейчас в Самарканде в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 тура от 100 до 400. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.36 из 5
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