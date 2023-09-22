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1 чел. По популярности 4 дня Бухара и Самарканд: четырехдневный тур из Москвы Начало: ваш отель в Бухаре Расписание: по договоренности $ 400 за всё до 14 чел. 2 отзыва 2 дня Философы гор Начало: Ваш отель Расписание: По договоренности $ 400 за всё до 2 чел. 1 день Один день в узбекской семье Начало: Ваш отель $ 100 за человека Все туры Самарканда Последние отзывы на туры А Александр Философы гор читать дальше незабываемая. Очень внимательный и понимающий гид с аккуратным водителем, чистой машиной. Ездили по перевалам, смотрели местные красоты. Гуляли по селу и обедали с пастухами. Наделали сотни наикрасивейших фотографий. Наелись до отвала и нагулялись. Одна из лучших экскурсий по нашему опыту. Огромное спасибо Шодиеру за экскурсию "Философы Гор". Провели 2 дня в настоящем кишлаке с гостеприимными хозяевами. Экскурсия действительно эксклюзивная и

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «От вашего отеля»

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