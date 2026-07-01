Поход в горное село Охалик из Самарканда с ночёвкой
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
16 июл в 14:00
$72 за человека
Один день в узбекской семье
Начало: Ваш отель
Завтра в 11:00
16 июл в 11:00
$100 за человека
Восхождение на самую высокую точку Узбекистана
Начало: Ваш отель
Расписание: Данный тур проводится в период с 13 июля по 13 августа. Заказ тур за 5 дней до даты начала.
$720 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Необычные»
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