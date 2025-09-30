Приглашаем вас отправиться вместе с нами в путешествие в местную узбекскую деревню Охалик, где вы попробуете национальную кухню и заночуете в аутентичном доме.
На следующий день вас будет ждать пеший поход протяжённостью 22 км, потрясающие живописные виды, горы, водопад Дев Шаршара и яркие эмоции от этого приключения!
Описание тураОтправление в местную деревню В нашем путешествии у вас будет возможность исследовать живописную деревню Охалик и окружающие её горы, остановившись на ночь в традиционном узбекском доме. Название деревни связано со словом «Охак» — известняком, так как село расположено в горной местности. В эпоху Амира Темура здесь проходил путь, соединяющий Шахрисабз с Самаркандом через перевал Огалик. Существует предание о пещере Амира Темура, спрятанной в этих горах. Путешествие с ночёвкой Во второй половине дня вас встретят в Самарканде (отель, вокзал или аэропорт) и отвезут в деревню Охалик, которая находится примерно в 30 км. от города, в местный дом г-на Талата. Дом очень простой, с простым традиционным туалетом и ванной. У него очень красивый двор и небольшая речка недалеко от дома. Вечером вы сможете прогуляться по деревне и посетить один из двух известных местных ресторанов: Шашлык Бунёд, где подают разнообразные узбекские блюда, в том числе ароматный шашлык, и Охалик Крилишки, специализирующийся на куриных крылышках, за которыми приезжают даже из других регионов страны. Ваша ночь пройдёт в гостевом доме. Живописный поход На следующий день после раннего завтрака вы начнёте пеший маршрут. По желанию, можно стартовать прямо из деревни или же доехать до точки в 4,5 км. от подножия гор. Весь маршрут составляет 22 км. Поход рассчитан на людей со средней и выше средней физической подготовкой. Конечная цель — водопад Дев Шаршара, в переводе — «Гигантский водопад». По пути вы увидите местные горные пейзажи, речки, а также познакомитесь с флорой и фауной региона. После окончания похода вас доставят обратно в Самарканд — в отель, на вокзал или в аэропорт. Важная информация:
- 8-часовой поход рассчитан на людей со средней и выше средней физической подготовкой.
- Поход не подходит для детей и людей с боязнь. высоты и высоким давлением.
Ежедневно в 14:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Деревня Охалик
- Водопад Дев Шаршара
Что включено
- Трансфер из Самарканда и обратно
- Размещение в местном доме с завтраком
- Трансфер от местного дома до горы (4, 5 км)
Что не входит в цену
- Местный гид во время пешего туризма (100$) за поездку
- Обслуживание осла во время похода (15$) /nОбслуживание лошади (25$)
- Коробка для ланча
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 14:00.
Экскурсия длится около 1 дня 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
30 сен 2025
