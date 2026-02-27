Описание тура
О, почтенный путник, слушай же мою историю — она поведает о волшебном путешествии по древним городам Востока, где каждый камень шепчет свои тайны, а ветер несёт ароматы пряностей и давних времён. Пять благословенных дней подарят тебе встречу с тремя жемчужинами Великого Шёлкового пути!
Начнём наше странствие в Самарканде — городе имперского величия и небесной гармонии. Ступишь на площадь Регистан — и ахнешь: бирюзовые купола горят, словно звёзды, упавшие с ночного неба, а золотые мозаики переливаются на солнце, будто россыпь самоцветов.
У мавзолея Гурэмир почувствуешь дыхание самого Тамерлана — великого правителя, чья слава не меркнет сквозь века. А потом заглянем в обсерваторию Улугбека — здесь когда-то мудрецы читали звёзды, как открытую книгу, и постигали тайны мироздания.
От Самарканда путь наш лежит в Бухару — живую душу Востока. Заблудись в её древних улочках — и время потеряет счёт! Торгуйся с купцами под сводами старинных купольных базаров, где товары пестрят, как павлиньи перья.
Пей душистый чай у Лябихауза под звуки дойры и дутара, слушай, как перекликаются голоса за чашкой шербета. А мавзолей Саманидов — ах, взгляни на него: он сплетён из кирпича, словно тонкое кружево умелой мастерицы. Здесь история живёт в каждом дворике, в каждом камне мостовой.
И наконец, о достойный гость, мы отправимся в Хиву — городсказку, застывший во времени за высокими стенами Ичанкалы. Подними взор к минарету Кальтаминор — он, словно страж веков, смотрит на тебя с высоты.
Пройдись по улицам, где каждый дом — словно страница старинной книги. Вглядись в резьбу на деревянных колоннах дворцов: в каждом узоре — мудрость предков, в каждой линии — история, ждущая, чтобы её прочли.
Но Восток познаётся не только глазами — его нужно ощутить вкусом и ароматом:
плов, что тает во рту, словно утренний туман над рекой;
манты, сочные, как первые весенние фрукты;
шурпа, согревающая душу;
самса из тандыра — с хрустящей корочкой и начинкой, от которой дух захватывает;
лепёшки, ещё тёплые, с дымком;
зелёный чай с лепестками жасмина;
сладости с корицей, кардамоном и шафраном — будто кусочки солнца на тарелке.
А вечером, когда опустится бархатная ночь, тебя ждёт танцевальное шоу — вихрь красок, звон браслетов, плавные движения рук, словно крылья птиц. Ты увидишь, как оживают старинные легенды в каждом шаге танцовщиц, в каждом звуке бубна.
Пойдём со мной по ремесленным мастерским:
где гончары лепят из глины красоту;
ткачи ткут ковры с волшебными узорами;
ювелиры превращают серебро в тончайшее кружево.
Я проведу тебя по базарам, где воздух густ от ароматов шафрана, куркумы и сушёных фруктов, где купцы кричат так же звонко, как и сотни лет назад.
Пять дней — и ты унесёшь с собой частицу Востока: в сердце, в памяти, в аромате пряностей на ладонях.
Приходи, путник! Я, бывалый рассказчик с базара Регистана, поведу тебя тропами караванов. Восток ждёт тебя — и готов открыть свои объятия и тайны!
Программа тура по дням
Волшебный день в Самарканде
Рекомендация: прилететь в Самарканд лучше заранее — чтобы отдохнуть в отеле и с новыми силами начать экскурсионный день.
9:00 — встреча группы на ресепшене отеля. Оставляем вещи и отправляемся на пешеходную экскурсию по историческому центру.
Заселение в отель: с 14:00 (проводится после экскурсии).
Маршрут и впечатления дня
Мавзолей Гурэмир — семейная усыпальница династии Тимуридов:
увидеть исполинский лазоревый купол;
узнать мистические легенды о могиле Тамерлана;
почтить память великого завоевателя и его потомков — здесь покоятся сам Тамерлан, его наставники, сыновья и внуки.
Площадь Регистан — самый узнаваемый символ Самарканда, архитектурный комплекс Xvxvii веков:
рассмотреть три нарядных медресе:
Тиллякари;
Шердор — с мозаичными изображениями то ли тигров, то ли львов на фасаде;
медресе Улугбека — одно из старейших духовных училищ в Средней Азии;
вечером — полюбоваться подсветкой старинных стен и посетить мультимедийное шоу (очень рекомендуем!).
Ташкентская улица:
прогуляться по колоритной улице;
заглянуть в ремесленные мастерские и понаблюдать за работой мастеров.
Обед в одном из местных заведений — возможность попробовать блюда узбекской кухни.
Мечеть Бибиханым — крупнейшая мечеть в Средней Азии:
оценить масштабы постройки, возведённой после триумфального индийского похода Тамерлана;
услышать романтичную и драматичную легенду о зодчем, влюбившемся в красавицу Бибиханым: как он нарочно затягивал работы, и чем это закончилось.
Сиабский базар — местная гастрономическая достопримечательность рядом с мечетью:
погрузиться в атмосферу древнего торгового места, где торговля процветала издревле;
познакомиться с гастрономическим миром Узбекистана: свежие продукты, специи, сладости, сухофрукты;
после завершения экскурсии — свободное время на базаре: можно погулять без ограничений, присмотреть сувениры или просто впитывать атмосферу.
Свободное время вечером:
рекомендуем посетить площадь Регистан для просмотра светового шоу — старинные стены в подсветке создают особую магию.
Ночь: размещение в отеле Самарканда.
Утро начинается с ароматного завтрака в отеле — пора подкрепиться перед насыщенным днём. Собираем вещи: нас ждёт путешествие сквозь века и пространства!
Шахизинда: голоса древности
Первым делом отправляемся к одному из самых загадочных памятников средневековой архитектуры — комплексу Шахизинда. Это не просто хранилище истории древнего Самарканда, а настоящий лабиринт лазуритовых оттенков и каменных узоров. Каждый зал здесь будто шепчет свои легенды, а стены напоминают старинные книги — стоит лишь прислушаться, чтобы уловить отголоски прошлого.
Фабрика Худжум: мир ковров
Восток немыслим без ковров — они здесь повсюду: украшают дома, создают уют даже в самых неожиданных местах. На фабрике Худжум вы окажетесь словно в музее: десятки узоров, сотни оттенков, вековые традиции в каждом узле. Погрузитесь в историю ремесла — и, возможно, захотите увезти с собой частичку этого волшебства.
Обсерватория Улугбека: взгляд в вечность
Дальше — к звёздам! Обсерватория, созданная в 1420х годах великим астрономом Мирзо Улугбеком, когда-то была одной из лучших в исламском мире. Представьте: учёные наблюдали за небесными телами, составляли точные карты звёздного неба Здесь время будто замедляет ход, напоминая, что человек всегда стремился разгадать тайны Вселенной.
Фабрика Мерос: бумага, рождённая в древности
На фабрике Мерос оживают старинные традиции бумажного производства. Вы увидите весь процесс — от начала и до готового листа, созданного по древним рецептам. А ещё сможете приобрести необычные сувениры: бумагу ручной работы, изящные блокноты или открытки — пусть память о путешествии останется не только в сердце.
Гиждуван: магия керамики
По дороге в Бухару нас ждёт остановка в Гиждуване — одном из древнейших керамических центров Узбекистана. Секрет местной керамики — в особой технологии: при замесе в глину добавляют камышовый пух. Во время обжига он сгорает, оставляя микрополости — благодаря этому посуда получается лёгкой и отлично сохраняет тепло. Здесь вы познакомитесь с работами потомственных мастеров и увидите, как рождаются эти удивительные изделия.
Бухара: вечер в новом городе
К вечеру мы прибываем в Бухару — город с тысячелетней историей. Заселяемся в отель, чтобы отдохнуть после насыщенного дня. Впереди — новые открытия, а пока можно насладиться тишиной и атмосферой древнего Востока.
Ночь в отеле Бухары.
Знакомство с Бухарой
Завтрак в отеле — это не просто приём пищи, а возможность настроиться на насыщенный день, наполненный открытиями. Сегодня нас ждёт погружение в историю Бухары — города, который на протяжении более 2500 лет был центром торговли, образования, ремёсел и религии.
Начнём день с пешеходной экскурсии, которая позволит увидеть город как живой музей под открытым небом. Мы начнём с Цитадели Арк — древнего символа государственной власти. Эта крепость, возвышающаяся на искусственном холме, служила резиденцией бухарского эмира, местом, откуда осуществлялось верховное командование страны. В Арке жили и творили великие учёные, поэты и философы, такие как Рудаки, Фирдоуси, Авиценна, Фараби и Омар Хайям.
Далее посетим мечеть Боло-Хауз, расположенную через дорогу от Арка. Это одна из самых старинных и красивых мечетей Бухары, построенная в 1712 году по приказу бухарского правителя Шахмурада. Мечеть привлекает туристов величественными арками, изысканными мозаиками и уникальным дизайном, который отражает традиции исламской архитектуры Средней Азии. Её портал украшен яркими мозаиками и арками, а внутри можно увидеть красивые фрески и каллиграфию.
Мавзолей Саманидов — ещё одно обязательное к посещению место. Этот династический мавзолей, построенный на рубеже Ixx веков во времена правления Исмаила Самани, является одним из древнейших памятников среднеазиатского монументального зодчества. Мавзолей чудом уцелел после нашествия армии Чингисхана — его засыпали песком, чтобы скрыть от разрушения, поэтому он дошёл до наших дней почти в неизменном виде. Особое внимание стоит уделить кирпичной кладке — это одно из первых сохранившихся сооружений, целиком построенных из жжёного кирпича.
Комплекс Пои-Калян — сердце Бухары. Он состоит из трёх сооружений Xiixvi веков: минарета Калян, мечети Калян и медресе Мири Араб. Минарет Калян — величественная колонна города, видимая с любой точки. Это самое древнее здание на площади, построенное в 1127 году. За почти 900 лет оно ни разу не ремонтировалось. Мечеть Калян — вторая по размеру мечеть в Средней Азии после мечети Биби Ханум в Самарканде. Она выполнена в традициях тимуридской архитектуры и украшена поливной мозаикой. Медресе Мири Араб — крупное здание, включающее 111 худжр и два крестообразных зала. Один из залов использовался как мечеть и лекционный зал, другой — как усыпальница.
Торговые купола — ещё одна важная часть бухарского наследия. Три сохранившихся главных пассажа — Токи Саррофон, Токи Тельпакфурушон, Токи Заргарон — соединены между собой улицей. Здесь можно ощутить атмосферу старинного базара: услышать звон монет, почувствовать запах корицы, мёда и смол, увидеть работу мастеров.
Завершим экскурсию в Ляби-Хаузе — одной из центральных площадей города. Этот архитектурный ансамбль, созданный в Xvixvii веках, включает медресе Кукельдаш, медресе Диван-Беги и ханака Диван-Беги, сгруппированные вокруг водоёма хауза Надир-Беги. В Средние века Ляби-Хауз был оживлённой торговой площадью, а сегодня здесь можно отдохнуть в тени вековых тутовых деревьев и представить, как здесь расцветали базары, чайханы и проходили грандиозные празднества.
Вечерний вариант
По желанию можно посетить фольклорное шоу в медресе Надир Диван-Беги. Это лучший способ познакомиться с танцевальными традициями Узбекистана. Шоу проходит во внутреннем дворе исторического памятника Xvii века по вечерам. Гости могут поужинать в приятной средневековой обстановке, наблюдая постановку с узбекскими танцами, музыкальными выступлениями и дефиле национальных костюмов.
Ночь проведём в отеле Бухары, чтобы набраться сил для новых открытий.
По следам Шёлкового пути: Бухара - Хива
Утро в Бухаре: последние мгновения волшебства
Утро начинается неспешно — так, как и должно быть в древнем городе. Завтрак в отеле подарит заряд энергии, а после — свободное время до обеда, чтобы прочувствовать Бухару по-своему.
Чем заняться в центре города?
У вас есть несколько вариантов, как провести эти драгоценные часы:
Дополнить вчерашние впечатления: загляните в медресе, которое не успели посетить, или найдите тот самый ракурс у Лябихауза — место, где каждый кадр получается как открытка из восточной сказки.
Погрузиться в базарную суету: отправьтесь на крытые базары Токизаргарон или Токительпак Фурушон. Здесь можно отыскать последние сувениры: шёлковые платки, изящную керамику, знаменитые бухарские ножи или ароматные специи — пусть каждый предмет напомнит о путешествии.
Замедлиться и насладиться моментом: устройтесь в тени древних стен с чашкой душистого чая. Прислушайтесь к шёпоту истории, вдохните ароматы пряностей и просто впитайте последние минуты бухарского настроения — оно останется с вами надолго.
Перед дорогой — важный ритуал: обед. Обязательно подкрепитесь перед долгим путешествием: в 13:00 мы отправляемся в путь.
Дорога в Хиву: сквозь пески Кызылкума
Нас ждёт долгая, но невероятно живописная дорога через пустыню Кызылкум. Пейзажи за окном будут меняться: золотистые барханы, бескрайние просторы и редкие оазисы — всё это станет частью вашего личного приключения. Путь пройдёт практически без остановок, только по необходимости. Время в дороге — 68 часов, так что возьмите с собой книгу, плейлист с любимой музыкой или просто наслаждайтесь видами.
Прибытие в Хиву: городмузей под открытым небом
К вечеру за окном покажутся глиняные стены и силуэты минаретов — мы в Хиве! Этот город словно застыл во времени, сохранив дух древних каравансараев и вековых традиций.
Вечер — ваш, для открытий:
После заселения в отель перед вами откроется множество возможностей:
Прогулка по Ичанкале: отправьтесь на прогулку по Старому городу в лучах заката. В мягком свете он особенно прекрасен и таинственен — каменные стены, узкие улочки и древние ворота будто оживают, рассказывая свои истории.
Ужин с видом: поужинайте в национальном ресторанчике с видом на подсвеченные стены. Попробуйте хивинские блюда — пусть вкус этого края дополнит ваши впечатления.
Завтра нас ждёт полное погружение в историю Хивинского ханства, а сегодня — первые, самые волнующие мгновения встречи с легендарным городом на Великом Шёлковом пути.
Спокойной ночи в сердце древнего Хорезма!
Ночь в отеле в г. Хива.
Хива: встреча с городомлегендой
Доброе утро!
Завтрак в отеле, и добро пожаловать в Хиву — город-музей под открытым небом, где каждый камень дышит историей, а каждый переулок хранит легенды. Сегодня нам предстоит погрузиться в эпоху Хивинского ханства, пройти по следам караванов Великого Шёлкового пути и ощутить дух восточной сказки.
Программа дня:
Двореццитадель Кухнаарк — резиденция хивинских ханов. Здесь вы увидите:
тронный зал, где решались судьбы народов;
монетный двор;
гарем;
интерьер тюрьмы (зиндан) — мрачное напоминание о суровых законах прошлого.
Медресе Мухаммад Рахимхана Ii (Феруз) — одно из самых величественных учебных заведений Хивы, построенное в честь просвещённого правителя, покровителя наук и искусств.
Торговая площадь:
Торговый дом Палван Кари — центр коммерческой жизни, где когда-то заключались сделки купцов со всего Востока.
Дворец Ташхавли (Каменный двор) — шедевр хивинской архитектуры с ажурными резными колоннами и изразцами, рассказывающими истории о приёмах и тайнах ханского двора.
Комплекс Аллакулихана — караван-сарай и медресе, наглядный пример того, как хан заботился о развитии торговли и образования.
Ансамбль Палвандарваза (Восточные ворота):
хаммам Анушхана — уникальная баня, работавшая на системе подземных коммуникаций;
медресе Саид Нияз Шаликар Бая — символ вклада простых горожан в архитектурный облик Хивы, построенное на средства богатого ремесленника.
Обед — время восстановить силы для продолжения экскурсии.
Духовный центр Хивы:
Мавзолей Пахлавана Махмуда — усыпальница святого покровителя города, увенчанная бирюзовым куполом, настоящая жемчужина архитектуры.
Медресе Саид Исламходжи с самым высоким в Хиве минаретом.
Символ Хивы — минарет Кальтаминор и прилегающее к нему медресе Мухаммад Аминхана. Вы узнаете легенду о том, почему этот гигантский минарет так и не был завершён.
Хива останется в вашей памяти как живая иллюстрация восточной мудрости и красоты.
Завершение тура
На этом наш тур заканчивается. У вас есть несколько вариантов отъезда:
вылететь из Хивы (аэропорт в Ургенче);
уехать на поезде в Самарканд, Бухару или Ташкент и улететь оттуда — выбирайте, как вам удобнее.
Мы подскажем, как купить билеты на поезд — это совсем несложно!
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт на весь экскурсионный маршрут
- Проживание (двухместное) в отелях 1 ночь Самарканд, 2 ночи Бухара, 1 ночь Хива. Если вы путешествуете один/одна, то предлагаем разместиться в номере с таким же участником тура, по гендерному признаку и если такой есть. Если участника для размещения нет, то оформляется одноместное размещение с доплатой)
- Завтраки в отеле
- Гид на русском языке и экскурсии по городам
- Входные билеты на локации
- Помощь в подборе билетов при необходимости
- Общий чат участников, где будут даны полезные рекомендации для путешествия и наша постоянная помощь и поддержка
Что не входит в цену
- Авиаперелет
- Обеды и ужины (примерно 1000-1500р за один прием пищи, порции большие, часто гости после сытного обеда ужинать не хотят)
- Одноместное размещение 14 000р
О чём нужно знать до поездки
отмена в течение 24 часов с момента оплаты полный возврат предоплаты
отмена после 24 часов с момента оплаты возврат предоплаты за вычетом 15% от стоимости тура
Пожелания к путешественнику
Маршрут может быть скорректирован организатором тура из-за погодных условий, нарушения дорожного полотна на маршруте, изменения условий работы мест посещения, иных обстоятельств.
Перед туром мы создадим чат, где организатор напишет все подробности путешествия, скинет памятку по сборам.
Визы
Для граждан России въезд возможен по действующему загранпаспорту. Для детей тоже нужен загранпаспорт.
Виза для въезда Не Нужна. Медицинскую страховку не требуют. но лучше сделать