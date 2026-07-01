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Необычные туры по Самарканду

Найдено 3 тура в категории «Необычные» в Самарканде на русском языке, цены от $72. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Поход в горное село Охалик из Самарканда с ночёвкой
1 день 6 часов
1 отзыв
Поход в горное село Охалик из Самарканда с ночёвкой
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
16 июл в 14:00
$72 за человека
Один день в узбекской семье
1 день
Один день в узбекской семье
Начало: Ваш отель
Завтра в 11:00
16 июл в 11:00
$100 за человека
Восхождение на самую высокую точку Узбекистана
3 дня
Восхождение на самую высокую точку Узбекистана
Начало: Ваш отель
Расписание: Данный тур проводится в период с 13 июля по 13 августа. Заказ тур за 5 дней до даты начала.
$720 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Необычные»

Самые популярные туры этой рубрики в Самарканде
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Поход в горное село Охалик из Самарканда с ночёвкой;
  2. Один день в узбекской семье;
  3. Восхождение на самую высокую точку Узбекистана.
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Площадь Регистан;
  2. Сиабский Базар;
  3. Некрополь Шахи Зинда;
  4. Обсерватория Улугбека;
  5. Мечеть Биби-Ханым;
  6. Медресе Улугбека;
  7. Регистан;
  8. Медресе Кукельдаш.
Сколько стоит тур в Самарканде в июле 2026
Сейчас в Самарканде в категории "Необычные" можно забронировать 3 тура от 72 до 720. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Туры на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Необычные», 1 ⭐ отзыв, цены от $72. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь