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Авторский тур
5 дней
Экспресс-тур в край солнца и вкуснейшего плова: по главным местам Самарканда и Бухары
Насладиться танцевальным шоу, побывать в древней обсерватории и посетить «Вечный Город»
Начало: Аэропорт Самарканда, после обеда
20 июня в 08:00
27 июня в 08:00
77 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
3 города за 5 дней: Самарканд, Шахрисабз и Бухара
Увидеть, как делают бумагу, открыть секреты настоящего плова и побывать в «городе мёртвых»
Начало: Аэропорт Самарканда, время встречи зависит от приб...
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
$490 за человека
Авторский тур
5 дней
Знакомство с историческими центрами Узбекистана: достопримечательности Самарканда и Бухары
Увидеть усыпальницу Тамерлана, погулять по торговым рядам и посетить Гиждуван
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от времени ваше...
26 июля в 14:00
23 авг в 14:00
$505 за человека
Последние отзывы на туры
- ВВладимир11 мая 2024Три города - четыре гида. Самарканд - году 5, хотя группа сборная и не все посмотрели. Шахрисабз - гиду 4,
- ИИрина7 мая 2024Тур превзошёл все ожидания по всем возможным критериям: непонятные названия достопримечательностей (сперва вызывали сомнения,стоит ли вообще их посещать и зачем
- ВВероника6 мая 2024Будет значительно комфортнее и гиду и туристам, если использовать наушники и передатчик.
- ТТатьяна1 мая 2024Очень понравилась поездка. Остались только положительные впечатления. Замечательная организация тура. Вкусные обеды в дни экскурсий, четко организованы переезды между городами. прекрасные гиды, достаточно комфортные отели.
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «5-дневные туры»
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